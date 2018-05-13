Hacken - Elfsborg sahaya çıkıyor

Hacken ve Elfsborg, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 11 puanlı Hacken 8. sırada bulunuyor, Elfsborg 5 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Hacken, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Elfsborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 613. İddaa'da Hacken kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Elfsborg kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Hacken önceki hafta Malmö FF mücadelesinde 1-2 kazandı.

Elfsborg ise Norrköping karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hacken, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Elfsborg, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Elfsborg 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.