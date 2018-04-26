Teknolojinin gelişmesi ve hemen her şeyin elektronik hale gelmesi, bir yandan hayatı kolaylaştırırken bir taraftan da güvenlik anlamında zafiyetler üreten bir durum.

İki hacker tarafından uzun süre boyunca çalışılarak "master key" adı verilen bir elektronik anahtar geliştirildi. Bu geliştirilen elektronik anahtar, dünya genelinde on binlerce otelin odasına sınırsız erişim imkanı sağlayabiliyor.

Elektronik anahtarın hedefindeki sistem, İsveçli kilit üreticisi Assa Abloy'un geliştirdiği kilit sistemi. Bu sistem dünya genelinde 166 ülkede 42.000'den fazla tesiste kullanılıyor. Bu sistemi hack'leyen isimler ise F-Secure'den Tomi Tuominen ve Timo Hirvonen isimli iki hacker.

Bu iki hacker'ı diğerlerinden ayıran nokta ise, buldukları bu açığı kilit sistemi üreticisi Assa Abloy'a iletmiş olmaları. Firmaya bilgi veren hacker'lar bu şekilde üretilmiş bir anahtarın daha başka kimler tarafından geliştirildiğini bilmediklerini, acilen bir yama ile durumu düzeltmeleri gerektiğini bildirdi.

Bu bilgi üzerine firma tarafından elektronik kilit sistemine bir yama getirildi ve bu açık düzeltildi. Ancak otellerin bu durumdan kurtulmaları için yamayı tüm kilit sistemlerinde aktif hale getirmeleri gerekiyor. Ancak gelen bilgilere göre şu ana kadar birçok otel, henüz bu güncellemeyi yapmış değil.

İşte bu yüzden, yaklaşan tatil sezonunda, özellikle kartlı giriş yapılan otel odalarında çok değerli eşyalarınızı bırakırken iki kere düşünmenizde fayda var.