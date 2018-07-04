Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde boşanan çiftin çocuklarının velayeti babalarına verildi. Temmuz ayında annelerinde kalması kararı verilen çocuklar gitmek istemedi, baba göndermedi. Anne ise şikayetçi olunca çocuklara haciz geldi. Minik çocukların haciz memuru ile polislerin arasında gözyaşı dökmeleri yürekleri dağladı.

İHA'nın haberine göre, Hanönü ilçesinde oturan Kemal E., 8 yıl önce evlendi. Bu evlilikten Aybüke ve Ali isimli iki çocuğu olan çift daha sonra anlaşmazlıklar sebebiyle boşanmaya karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini baba Kemal E.’ye verirken, annenin her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi ile Pazar günü çocuklarını görmesi, her yıl Temmuz ayı boyunca bir ay annelerinde kalmasına kararı verildi. Ancak çocuklar gitmek istemeyince babaları Temmuz ayında göndermedi. Çocukları ile görüşmek isteyen anne de şikayetçi olunca, babanın evine polis ve haciz memurları geldi. Gitmek istemeyen çocukların feryatları ise yürekleri dağladı.

Gitmek istemediklerini sürekli belirten çocukların yanı sıra baba Kemal E. de gözyaşlarına boğuldu. Temmuz ayı boyunca annesinde kalacak olan çocukları, annelerinin almak için bile gelmediğini söyleyen Kemal E., "Çocukları almak için polislerle birlikte bilirkişi, icra memuru ve polisler evimize geldi. Çocuklar ayrılmak istemiyorlar. Fakat ortada mahkeme kararı var. Çocukların psikolojileri bozuluyor. Bu nasıl adalet, bu nasıl annelik, hiç olmazsa anneleri de gelseydi de birlikte gitselerdi" dedi.