Hadi Be Oğlum filminin fragmanı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un baba rolüyle hayranlarının karşısına çıkacağı Hadi Be Oğlum filminin ne zaman vizyona gireceği, sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Yönetmenliğini Bora Egemen'in üstlendiği Hadi Be Oğlum filmi için geri sayım başladı. Peki, Hadi Be Oğlum ne zaman vizyona girecek? Hadi Be Oğlum oyuncuları kimler? İşte Hadi Be Oğlum fragmanı ve oyuncuları...
İşte Hadi Be Oğlum fragmanı;
HADİ BE OĞLUM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi ve Alihan Türkdemir'in paylaştığı Hadi Be Oğlum filmi için geri sayım başladı. 15 Ocak'ta ilk teaser'ı yayınlanan Hadi Be Oğlum'un fragmanı izleyiciyle buluştu. Merakla beklenen Hadi Be Oğlum filmi 16 Şubat'ta vizyona girecek.
HADİ BE OĞLUM OYUNCULARI
* Kıvanç Tatlıtuğ
* Büşra Develi
* Alihan Türkdemir
* Yücel Erten
HADİ BE OĞLUM KONUSU
Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir...
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