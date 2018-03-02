Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada öğrencilerden bazıları yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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