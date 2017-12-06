Hadise davetli değil, biletliymiş!

İngiliz Moda Ödülleri önceki akşam Londra Royal Albert Hall'de dağıtıldı. Rihanna'dan Lady Gaga'ya kadar dünyaca ünlü isimler geceye katıldı. Törenin sürprizi ise kırmızı halıda sessiz sedasız yürüyen şarkıcı Hadise'ydi.



Ödül töreninden değil de kırmızı halıda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşınca herkes Hadise'nin geceye davetli olarak mı yoksa biletle mi gittiğini merak etmişti.



BİLETE 2500 TL ÖDEDİ



Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Hadise'nin geceye 2500 TL'ye aldığı biletle katıldığı ortaya çıktı.



Hadise bilet alarak katıldığı ödül töreninde içeriden ise fotoğraf paylaşmadı.

hadise

Londra Royal Albert Hall

Lady Gaga