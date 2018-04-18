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Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı. Kız kardeşi Derya Açıkgöz ile Amerika'ya giden Hadise, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.