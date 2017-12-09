Hadise'nin, son klibi 'Sıfır Tolerans'ın çekimleri öncesinde bir güzellik merkezine gidip dudağına dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü şarkıcının eski fotoğraflarına bakıldığında dudağındaki değişim belli oluyor.

Burnunun ön tarafını da düzelttiren Hadise, hafif kilolu olan yüzünü de incelttirerek adeta bambaşka bir olmuş.