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"Bunu biz hep yaşıyoruz. Her klipte bu sözleri duyuyorum. Ama yani o kadar çok bu tarz klip yapılıyor ki ama biz yapınca nasıl oluyorsa kopyacı oluyoruz. Bizim insanımız eleştiri yapmayı, kendi insanını yerden yere vurmayı çok seviyor.