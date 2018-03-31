Hadise, günlerdir "Türkiye'de yılda, sadece konserlerden 4 milyon lira kazandı ama iki yılda yalnızca 118 bin lira vergi ödedi. Üstelik Türkiye'de toplu iğne bile almıyor, kazandığı tüm parayla Belçika ve ABD'de yatırım yapıyor" diye eleştiriliyor.



Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, güzel şarkıcı, tepkiler üzerine Facebook profilindeki 'Memleketi Belçika' ibaresini çıkardı.

KONSER BAŞINA 100 BİN TL

Hadise'nin konser başına 100 bin lira, TV programından haftalık 85 bin lira, AVM etkinliklerinden 50 bin lira, KKTC konserlerinden 150 bin lira aldığı öne sürüldü. İstinye'de kirada oturan Hadise'nin arabası'nın bile kiralık olduğu öğrenildi.