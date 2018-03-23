Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Hadise’nin 2 yıl işletmeciliğini yaptığı plajın mülk sahibine 1 milyon 900 bin TL olan borcunu ödemediği iddia edildi.

Amerika tatiline çıkan Hadise’nin ise tatil bu tatil için 200 bin TL harcayacağı öğrenildi. Mülk sahibi ve Hadise’nin plaj davasında mahkemenin devam ettiği konuşulanlar arasında.