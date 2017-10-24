Hadise'nin evine girmeye çalışan hayranının ifadesi ortaya çıktı

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"ÇOK KORKTUM"

Günaydın'ın haberine göre, Hadise, ismini dahi bilmediği şahısla ilgili şu ifadeyi verdi: Amacının ne olduğunu bilmediğim şahsı daha önce görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Olay esnasında yaşadığım şey korkutucuydu.