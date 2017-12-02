Hadise'nin sevgilisi Aurelien Muller'e onay çıktı

YABANCI DAMAT!



HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Hadise'nin ‘Sıfır Tolerans’ klibinde rol alan ve ünlü popçuyla aşk yaşadığı iddia edilen Fransız manken Aurelien Muller, aileye girdi! Şarkıcı önceki akşam sevgilisi, klibin yönetmenliğini de üstlenen ablası ve kardeşi derya ile birlikte İstinye Park’ta yemek yedi. mekândan kardeşi derya ile çıkan hadise, kardeşinin yeni koleksiyonunu kutladıklarını söyledi.



'NEDEN OLMASIN?'



İkilinin ardından Aurelien Muller ve abla Hülya Açıkgöz kapıda göründü. Klip çekiminde tanıştığı Fransız mankene eşlik eden abla Açıkgöz, aşk haberlerinin sorulması üzerine, “Şu an tanışma aşamasındalar. Hadise mutlu olacaksa neden olmasın” diyerek hem ilişkiyi doğruladı hem de yabancı damadı aile adına onayladı.

Aurelien Muller

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Hülya Açıkgöz