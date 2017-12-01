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Otilia en son verdiği bir röportajda sevgilisi Sinan Akçıl için, "Sinan’ın hassas bir kalbi var. Belki bunu göstermiyor, bir bariyer koyuyor başkalarına... Şefkatli ve gördüğüm en duygusal erkek. Ailem de seviyor." demişti.