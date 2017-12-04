Hadise'ye kötü haber! Hadise'nin yeni aşkı Aurelien Muller’in sevgilisi varmış!

Hadise'ye büyük şok! Hadise'nin klibinde rol aldıktan sonra, ünlü şarkıcıyla aşk yaşamaya başlayan model Aurelien Muller’in sevgilisi varmış!



Fransız manken Aurelien Muller ile 'Sıfır Tolerans' şarkısına çektiği klibin çalıntı olduğu iddialarıyla olay yaratan Hadise, aşk hayatındaki son gelişmeyle de çok konuşulacak. Ünlü şarkıcının gönlünü klibinde rol alan Aurelien Muller'e kaptırdığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.



HADİSE'NİN ABLASI KONUŞMUŞTU



Ancak sosyal medyadaki bir detay ikilinin aşkıyla ilgili kafalarda soru işaretleri yarattı.

Hülya Açıkgöz'ün "Birbirlerini tanıma aşamasındalar" dediği ikiliden Muller'in geçtiğimiz Ağustos ayında çıktığı Bali tatilinde çekilmiş fotoğrafları kafaları karıştırdı.





Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen model Aurelien Muller'in fotoğrafları

































Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen model Aurelien Muller'in fotoğrafları

Güllerle dolu küvette gizemli bir güzelle keyif yapan yakışıklı mankenin paylaşımına "Hayatım, aşk, özledim, Bali romantizmi" notu düşmesi dikkat çekti.

Bileğinde melek kanadı dövmesi olan güzelin Hadise olmadığı belli olurken Muller'in bu kareleri silmemesi ise akılları karıştırdı.

İŞTE HADİSE'NİN GNÖLÜNÜ KAPTIRDĞI FRANSIZ MODEL AURELIEN MULLER'IN SEVGİLİSİ

HADİSE REKLAM PEŞİNDE Mİ?



Bu durum kimilerine Fransız damadın Hadise'yi kandırdığını düşündürdü.

Ancak bazıları da güzel popçunun Muller ile aşkının gerçek olmadığını ve şarkıcının reklam peşinde koştuğunu savundu.



BALİ'DE ROMANTİZM



Bali'de aşkıyla tatil yapan Muller'in Hadise'yle yakınlaşmasına rağmen bu romantik kareleri instagram'dan silmemesi kafalarda soru işaretleri yarattı. Fransız modelin Hadise'yle arasındaki ilişkinin boyutu merak konusu oldu.

Aurelien Muller

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