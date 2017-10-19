Hadise ve Hakan Sabancı gizli gizli görüşüyor mu?

Takvim'de yer alan habere göre Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra çapkınlıkta gaza basan Sabancı, geçtiğimiz yıl Hadise'yle kısa süreli bir aşk yaşamıştı. Popçuyla aşkı çabuk biten işadamı, aralarında yabancı güzellerin de olduğu pek çok isimle kaçamak yaptı.



Sabancı, son 10 günde ise 3 güzelle anılarak aşk rekorunu kırdı. Eliz Sakuçoğlu'yla aşk yaşayan çapkın işadamının geçtiğimiz günlerde eski aşkı Lara Surol'a döndüğü iddia edildi. Yeni dedikodulara göre Hakan Sabancı, Hadise ile gizli gizli görüşmeye başladı. Hatta ikili, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir restoranda baş başaydı.



10 GÜNDE 3 SEVGİLİ



Eliz Sakuçoğlu'yla aşk yaşarken eski sevgilisi Lara Surol'a döndüğü öne sürülen Sabancı'nın şimdi de Hadise'yle yeniden yakınlaştığı konuşuluyor.

Hakan Sabancı

hadise