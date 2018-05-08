Hadise, oturduğu sitenin dikenli tellerini aşarak içeriye girerken yakalanan hayranını “Yaptığı şey çok korkunçtu” diyerek affetmedi. Sapık hayranın 3 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

SON ANDA...

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, 32 yaşındaki Serhan O., hayranı olduğu Hadise'yi görmek için onun oturduğu İstinye'deki siteye sızmaya çalıştı. Telleri aşıp içeriye giren hayran, son anda yakalandı. Hadise, Serhan O.'dan şikayetçi oldu.

DAVA BAŞLIYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Serhan O., "Pişmanım" dedi ama Hadise "Yaptığı çok korkunçtu" diye şikayetinden vazgeçmedi. Serhan O. için 3 aydan 1 yıla kadar hapis istendi. Yargılama başlıyor.