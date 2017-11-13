Hadise kardeşinin kurbanı oldu!

Takvim'de yer alan habere göre Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün yönettiği klibin ABD'li popçu Britney Spears'ın 2003 yılında çekilen 'Everytime' şarkısının klibiyle birebir aynı olması sosyal medyada olay yaratmıştı.



Adının aşk dedikodularına karıştığı Aurelien Muller'le objektif karşısına geçen şarkıcının rol gereği sevgilisini canlandıran partneriyle limuzindeki gergin halleri, otel odasındaki kavga sahneleri ve ardından küvete girmesi Britney Spears'ın klibiyle birebir aynıydı.



Ünlü popçunun imaj danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'den geri kalmadı. Hadise'nin 'çalıntı' iddialarıyla gündeme gelen klibindeki imajında da dünyaca ünlü isimlerden esinlenildiği görüldü. Derya Açıkgöz, ablası Hadise'ye daha önce Nicki Minaj ve Fergie'nin de tercih ettiği dantel detaylı siyah elbiseyi giydirdi.



Fiyatı bin 525 dolar (yaklaşık 5 bin 800 TL) olan çarpıcı elbiseyle objektif karşısına geçen Hadise'inin imajının da kopya olması "Açıkgöz kardeşler soyadlarının hakkını veriyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.



AÇIKGÖZ'ÜN HAKKINI VERDİLER



Tüm işlerini kardeşleriyle birlikte yapan Hadise, ikilinin azizliğine uğradı. Açıkgöz kardeşler, klip çekiminde esinlenmeyi abartınca olan Hadise'ye oldu. Şarkıcı, eleştiriler karşısında mecburen sessiz kalıyor...

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