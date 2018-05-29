Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Arslan (30) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücü Mehmet Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre, kazada yaralanan kardeşi Çetin Arslan (25) ise ambulansla özel hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çetin Arslan, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. ü,

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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