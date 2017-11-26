ABD başına 10 milyon dolar koymuştu, şimdi serbest!

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD'nin 2008'de Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu ev hapsindeki Leşker-i Tayyibe'nin kurucusu Said’in tekrar tutuklanıp yargılanması çağrısında bulunuldu.

Leşker-i Tayyibe’nin ABD tarafından terör örgütü olarak tanındığını vurgulanan açıklamada "Said’in suçlu olduğuna dair açık bir uluslararası konsensüs var. Aralık 2008’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 sayılı kararı gereğince yaptırım uygulanmıştı." ifadelerine yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığının da Said'i 2012'de Küresel Terör Listesi'ne eklediği ve ABD hükümetinin Said’in başına 10 milyon dolar ödül koyduğu hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

" Pakistan'ın yargılamayıp ceza veremediği Said'in serbest bırakılması, Pakistan’ın küresel terörle mücadeleye bağlılığı konusunda rahatsız edici bir mesaj veriyor ve Pakistan'ın topraklarında terör barındırmayacağına yönelik iddialarıyla ters düşüyor. Pakistan Said'i tutuklayıp suçları için onu cezalandırmazsa bu durumun ikili ilişkiler ve Pakistan'ın uluslararası itibarı konusunda sonuçları olacaktır."

Açıklamada, Said'in serbest bırakılması "yanlış bir adım" olarak nitelendi.