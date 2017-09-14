Eğer hayatınızda 'bunu nasıl unuttum?' dediğiniz olduysa, hafızayı keskinleştirmenin bir çözümü olduğunu bilmelisiniz.
Inc.'da yer alan habere göre; örneğin bugün neyi unuttuğunuzu merak ediyor musunuz? Önemli bir toplantıyı mı; kapıyı kapatırken evin anahtarlarını mı unuttunuz? Yoksa başınızın üzerinde duran güneş gözlüğünü mü bulamıyorsunuz...
Bazen, unuttuğumuzda adeta zihnimizi kaybetmişiz gibi gelir. En basit şeyleri bile unutmaya eğilimli olanlar için hala umut var. Sıkıntı veren ve rahatsız eden hafıza kaybı, sık sık oluyorsa, sonsuza dek bu şekilde yaşamak zorunda değilsiniz. İşte bilgiyi geri çağırmak için yapmanız gerekenler...
ESNEK OLDUĞUNUZDAN EMİN OLUN
Bu, en yakın aynaya yürüyerek, Arnold Schwarzenegger'den ilham alınarak yapılan bir poz anlamına gelmiyor. Esneklikten kasıt; esneklik kelimesini karşılayan tüm tanımları kapsayan şeyleri yapmak anlamına geliyor.
KASLARINIZI ESNETİN!
Egzersizi günlük rutininize ekleyin. Böylece bir şeyleri hatırlama yetinizde belirgin bir gelişme göreceksiniz. Yapılan egzersiz, sinir hücrelerinin nörotropik faktörler olarak bilinen proteinlerinin vücutta salınmasına yardımcı olur. Nörotrofik faktörler daha sonra öğrenme gibi bilişsel işlevleri güçlendirmek için gerekli olan kimyasal maddeleri tetikleyebilir.
BEYNİNİZİ ESNETİN!
Buna zihinsel cambazlık diyebilirsiniz. Beyninizi gönüllü ve etkin bir şekilde kuvvetli tutun. San Francisco'da bulunan California Üniversitesi'nden Hafıza ve Yaşlanma Merkezi Nöropsikoloji Uzmanı Brianne Bettcher, kişilerin çevrelerindeki dünyada iyi bir bellekle kalmaya devam edebilmeleri için beyindeki nöronlar arasındaki bağlantıyı güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.
Ancak bunu yaparken kolay zihinsel bir rota kullanmayın. Yeni bir dil seçin, sizi eleştirel düşünmeye teşvik edecek bir film izleyin veya günlük bulmaca çözmek için gazete satın alın.
Daha iyi bir belleğin yolu burada... Zihinsel bir güç merkezi haline gelmek istiyorsanız, esnekliği unutmayın.
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