Anneanne ile torunu hafriyat kamyonu kurbanı oldu

İstanbul'da bu yıl şimdiye kadar hafriyat kamyonlarının karıştığı 11 kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün de anneanne ile 5 yaşındaki torunu, yine bir hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Küçükçekmece'deki kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsü, 22 kilometre sonra vatandaşların yardımıyla yakalandı. Sürücü tutuklandı. Görüntülerde, kazanın olduğu anda trafik ışığının araçlara yeşil yandığı görüldü.

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