Şov dünyasının ünlü isimleri hafta sonunu sahnede geçirdi. Sıla, Bora Duran, ENBE Orkestrası, Kenan Doğulu, İskender Paydaş ve Berksan gibi popüler isimler müzikseverlerle buluştu. Sıla, Kıbrıs’ta bir otelde konser verdi. Kostümüyle tüm bakışları üzerine toplayan şarkıcı, Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



“Her anımız sevgiyle geçsin” sözleriyle 14 Şubat Sevgililer Günü’ne atıfta bulunarak programına başlayan Sıla, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarını seslendirdi.



Kenan’dan gitar şov

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu önceki akşam sahnedeydi. Konserine gitar şovu yaparak başlayan Doğulu, hayranlarını coşturdu. Ünlü popçu, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.



'Kırmızı ayakkabılar ritüel oldu’

Buray, sahnedeydi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç şarkıcı, “Neden her konserinizde kırmızı ayakkabı giyiyorsunuz?” sorusuna “Annem küçükken kırmızı ayakkabılar giydirirdi. Hikâyesi çok eskiye dayanıyor. Ritüel haline geldi” diyerek cevap verdi.



Partide eğlendiler

Şarkıcı Berksan ile ortağı İbrahim Çakmak’ın sahibi olduğu mekanın yeni şubesi önceki gün Ankara’da açıldı. Açılışa Deniz Akkaya ve İrem Derici katıldı. Ev sahibi Berksan’ın yanı sıra Derici’nin de şarkılarını seslendirdiği partide Akkaya ise ikiliye danslarıyla eşlik etti.

Yeni şarkılarını söylediler

Enbe Orkestrası’nın bir mekandaki sahnesine İzel ve Sinan Akçıl misafir oldu. Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan Behzat Gerçeker’in şefliğindeki ENBE’nin yeni albümünde ‘Teşekkürler Sevgilim’ adlı şarkıyı seslendiren İzel ve Sinan Akçıl ikilisi, gecede yeni parçalarını canlı olarak seslendirdi.



İçinde ukde kalmış

Ünlü aranjör İskender Paydaş, müzikseverlerle buluştu. Bugüne kadar pek çok ünlü isimle çalışan müzisyen, Cem Karaca ve Barış Manço’yla çalışmayı çok istediğini fakat bu isteğinin içinde ukde kaldığını söyledi.