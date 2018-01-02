Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 01-07 Ocak haftası burç yorumunuz...
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1|48
Koç Burcu:
Yeniyıla ve haftanıza yarın oluşacak dolunay etkisiyle başlayabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Evinize, düzeninize ve aile hayatınıza daha fazla odaklanacak ilginizi sevdiklerinize yönlendireceksiniz. Yardımsever tavırlarınız tüm hafta boyunca etkili olabilir.
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Salı günü Dolunay oluşuyor. Aile hayatınızda bazı duygusal konularla bu Dolunayda ilgileneceksiniz. Evinize ve güvenliğinize daha fazla dikkatinizi vermelisiniz. Aileniz ve işiniz arasındaki dengeyi iyi sağlamaya çalışın.
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3|48
Abartılı davranışlardan ve tutulmayacak sözlerden kaçının. İnsanlara yardım etme isteğiniz yüksek çalışacak. Sezgilerinizi iş alanlarınızda kullanacağınız haftalardan birtanesi.
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4|48
Haftasonu Pazar günü parasal işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Gelecek adımlarınızı hızlandırabilir, erkeklerden fayda ve yarar sağlayabilirsiniz. Önemli bir borcun altına girebilirsiniz. Parasal konular ve fırsatlar hem haftasonu, hem de yeni gelen haftabaşında sizi harekete geçirecek.
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5|48
Boğa Burcu:
Yılın ilk gününe ve haftanıza dolunaydan alacağınız etkilerle giriş yapıyorsunuz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Yakın çevrenizde olup bitenlere daha fazla algınızı yönlendireceksiniz. Arkadaşlarınız ve çevrenizle beraber yapılacak işlerde düşünceli yapınızla hareket edebilirsiniz.
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6|48
Salı günü Yengeç burcunda bir dolunay oluşuyor. Dolunay yakın çevrenizdeki olayları hızlandırabilir. Bu dolunay’da iletişiminize dikkat etmeli, düşüncelerinizdeki gitgelleri iyi kontrol etmelisiniz.
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7|48
Yakın çevrenizin, akraba veya kardeşlerinizin hayatındaki olaylar önem kazanabilir. Geleceğinize etki eden dostlarınız ve arkadaşlarınıza iyiliklerle yaklaşacak, onlara yardım edeceksiniz. Önemli işlerinizde yaratıcılığınız yüksek çalışabilir.
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8|48
Haftasonu özellikle Pazar günü özel hayatınızda, ilişkilerinizde güzel fırsatlar ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bu etki haftabaşına yansıyabilir özellikle ortaklı bir işiniz varsa şanslı etkiler altındasınız.
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9|48
İkizler Burcu:
Yılın ilk gününe ve haftanıza dolunaydan alacağınız etkilerle giriş yapıyorsunuz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Kişisel istekleriniz bu pazartesi yerini maddi konulara ve sahip olduklarınıza yönelecek. Ortak parasal işlerinizde bu hafta ailenize ve sevdiklerinize yardım edebilir veya yardım alabilirsiniz.
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10|48
Salı günü sabah saatlerinde oluşan Dolunay para konularına dikkat çekiyor. Bu dolunayda elinize bir para geçebilir veya parasal konularda hassaslıklar yaşayabilirsiniz.
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11|48
Para idaresini bu hafta iyi yapmaya çalışın. Kazançlı durumlar harcamalarınızı hızlandırabilir. Bir yandan da partnerinizin ailesine veya akrabalarına karşı yardımsever duygularla hareket edeceksiniz.
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Pazar günü güzel etkili bir iş fırsatı karşınıza gelebilir. Oldukça şanslı ve keyifli etkileşimler altında olacaksınız. İş alanlarınıza parasal destek sağlayabileceksiniz. Başkalarının kaynaklarından faydalanabilirsiniz, bu etki yeni gelen haftaya da yansıyacak.
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13|48
Yengeç Burcu:
Sizin burcunuzda oluşan bir dolunayla yeniyıla ve haftanıza başlıyorsunuz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Salı günü oluşacak Dolunayda sağlığınız veya hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Sevdiklerinize karşı anlayışınız yüksek akabilir, enerjinizi yükseltin.
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Dolunay özel hayatınız ve kendi kişisel ihtiyaçlarınız arasında gitgellere sebep olabilir. Kendinizi ve isteklerinizi göz ardı etmeden, güvenliğinizi ve sağlığınızı önemsemelisiniz.
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Hayati kararlar devrede olabilir. Özel hayatınızda geleceğinize yönelik fikirleriniz sizi ve partnerinizi destekleyecek. Yurtdışı planlarınızda yaratıcı etkiler altındasınız.
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Pazar günü romantik açılımlar, sportif aktiviteler, kreatif ve yaratıcı işler açısından oldukça şanslı birgün. Özel hayatınızda şansı ve mutluluğu tadabilir, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çocukla ilgili adımlar, beklentiler için de önemli şanslar ayağınıza gelebilir.
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Aslan Burcu:
Sosyalliğiniz bu haftabaşı öğle saatlerine kadar sürerken, birkaç gün boyunca dinlenmek ve keyif yapmak isteyebilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar.
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Yapılması gereken işlerinizde başka insanlara faydanız ve yardımınız olabilir. Kafanızda bir sürü plan var ve bu planlarınız içn bu hafta harekete geçebilirsiniz.
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Salı günü bir Dolunay oluşacak. Dolunayla birlikte hayatınızda bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik streslere hazır olun ama bir yandan da karşınıza gelecek olan değişik fırsatlar yüzünüzü güldürebilir. İş hayatınızda önemli konuşma ve görüşmeler karşınıza gelecek.
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Pazar günü ev ve aile hayatınızda önemli şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Yurtdışında ev sahibi olma fırsatı yakalayabilir veya yurtdışında başka şehirlerde yaşayan akrabalarınızla evinizde bir araya gelebilirsiniz. Bu şanslı etki haftabaşında da devrede olacak.
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Başak Burcu:
Yeniyılın ilk haftasına sosyal çevrenizde oluşacak bir dolunayla merhaba diyeceksiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Etrafınızdan duyacaklarınız bu birkaç gün hayatınızda etkili olabilir. Sevdiğiniz insana karşı duygularınız yoğun olurken özel hayatınızda bu hafta romantik etkiler altındasınız.
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22|48
Salı günü yengeç burcunda bir dolunay oluşuyor. Dolunay, sosyal çevreniz, organizasyonlara veya gruplara dayalı işlerinizde önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde duygusal streslere açık olabilirsiniz.
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Bir yandan da bu hafta özel hayatınızda oldukça romantik, keyifli yaklaşımlar altında olacaksınız.Haftasonu Pazar günü iletişimsel işlerinizde, yakın çevrenizle beraber yapılacak işlerde güzel şanslar ve fırsatlar ayağınıza gelebilir.
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24|48
Yakın çevrenizdeki insanlar şans ve fırsatları sizin için yaratabilirler. Kısa yolculuklarda da şanslı olacaksınız ve bu etki yeni gelen haftabaşında da devrede olacak.
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Terazi Burcu:
Kariyerinizde ve iş hayatınızda bu hafta önemli açılımlar elde edebilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Aile hayatınızı ve işlerinizi iyi organize etmeniz gerekebilir.
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Bir yandan bunlarla uğraşırken diğer yandan aile hayatınız için yapılması gereken görevlerinizi de ihmal etmeyeceksiniz.
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Salı günü yengeç burcunda bir dolunay oluşuyor. Dolunay, kariyerinizde önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Hayattan çeşitli fırsatlarınız var.Yine de aile hayatınız ve kariyeriniz arasındaki dengeyi sağlamaya çalışın. Duygusal güvensizliklerinizle iş hayatınızda baş etmenin yollarını bulmalısınız.
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Haftasonu Pazar günü maddi konularda güzel şanslarla karşılaşabilirsiniz. İletişimsel işlerinizde değişik fırsatlar karşınıza gelebilir. Bu dönemde yatırımlarınızdan da elde edecekleriniz yüksek olabilir. Yeni gelecek olan hafta başında da fırsatlarınız yüksek olacak.
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29|48
Akrep Burcu:
Haftanıza ve yılın ilk gününe Salı günü oluşacak dolunayın etkileriyle merhaba diyeceksiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler.
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Yakın çevrenizdeki olaylar önemli olurken daha büyük meselelerle uğraşmak önem kazanabilir. Bir yandan da bu hafta aşk hayatınızda romantik ve sevecen davranışlar içinde olacaksınız. İletişimsel işlerinizde yaratıcı yönleriniz öne çıkabilir.
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Salı günü oluşan Dolunay, programınıza bir iş seyahati ekleyebilir. Seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, medya, hukuk, ticaret konularında duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Düşüncelerinizdeki gitgeller bu dolunayda yüksek olabilir. Aşk hayatınızda ve çocuk ilişkilerinizde onlara karşı yardımseverliğiniz üzerinizde olabilir.
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Haftasonu Pazar günü hayatınızda maddi yönden sizi havalara uçuracak, tam da istediğiniz gibi bir anlaşma veya teklif ayağınıza gelebilir. Kendinizi birçok açıdan keyifli göreceksiniz ve bu etkileri yeni gelecek olan haftaya da aktarabilirsiniz.
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Yay Burcu:
Haftanız ve yeni yılın ilk günü ortak parasal konulara ilginizi çevirebilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Harcamalarınız veya alışverişlerinizi gözden geçirecek önemli konulara odaklanacaksınız. Ailenize yardım etmek veya onlardan yardım almak bu hafta önem kazanabilir.
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Salı günü oluşan Dolunay ortak parasal işlerinizi hızlandırabilir. Ödemeler, banka işlemleri, altına girilecek bir borç bu dönemde sizi hassas kılacak. Para alacak verecek dengesini iyi oturtmaya çalışın. Ticari becerilerinizi arttıracağınız bir dönem.
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Ailenize yardım etmekten ve onlar için birşeyler yapmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Haftasonu özellikle Pazar günü Parasal konularda beklenmedik yerlerden göreceğiniz güzel şanslarla işlerinizden güzel kazançlar elde edebilirsiniz.
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Bir dernekten, oluşumdan, bir kurumdan alacağınız paralar sizi mutlu edebilir. Bu etkiyle yeni gelen haftanız başlıyor olacak.
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Oğlak Burcu:
Haftanız ortaklı işleriniz veya partnerinizin hayatındaki gelişmelerle başlayabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu hafta önemli iletişim işlerinizde ahengi ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Gelişen bir sürü konu ve var ve işlerinizi toparlamanız gerekecek.
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Salı günü oluşan Dolunay özel ilişkilerinizle, evliliğinizle ilgili duygusal kararları karşınıza getirebilir. Özel hayatınızda veya partnerinizin hayatında önemli sonuçlara ve kararlara ulaşabilirsiniz.
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Ortağınız varsa hayatındaki gelişmelerde sizi ilgilendirecek. Bir yandan da birkaç gün boyunca yakın çevrenizdeki insanlara yardım edecek, onlara karşı anlayışınızı yüksek tutacaksınız.
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Pazar günü sosyal çevreniz ve ortamlarınızda güzel bir şans ve fırsat karşınıza gelebilir. İşten elde edilen gelirlerinizde bolluk ve bereketi deneyimleyebilirsiniz. Bu şanslı etkiler yeni gelen haftanın başında hayatınızda etkili olabilir.
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Kova Burcu:
Haftanız ve yılın ilk günü keyifli başlayan gününüz yerini yapılması gereken günlük işlerinize bırakabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Sağlığınıza ve işlerinize gereken özeni göstermeniz gerekecek. Sevgidolu yaklaşımlar olumsuzluklar varsa onları yenmenize yerdımcı olabilir.
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Salı günü Yengeç burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu Dolunayda iş, hizmet alanlarınızda önemli sonuçlar alabilirsiniz. Dikkatli ve temkinle ilerlemek durumunda olacağınız bu dönem iş hayatınızda karşılaşacağınız bir olay sizi hassas kılabilir.
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Bir yandan da bu haftaiçinde geri plandan yürüttüğünüz işlerden maddi getirileriniz olabilir. Yardımsever etkilerinizle bir derneğe veya yardım kurumuna bağışta bulunabilirsiniz.
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Pazar günü kariyer ve iş hayatınızda çok güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurtdışı işlerinizde karşınıza istediğiniz bir iş gelebilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda sizi harekete geçirecek etkileriniz çok yüksek sevgili Kovalar, bu şanslı etkilerle yeni gelen haftanıza başlayacaksınız.
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Balık Burcu:
Bu hafta Salı günü oluşacak dolunayın etkisiyle başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Aşk ve eğlence hayatınıza daha fazla kendinizi verebilir, çocuğunuza vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanların sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir, ve bu hafta çevrenizle bir hareket edeceksiniz.
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Sosyal çevrenizden göreceğiniz fayda ve yararı Salı günü oluşan dolunayda yeni bir insanla tanışmaktan yana görebilirsiniz. Ya da aşk hayatınıza veya varsa çocuğunuza daha fazla vaktinizi harcamanız gerektiğini farkedebilirsiniz. yardımlaşmalar öne çıkabilir.
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Arkadaşlarınız hayatınızla ilgili kararsız kaldığınız konularda size arka çıkabilirler. Haftasonu özellikle Pazar günü eğitim, seyahat, yayıncılık, medya, yurtdışı bağlantılı işleriniz, yabancılarla girişilecek önemli adımlar, ticaret hayatınızda güzel ve büyük şansları karşınıza getirebilir.
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Kariyer işlerinizde para kazançlarınızı bu karşınıza gelecek olan fırsatlarla arttırabilirsiniz ve yeni gelen haftanız bu etkilerle başlayabilir sevgili Balıklar.
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