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01-07 Ocak 2017 haftalık burç yorumları

02.01.2018 - 10:06 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 01-07 Ocak haftası burç yorumunuz...

  • 1 Haftalık burç yorumları! Ocak ayı burç yorumları
    1 | 48

    Koç Burcu: 

    Yeniyıla ve haftanıza yarın oluşacak dolunay etkisiyle başlayabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Evinize, düzeninize ve aile hayatınıza daha fazla odaklanacak ilginizi sevdiklerinize yönlendireceksiniz. Yardımsever tavırlarınız tüm hafta boyunca etkili olabilir.

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  • 2 Haftalık burç yorumları! Ocak ayı burç yorumları
    2 | 48

    Salı günü Dolunay oluşuyor. Aile hayatınızda bazı duygusal konularla bu Dolunayda ilgileneceksiniz. Evinize ve güvenliğinize daha fazla dikkatinizi vermelisiniz. Aileniz ve işiniz arasındaki dengeyi iyi sağlamaya çalışın. 

  • 3 Haftalık burç yorumları! Ocak ayı burç yorumları
    3 | 48

    Abartılı davranışlardan ve tutulmayacak sözlerden kaçının. İnsanlara yardım etme isteğiniz yüksek çalışacak. Sezgilerinizi iş alanlarınızda kullanacağınız haftalardan birtanesi.

  • 4 Haftalık burç yorumları! Ocak ayı burç yorumları
    4 | 48

    Haftasonu Pazar günü parasal işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Gelecek adımlarınızı hızlandırabilir, erkeklerden fayda ve yarar sağlayabilirsiniz. Önemli bir borcun altına girebilirsiniz. Parasal konular ve fırsatlar hem haftasonu, hem de yeni gelen haftabaşında sizi harekete geçirecek.

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  • 5 Haftalık burç yorumları! Ocak ayı burç yorumları
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    Boğa Burcu: 

    Yılın ilk gününe ve haftanıza dolunaydan alacağınız etkilerle giriş yapıyorsunuz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Yakın çevrenizde olup bitenlere daha fazla algınızı yönlendireceksiniz. Arkadaşlarınız ve çevrenizle beraber yapılacak işlerde düşünceli yapınızla hareket edebilirsiniz.

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