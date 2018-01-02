45 | 48

Balık Burcu:

Bu hafta Salı günü oluşacak dolunayın etkisiyle başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Aşk ve eğlence hayatınıza daha fazla kendinizi verebilir, çocuğunuza vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanların sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir, ve bu hafta çevrenizle bir hareket edeceksiniz.