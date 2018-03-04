10 | 54

Cuma günü Jüpiter geriliyor. İş ve hizmet alanlarınızda karşınız gelecek olan fırsatlarda yavaşlamalar oluşabilir. Artık bu tarihten sonra günlük hayatınızdaki hızlı büyümeler ve gelişmelerin azaldığını görebilir, paniğe kapılabilirsiniz. Bazı işlerinizde sıkıntı ve problemlerle karşılaşırsanız hatalarınızı farketmeye çalışın. Yine birkaç ay boyunca sağlığınızla ilgili konularda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer kilo aldıysanız bu dönemde rahat bir şekilde aldığınız kiloları verebilirsiniz.