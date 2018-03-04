Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 05-11 Mart haftası burç yorumunuz...
1
1|54
Koç Burcu:
Özel yaşamınızda işler yolunda gitsede, gitmese de size destek olacak bir partner ihtiyacını bu haftabaşı fazlasıyla hissedebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Durum ve olaylardan hemen tepki almak isteyebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
2
2|54
Salı günü itibarıyla fikir ve düşüncelerinizi diğer insanlara aktarabileceğiniz, yansıtabileceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. Fikirlerinizi insanlara yaymak önem kazanacak Çarşamba günü Venüs’ün de sizin burcunuza girmesiyle birlikte kendinize ve görüntünüze önem verecek, cazibenizin arttığını farkedeceksiniz. Gezmek, dolaşmak, alışveriş yapmak öne çıkabilir. Yalnız toplum içinde acelecilikten ve benmerkezcilikten kaçınmalısınız.
3
3|54
Cuma günü itibarıyla Jüpiter geriliyor. Ortak parasal işlerinizde bu tarih sonrasında işler yavaş ilerleyebilir. Bazı engeller, ertelenmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde yolunda gitmeyen size zorluk çıkaran konuları farketmek önemli olmalı. Haftasonu ruhsal çalışmalar ve gelişiminiz konusunda sizi destekliyor. Geri plandan yürüteceğiniz her tür işinizde güçlü insanlardan yarar sağlayabilirsiniz.
4
4|54
Boğa Burcu:
Bu haftabaşında iş hayatınızda stres altında olursanız, bazı davranışlarınızla bunu çalıştığınız kişilere göstermelisiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. İletişim halinde olduğunuz kişilerle işlerinizde istediğiniz sonuçlar alınabilir. Kendinizden emin olun ve sosyal çevrenizin fikirlerinden yararlanın.
HABERİN DEVAMI
5
5|54
Salı günü itibarıyla iletişiminizde bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizi bu dönemde kendinize saklayabilir, artık daha fazla bazı konuları dillendirmenin önemli olmadığını görebilirsiniz. Bu dönemde önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmayın, büyük işlere kalkışmayın, planlarınızı oluşturun.
6
6|54
Çarşamba gününden sonra elinizi ayağınızı hareketli olaylardan çekeceksiniz. Günlük işlerinizi düzenlemek, olaylara geri plandan bakmak önem kazanıyor. Önemli adımlardan kaçının ve bu dönemi daha fazla ruhunuza ayırarak geçirmeye çalışın.
7
7|54
Cuma günü itibarıyla Jüpiter geriliyor. Özel ilişkileriniz, ortaklı işlerinizde karşınıza gelmiş olan fırsatları gözden geçirebilirsiniz, bu alanlarınızda hızlı ilerleyen işlerinizde bazı yavaşlamalar, engeller ve sıkıntılarla karşılaşırsanız bazı konular henüz oturmamış anlamına gelebilir. Haftasonu, sosyal çevrenizle beraber yapacağınız gelecek planlarınız devrede olabilir. Pazar günü fikirleriniz ve yapacaklarınız konusunda kolay demoralize olabilir, sorumluluk almak istemeyebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
8
8|54
İkizler Burcu:
Başka insanları kendi ailenizden daha fazla düşündüğünüz ve önemsediğiniz bir dönem içindesiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Özellikle yabancılarla yapılacak işleriniz daha bir önem kazanacak. Özel hayatınızda güzel gelişmeler bu hafta sizi memnun edebilir.
9
9|54
Salı gününden sonra sosyal çevrenizle iletişiminiz artacak. İş hayatınızdaki gelişmeleri arkadaşlarınıza aktarabilir, onlarla bir takın konuşmalar ve görüşmeler içine girebilirsiniz. Çarşamba günü itibarıyla arkadaşlarınızı daha fazla önemseyecek ve kendinizi onların yanında daha iyi hissedeceksiniz. Takım çalışmalarına açık olabilir, davetler ve organizasyonlarda ortamların aranılan insanı siz olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla aranızda sıkıntılar varsa bu sıkıntıları çözmek için uygun bir dönem.
10
10|54
Cuma günü Jüpiter geriliyor. İş ve hizmet alanlarınızda karşınız gelecek olan fırsatlarda yavaşlamalar oluşabilir. Artık bu tarihten sonra günlük hayatınızdaki hızlı büyümeler ve gelişmelerin azaldığını görebilir, paniğe kapılabilirsiniz. Bazı işlerinizde sıkıntı ve problemlerle karşılaşırsanız hatalarınızı farketmeye çalışın. Yine birkaç ay boyunca sağlığınızla ilgili konularda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer kilo aldıysanız bu dönemde rahat bir şekilde aldığınız kiloları verebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
11
11|54
Haftasonu Pazar günü diğer insanlardan göreceğiniz destekler yüksekken, sosyal çevrenizle, sevdiklerinizi bir araya getirebilirsiniz, bazı arkadaşlarınızla anlaşmazlıklara dikkat.
12
12|54
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı ailenize karşı sorumluluklarınız yüksek olacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Gün içinde şansınız davranışlarınızda gizli olacak, bu yüzden kendinizi birkaç kere kontrol etmekten kaçınmayın. Maddi konularda istediğiniz gelişmeler karşınıza gelebilir.
13
13|54
Salı günü itibarıyla, sosyal ortamlarda, kalabalık yerlerde daha fazla iletişim içine girebilirsiniz. Görüşmeleriniz ve konuşmalarınız hızlanabilir. Kariyer ve iş evinizde ilerlemeye başlayan merkür, bu alanda konuşma ve görüşmelerinizi hızlandıracak. Yine patronlarınız olan iletişiminizi geliştirebileceğiniz bir dönem olacak.
HABERİN DEVAMI
14
14|54
Toplumsal konularda fikir ve düşüncelerinizi öne çıkarabilirsiniz. Bir gün sonra Çarşamba günü itibarıyla Venüs’ün bu alanlarınıza girmesiyle beraber kariyeriniz ve işleriniz için daha etkili bir şekilde kendinizi gösterebilirsiniz. Bu süreçte düşüncesiz ve bencilce davranmamaya özen gösterin.
15
15|54
Cuma günü Jüpiter geriliyor. Aşk hayatınızda, çocuk oluşumlarınızda, kreatif işlerinizde bu yıl önünüzü açan Jüpiter’in gerilemesi bu alanlarda karşınıza gelmiş olan fırsatları gözden geçirmenizi sağlayacak. Bu alanlardaki işlerinizde yavaşlamalar, durağanlıklar yaşarsanız olayları şöyle bir gözden geçirin, hatalarınızı farkedin, jüpiter tekrar düzeldiğinde artık herşeyi daha rahat görüyor olacaksınız.
16
16|54
Haftasonu aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. Evliyseniz çocuğunuza bir kardeş gelebilir. Ya da varsa torunlarınızla güzel bağlar oluşturabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
17
17|54
Aslan Burcu:
İletişime yönelik konularda bu haftabaşı fazlasıyla ölçülü ve dengeli olabilir, işinizi bir çok konuda şansa bırakmayabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Sinirleriniz kolay zıplayabilir, sizi daha az tanıyan insanlara karşı toleransınızı yüksek tutmaya çalışın.
18
18|54
Salı günü itibarıyla Medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret, hukuk alanlarınızda, 2 hafta boyunca iletişiminiz hızlanıyor. Bu alanlarda konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Çarşamba günü Venüs’ün bu alanlarınızı ziyaretiyle birlikte seyahatleriniz ve deneyimleriniz artacak. Sizi daha az tanıyan yabancılarla olan paylaşımlarınız artabilir. Hukuki konularda güzel sonuçlar elde edebilirsiniz tabii ki acele etmemek şartıyla.
19
19|54
Cuma günü Jüpiter gerilemeye başlıyor. Ev ve aile alanlarınızda bolluğu, bereketi ve şansları arttıran Jüpiter’in gerilemesi aşırı iyimserlikle ve hızlı gelişen olaylarda gözden kaçırdığınız noktaları görmenize neden olabilir. Birkaç ay boyunca bu alandaki işlerinizde yavaşlamalar ve ertelenmeler oluşursa bu etkileri göz ardı etmeyin ve eksik kalan parçaları bulmaya çalışın.
HABERİN DEVAMI
20
20|54
Haftasonu bazı iş ilişkilerinizde ve girişimlerinizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Parasal veya ailevi yönden desteklenseniz bile seyahatlerinizde ve görüşmelerinizde sıkıntılar oluşabilir.
21
21|54
Başak Burcu:
Bu haftabaşı olaylara somut ve gerçekçi gözlerle bakacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Parasal konularda, alışveriş alanlarınızda biraz dengeli ama bir o kadar da ekonomik davranmaya çalışmalısınız. Çevrenizin işlerinizde sizi desteklediğini göreceksiniz.
22
22|54
Salı günü itibarıyla kredi, borç almak istiyorsanız, harekete geçebilirsiniz. Yine banka hesaplarınızı düzenlemek, kredi geçişi yapmak, vergi konularına çözümler bulmak için rahat bir süreç içerisinde olacaksınız.
HABERİN DEVAMI
23
23|54
Çarşamba günü itibarıyla ortak harcamalarınıza yöneleceksiniz. Parasal konuşmalar, anlaşmalar hızlanabilir. Aracı bir kurumsanız, ortak yapılacak işlerinizin parasal görüşmeleri artabilir. Kredi almak, borçlarınızı yapılandırmak için de uygun bir dönem yalnız aceleci ve düşünmeden adımlar atmamalısınız.
24
24|54
Cuma günü itibarıyla iletişim alanlarınızda gerilemeye başlayacak olan Jüpiter, birkaç ay boyunca karşınıza getirdiği fırsatları size sorgulatabilir veya gözden geçirmenizi sağlayabilir. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, bilgisayar işlerinizde bazı işleriniz yavaşlayabilir. Bu yavaşlama önemli konuları gözden geçirmenizi sağlayacak sevgili Başaklar. Bu dönemi fırsatsız bir dönem olarak görmeyin sadece yapacağınız işlerde artıları, eksileri iyi değerlendirin çok uçmayın.
25
25|54
Haftasonu, yapılması gereken işleriniz varsa karamsar bakış açınızı değiştirmeye çalışın. Olumlu olaylara odaklanın, özel hayatınızde sevdiğinizden destek alabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
26
26|54
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı farklı davranışlarınız yanlış anlaşılabilir ve bu da sıkılganlığınızı arttırabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. İlişkilerinizdeki dengesizliklere dikkat etmelisiniz. Ayrıca aşk hayatınızda ve eğlenceye, yaratıcılığa dayalı işlerinizde bazı güzel gelişmeler olabilir.
27
27|54
Salı günü itibarıyla ilgi odağınız daha çok partneriniz ve ilişkileriniz olacak. Eşiniz veya sevgilinizle olan iletişiminizi arttıracaksınız. Anlaşma ve kontratlar gündeminize gelebilir. Hukuksal konularda görüşmeler yapabilir, danışmanlık almak için bu uygun dönemden yararlanabilirsiniz.
28
28|54
Bir gün sonra Venüs’ün de ilişkiler alanınızı ziyaretiyle birlikte ilişkilerinizde uyum ve ahenk arayışınız artabilir. Şüphe, düşüncesizlik ve inatçılıktan uzak durursanız güzel gelişmeler yaşanabilir. Sevdiğinizle hayatı konuşmak ve paylaşmak isteyebilirsiniz. Yine ortaklı işleriniz varsa bu dönemde önemli anlaşmalar altına girebilir, taşınma konularını konuşabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
29
29|54
Cuma günü itibarıyla Jüpiter para alanlarınızda gerilemeye başlıyor. Hızlı ve güzel gelişmeleri karşınıza getiren Jüpiter’in gerilemesi ticari ve parasal işlerinizde bazı ufak tefek sorunları karşınıza getirebilir. Jüpiter gerilerken gözden kaçırdığınız olasılıkları ve olayları farkedebilir, düzelince farkettiklerinizi değiştirmek için harekete geçebilirsiniz.
30
30|54
Pazar günü özel hayatınızda bazı sorumluluklarınız size ağır gelebilir. Diğer yandan iş alanlarınızda güzel sonuçlar elde edebilir, haftabaşına bu etkilerle başlayabilirsiniz.
31
31|54
Akrep Burcu:
İş ortamlarınızda zaten bir süreden beri fazlasıyla mücadele ediyorsunuz ve artık bu sorunlarla daha fazla ilgilenmek istemeyeceksiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Hayalperest taraflarınız özel yaşantınızda gün içinde etkili olacak. Özel hayatınız bu aralar en büyük kaleniz gibi görünüyor.
HABERİN DEVAMI
32
32|54
Salı gününden sonra iş hayatınızda yapılacak görüşmeler, adımlar önem kazanıyor. Günlük işlerinizi kolay organize edebilir, toplantılarınız ve görüşmeleriniz için kendinize vakit yaratabilirsiniz. Birgün sonra Venüs’ün bu alanlarınıza girmesiyle beraber çalışmaktan ve birşeyler üretmekten mutluluk duyabilirsiniz.
33
33|54
Eleman alımı, yanınızda çalıştırdığınız insanlarla beraber yapacağınız işler önemli olacak. Diğer yandan günlük hayatınızda beslenmenizde aceleci, hızlı tavırlarınız sağlığınızı zorlayabilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Spora yazılma, protein ağırlıklı beslenerek yeni bir beslenme programı oluşturmak anlamında şanslı bir dönem.
34
34|54
Cuma günü Jüpiter geriliyor. Kişisel hayatınız için bu sene size fırsat sunan Jüpiter gerilemesi, hızlı attığınız adımlarınızın ne kadar destekli ve doğru olduğunu yaşayacağınız olaylarla size gösterebilir. Birkaç ay boyunca şanslarınızda bazı azalmalar olurken bu sizi üzmesin, Jüpiter düzeldiğinde doğru yolda olduğunuzu biliyor, görüyor ve deneyimliyor olacaksınız.
HABERİN DEVAMI
35
35|54
Pazar günü dikkatli olun. Sportif faaliyetlerinizde, yakın çevrenizin sağlığıyla ilgili durumlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz.
36
36|54
Yay Burcu:
Yoğun olan aile hayatınız arkadaşlarınıza ve sizi sevenlere daha az tahammüllü olmanıza neden olabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Yakın çevrenizden güzel haberleriniz olacak, bu haftabaşı duygusal olarak daha sakin ve kendinize dönük olabilirsiniz.
37
37|54
Salı günü itibarıyla Merkür 2 hafta boyunca sizin aşk ve çocuk evinizde dolaşmaya başlıyor. Aşkı konuşacağınız, yüreğinizde hissedeceğiniz bir dönem içine giriyorsunuz. 1 gün sonra venüs’ün de bu alanlarınıza girmesiyle beraber aşk hayatınızda cesaretli, güvenli ama biraz düşüncesiz hareket edeceksiniz.
HABERİN DEVAMI
38
38|54
Sevdiğiniz insanla fikir paylaşımlarınız artabilir, spor aktivitelerine, tiyatro, sinema etkinliklerine gidebilirsiniz. Parti yapmaktan, çocuklarınızla vakit geçirmekten mutluluk duyabilirsiniz. Bu dönemde beraber olduğunuz insana veya çocuklarınıza karşı sabırsız, aceleci ve benmerkezci davranmamaya çalışın.
39
39|54
Cuma günü itibarıyla birkaç ay boyunca kendinizde ve ruhunuzda değiştirdiğiniz konularda başarılı olmak kolay olmayacak. Değişimlerinizi ve bu değişimlerin karşınıza getirdiği sonuçları sorgulayabilirsiniz. En azından daha önceden ruhen rahatlıkla attığınız adımları sürdürme konusunda istikrarsızlıklar olabilir.
40
40|54
Pazar günü eğlence ve aşk hayatınıza, gezmeye, spor hayatınıza yapacağınız harcamalar sizi mutsuz edebilir. Diğer yandan güçlü etkileriniz de yok değil.
HABERİN DEVAMI
41
41|54
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı göz önünde olacağınız yerlerde duygularınız sizi zorlayabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Yarım kalan işlerinizi halletmeden rahat etmeyeceksiniz. Bir yandan da parasal konularda bazı adımlar atılabilir. Gün içinde arkadaşlarınızdan haberler alabilirsiniz.
42
42|54
Bu hafta Salı günü itibarıyla ilginizi evinize, yuvanıza ve ailenize yönlendireceksiniz. Aile içi meseleler konuşulmaya başlanıyor. Bir gün sonra bu alanlarınıza Venüs’ün girmesiyle beraber aile hayatınızda sevdiklerinizle paylaşımlarınızı ve konuşmalarınızı hızlandıracaksınız.
43
43|54
Geçtiğiniz ay yaşadıklarınızı telafi etmenin zamanı gelmiş bulunuyor. Emlak alım satım konularınız varsa üzerine eğilebilir, aile büyüklerinizle önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Evinizde önemli bir değişim, yenilenme yapacaksanız, aceleci ve düşünmeden atılacak adımlar aile ilişkilerinizi zorlayabilir. Onlara karşı daha anlayışla yaklaşmalısınız.
HABERİN DEVAMI
44
44|54
Cuma günü ve sonrasında sosyal çevrenizde büyük değişimler ve şanslar sağlayan Jüpiter gerilemeye başlıyor. Şimdi bu değişimleri gözden geçirmenin ve sşndirmenin zamanı sevgili Oğlaklar. Hızlı giden işlerinizde birkaç ay boyunca daha yavaş ilerleyebilirsiniz, ilişkilerinizde bazı zorlanmalar oluşabilir ama belki de böylesi sizin açınızdan daha hayırlıdır, bu dönem onu göreceksiniz.
45
45|54
Pazar günü aile hayatınızda bazı düşünceleriniz desteklenmeyebilir, bunun sonucunda ilişkilerinizde istediğiniz keyfi yakalamanız biraz zor görünüyor. Bir yandan da haftasonunda aldığınız olumlu etkileri yeni gelecek olan haftabaşında iş kollarınızda devreye sokabilirsiniz. Hayat sizin arkanızda olacak.
46
46|54
Kova Burcu:
Bu haftabaşı geleceğe yönelik projelerinizde veya düşüncelerinizde mantıklı, dengeli ve keyifli olabilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Duygu iniş çıkışlarınız gün içinde sizi yorabilir. Bu aralar yardımlaşma duygunuz yüksek olduğundan, çevrenize her konuda yardım etmek isteyebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
47
47|54
Salı günü itibarıyla, pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda rahat ve etkili hareket edeceksiniz. Yakın çevrenizle olan iletişiminiz artıyor. Akraba, kardeş, komşularınızla konuşmalarınız öne çıkabilir. Onların hayatıyla daha yakından ilgilenebilirsiniz. Bir yandan da öğrenciyseniz eğitim ve öğrenim hayatınızda kendinizi göstereceksiniz. Derslerinize olan ilginiz artabilir. Sorunlarınız varsa bu sorunları çözmek için harekete geçebilirsiniz. Öğretmenlerinizle irtibata geçmek için uygun bir dönem.
48
48|54
Çarşamba günü itibarıyla yakın çevrenizdeki insanlarla bağlarınızı arttırabilir, çevrenizle beraber hareket etmekten mutluluk duyabilirsiniz. Sosyal medyaya ilginiz artabilir. Öğrenmekten, kısa yolculuklar yapmaktan, iletişim halinde olmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Sabırsızlıktan, acelecilikten bu dönemde kaçının.
49
49|54
Cuma günü itibarıyla kariyer evinizde size şanslar sunan Jüpiter gerilemeye başlıyor. Temmuz ayına kadar bu alanlarınızda bazı yavaşlamalar, sorunlar oluşursa, hızlanmanız gereken yerlerde hayat sizi durduruyorsa, işlerinizi iyi gözlemlemeli, değişmesi gereken konuları farketmeli, jüpiter yeniden düzeldiğinde tüm bu gördüklerinizi uygulamalısınız.
HABERİN DEVAMI
50
50|54
Pazar günü yakın çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerinizde bazı aksilikler ve sorunlar oluşabilir. Bir yandan da bazı işlerinizde oluşacak bu sorunu çok dert etmeyin aynı günlerde başka işlerin karşınıza geldiğini görebilirsiniz.
51
51|54
Balık Burcu:
Bu haftabaşı ortaklaşa yapacağınız harcamalarınızda elinizden geldiği kadar dengeli ve ölçülü olabilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Geri plandan yürüttüğünüz ve sizi manevi olarak destekleyen işlerinizden güzel sonuçlar almanız mümkün.
52
52|54
Salı günü itibarıyla para kazanma ve parayı idare edebilme beceriniz artıyor. Gelirinizi arttırmak için yollar bulacağınız gibi sorunlarınız varsa onlara çözüm üretmekten kaçınmayacaksınız. Maddi konularda ve varsa ticari işlerinizde önemli konular peşine düşeceksiniz. Para kazanma becerilerinizde aktif, özgür, cesur adımlar size kazandıracak, 1 gün sonra Çarşamba günü Venüs’ün bu alanlarınızı ziyaretiyle birlikte maddi kazançlarınız artabilir. Para harcamalarınız da hızlanabilir.
HABERİN DEVAMI
53
53|54
Cuma günü Jüpiter geriliyor. Seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, medya, ticaret, hukuk alanlarınızda bu tarihten sonra biraz yavaşlamalar oluşabilir. Bazı hızlı başlayan işlerinizde aksilikler ve sorunlarla karşılaşırsanız hatalarınızı görmeli, farketmeli, Temmuz ayında Jüpiter düzeldikten sonra bu konuları yeniden yapılandırmalısınız.
54
54|54
Haftasonu Pazar günü, bazı sosyal işlerinizde, grup çalışmalarınızda parasal olarak sıkıntı ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı işlerinizde sonlanmalar yaşarken diğer yandan bazı yeni işler biten işlerinizin yerini alabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.