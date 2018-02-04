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05-11 Şubat 2018 haftalık burç yorumları

04.02.2018 - 09:52 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 05-11 Şubat haftası burç yorumunuz...

  • 1 Haftalık burç yorumları! 05-11 Şubat 2018
    1 | 36

    Koç Burcu: 

    Bu hafta ilişkilerinizde kurmak istediğiniz denge önem kazanıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Mücadelelerden ve dengesizliklerden yorulmuş durumdasınız ve yapacağınız her işte uyuma ve anlayışa ihtiyacınız var. Çevrenizdeki insanlardan destek almayı denemelisiniz.

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  • 2 Haftalık burç yorumları! 05-11 Şubat 2018
    2 | 36

    Bu hafta sosyal çevrenizle beraber hareket edecek, farklı ve gruplar arasında sizi destekleyen ilişkilerinizden fayda sağlayacaksınız. Değişik fikirler arkadaşlar arasından gelebilir. İş hayatınız haftasonuna kadar aktif olacak.

  • 3 Haftalık burç yorumları! 05-11 Şubat 2018
    3 | 36

    Haftasonu Pazar günü Venüs Balık burcuna geçiyor. Özel hayatınız ve sosyalliğiniz bu hafta itibarıyla geri çekilmeye başlayabilir. Yalnız kalmak, yalnız olmayı istemek ve sevdiğiniz insanla aranıza set çekmek, duygularınızı gizlemek gibi etkileriniz yüksek olabilir. Platonik ilişkiler, gizli saklı işlere meyiliniz önünüzdeki 3 haftaboyunca artabilir.

  • 4 Haftalık burç yorumları! 05-11 Şubat 2018
    4 | 36

    Boğa Burcu: 

    Günlük iş akışınızı düzene sokmalı, kararsızlıklarınızı ve tembelliklerinizi geride bırakmalısınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu haftabaşı hızlı başlayan iş hayatınıza çabucak odaklanabilirsiniz. Karşınıza çıkacak olan fırsatlara etkili bir şekilde cevap vermelisiniz.

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  • 5 Haftalık burç yorumları! 05-11 Şubat 2018
    5 | 36

    Bu hafta beklenmedik yerlerden göreceğiniz, parasal desteklerle birlikte önemli işbirlikleri, iş oluşumları yaşayacaksınız. Çevrenizi ve sosyal kontaklarınızı iyi kullanmanız gereken bir dönemdesiniz. Hisleriniz size bir çok açıdan yol gösterebilir.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    hadi inşallah bakalım
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