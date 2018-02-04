Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 05-11 Şubat haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Bu hafta ilişkilerinizde kurmak istediğiniz denge önem kazanıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Mücadelelerden ve dengesizliklerden yorulmuş durumdasınız ve yapacağınız her işte uyuma ve anlayışa ihtiyacınız var. Çevrenizdeki insanlardan destek almayı denemelisiniz.
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2
2|36
Bu hafta sosyal çevrenizle beraber hareket edecek, farklı ve gruplar arasında sizi destekleyen ilişkilerinizden fayda sağlayacaksınız. Değişik fikirler arkadaşlar arasından gelebilir. İş hayatınız haftasonuna kadar aktif olacak.
3
3|36
Haftasonu Pazar günü Venüs Balık burcuna geçiyor. Özel hayatınız ve sosyalliğiniz bu hafta itibarıyla geri çekilmeye başlayabilir. Yalnız kalmak, yalnız olmayı istemek ve sevdiğiniz insanla aranıza set çekmek, duygularınızı gizlemek gibi etkileriniz yüksek olabilir. Platonik ilişkiler, gizli saklı işlere meyiliniz önünüzdeki 3 haftaboyunca artabilir.
4
4|36
Boğa Burcu:
Günlük iş akışınızı düzene sokmalı, kararsızlıklarınızı ve tembelliklerinizi geride bırakmalısınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu haftabaşı hızlı başlayan iş hayatınıza çabucak odaklanabilirsiniz. Karşınıza çıkacak olan fırsatlara etkili bir şekilde cevap vermelisiniz.
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5
5|36
Bu hafta beklenmedik yerlerden göreceğiniz, parasal desteklerle birlikte önemli işbirlikleri, iş oluşumları yaşayacaksınız. Çevrenizi ve sosyal kontaklarınızı iyi kullanmanız gereken bir dönemdesiniz. Hisleriniz size bir çok açıdan yol gösterebilir.
6
6|36
Bir yandan da bu haftasonu itibarıyla sosyal çevreniz hareketleniyor. Organizasyonlar, aktviteler ve davetler içinde yer almak hız kazanacak. Birkaç hafta boyunca oldukça faal olabilirsiniz. Katılacağınız davet, organizasyon ve grup çalışmalarından fayda görebilir, işten elde edilen gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Yakın çevrenizle beraber eğlenceli işler peşinde olabilirsiniz. Yeni açılımlarınız olacak.
7
7|36
İkizler Burcu:
Haftanız oldukça keyifli etkilerle başlıyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Değişik insanlardan, yerlerden alacağınız etkilerle kafanızdaki soru işaretlerine kolay çözümler üreteceksiniz. Özel hayatınızdaki insana karşı sabırsızlığınızı kontrol etmeye çalışmalısınız.
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8
8|36
Bu hafta geleceğinizi ilgilendiren önemli işlerinizde arkadaşlarınızdan ve çevrenizden faydalanabilir, değişik fırsatların iş hayatınıza olumlu yansıdığını görebilirsiniz. Arkadaşlarla yapılacak bir seyahat ya da eğitim planı hayatınızı hareketlendirebilir.
9
9|36
Bir yandan da bu haftasonu itibarıyla kariyerinizdeki ilişkilerin sağlamlaşacağı, artacağı bir döneme giriş yapıyorsunuz. 3 haftalık bu dönemde zam, terfi gibi konuları üstlerinizle, patronlarınızla konuşmak için de uygun olacak. Yapacağınız seyahatlerde güçlü ve etkin insanlarla tanışabilirsiniz. Hukuki konularda da şansı hissedebilirsiniz.
10
10|36
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı aile hayatınıza odaklanacaksınız sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Bir yandan da parasal işlerinizi düzene oturtmak önem kazanabilir. Kararsızlıklarınızı bir kenara bırakmalı, günlük hayatınızdaki koşturmalarınızı daha bir rutine oturtmalısınız. Kendinizi bu aralar çok zorlamayın.
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11
11|36
Bu hafta göz önünde bulunacağınız ortamlarda, önemli parasal anlaşmalar gündeme gelebilir. Yaklaşımlarınız sıradışı ve farklı olacak, insanların ve çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Bu planlar için insanlardan fikir ve destek almak bu aralar sizin için önemli ve bunu başaracaksınız.
12
12|36
Haftasonu itibarıyla yabancı şirketler, yabancılarla yapılacak işleriniz devrede olabilir. Sizden farklı insanlarla ilişkilerinizi daha iyi kullanacaksınız. Yine size yeni alanlar açacak bir eğitim fırsatı, kurs veya seminerler ön plana çıkabilir. Hukuki davalarınızda iyi ilişkiler sonucunda güzel neticeler elde edebilirsiniz.
13
13|36
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı, iletişiminiz hızlı akarken önemli işlerinizi göz ardı etmeyin, kafanızdaki planları kuvvetlendirmeli, etrafınızdaki insanlardan destek almalısınız sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Sevdiğiniz insanla aranızdaki uyum sizi mutlu ederken, dış ortamlarda veya sağlığınızda bazı sorunlara hazır olun.
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14
14|36
Bu hafta içinde partnerinize ya da size gelecek bir eğitim veya seyahat fırsatı sizi mutlu edebilir. Hayata yaklaşımınız farklı ve esnek olduğu için zor durumları toparlamasını daha iyi beceriyorsunuz. Özel hayatınızda keyfiniz yerinde olurken, çocuğunuzla olan ilişkilerinizde de istikrarı sağlayacak, sanatsal işlerinizde önemli görüşmeler altına gireceksiniz.
15
15|36
Haftasonu itibarıyla ortaklaşa para alanlarınızda çözülmesi gereken işlerinizi rahat halledeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bu 3 haftalık dönemde banka işleri, kredi, faiz, vergi, borç ödeme gibi konular gündeminize oturabilir. Hayatın ritmini ve döngülerini merak edecek, ruhsal konulara ilginizi arttıracaksınız.
16
16|36
Başak Burcu:
Bu haftabaşı maddi işlerinizi kolaylıkla halletmek isteyebilirsiniz yalnız para harcamalarınızda veya parasal kararlarda kararsızlıklarınız sizi zorlayabilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Başkalarını memnun etmek yerine, kendi isteklerinizi göz ardı etmemelisiniz.
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17
17|36
Bu hafta içinde maddi konularda ve iş hayatınızda olumlu etkiler altındasınız. Hayatın döngülerine değişik ve esnek yaklaşımlarınız, iş hayatınızda veya sağlığınızla ilgili konularda çabuk toparlanmaları ve bu alanda yeni atılımları beraberinde getirebilir.
18
18|36
Haftasonu itibarıyla özel hayatınıza ve birebir ilişkilerinize vakit ayırmanız gereken bir döneme gireceksiniz. Sevdiğiniz insanla sorunlarınızı halletmek ve romantizmi canlandırmak bu dönemin konusu olacak. 3 hafta boyunca sevdiğiniz insana olan düşkünlüğünüz artacak, onu fazlasıyla önemseyeceksiniz.
19
19|36
Terazi Burcu:
Haftanız kendi isteklerinize odaklanmış bir şekilde başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Kendi başınıza alacağınız kararlar sevdiğiniz insanın hoşuna gitmeyebilir. Bu aralar aldığınız kararları çok fazla aceleye getirmeyin. Sevdiklerinize karşı patlamaya hazır bir bomba gibi davranabilirsiniz.
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20
20|36
Bu hafta hayata esnek bakıyor olacaksınız ve farklı ilişkiler, sevdiğiniz insanla günlük rutinin dışına çıktığınız birtakım faaliyetler içinde bulunabilirsiniz. Aşk hayatınızda veya çocuk konularında güzel gelişmeleriniz var.
21
21|36
Haftasonu Pazar günü itibarıyla Venüs Balık burcuna geçiyor. Bu döngüde iş hayatınızdaki ilişkileriniz önem kazanmaya başlayacak. İş yapmayı sevecek, başkalarına hizmet etmekten mutluluk duyacaksınız. Bir yandan da tatlıya ve zengin yiyeceklere olan düşkünlüğünüz nedeniyle birkaç hafta boyunca kilo almaya meyilli olacaksınız.
22
22|36
Akrep Burcu:
Haftanız biraz isteksiz ve geri planda durma isteğiyle başlarken, ailenizdeki insanlara anlayışınız bu haftabaşı yüksek olabilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Sevdiklerinizi üzmeden ve kırmadan ilerlemek isteyebilirsiniz. Beraber çalıştığınız insanları anlık çıkışlarınızla çok fazla zorlamayın.
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23
23|36
Bu haftaiçinde ev ve aile hayatınıza yaklaşımlarınız eskiye nazaran daha rahat ve esnek olabilir. Kendinizi ve yapabileceklerinizi keşfettikçe iş hayatınızda daha etkili ve verimli davranmasını becereceksiniz. İş hayatınızda önemli görüşmeler yapabilirsiniz.
24
24|36
Haftasonu Pazar günü itibarıyla aşkı farkedip daha etkili bir şekilde yaşayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Sevdiğiniz insanla harika bir dönem içinde olacaksınız. Bu 3 haftalık dönemde kalbiniz boşsa aşkı yakalayabilirsiniz. Aşk, eğlence ve çocuk alanlarınızda şans sizden yana olacak.
25
25|36
Yay Burcu:
Haftanız organize olmanız gereken sosyal işlerinizle başlayabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Arkadaşlarınızla beraber yapmanız gereken işleriniz haftabaşında rahat akarken, en çok özel hayatınız sizi zorlayabilir. Sevdiğiniz insan sizin onu sevmediğinizi veya gereken özeni göstermediğinizi düşünebilir.
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26
26|36
Hafta içinde, aşk hayatınızda esnek davranışlarınızla ve güzel iletişiminizle sevdiğiniz insanla farklı zamanlar geçirebilirsiniz. Yaratıcılığınız yüksek ve önemli işlerinizde bunu kullanacaksınız.
27
27|36
Haftasonu itibarıyla evinizi daha çok seveceğiniz ve orada vakit harcayacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Evinizi güzelleştirmek, dekorasyon, tadilat, tamirat,yer değiştirme gibi olgular gündeminizde olacak. Dışarıda olmaktansa, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak isteyebilirsiniz.
28
28|36
Oğlak Burcu:
Haftanız önemli işlerinizde dengeyi sağlama arzunuzla başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Göz önünde olacağınız ortamlarda iş bitirici özelliğiniz devrede olabilir. Parasal işlerinizi kolaylıkla yerine getirebilirsiniz yalnız aile hayatınızda aradığınız huzuru bulmanız biraz zor olabilir.
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29
29|36
Bu hafta ev, aile ve yuvayla ilgili konularda esnek yapınızla ilişkilerinizi çok çabuk toparlayacak ve ailenize maddi yönden rahatlıkla yardım edeceksiniz. Aynı şekilde onlardan da beklediğiniz yardımı görebilirsiniz.
30
30|36
Haftasonu Pazar günü Venüs Balık burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca yakın çevre ilişkilerinizin güçleneceği bir dönem içine giriyorsunuz. Yine satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, bilgisayar ve bilişim sektörlerinden işiniz varsa olumlu bir dönem içinde olacaksınız. Kısa vadeli öğrenme ve eğitim becerilerinizi ortaya koyabilirsiniz.
31
31|36
Kova Burcu:
Haftanız değişik ve farklı organizasyonlarla, işlerle başlayabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde onları anlamaya çalışmalı, elinizden gelen yardımı onlara sunmalısınız. Düşüncelerinizdeki gitgeller etrafınızdaki herkesi etkileyebilir.
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32
32|36
Bu hafta ilişkilerinize keyifle bakacaksınız. Yakın çevrenizle iyi bir şekilde organize olmasını başaracaksınız. İletişim, satış, reklam, pazarlama alanlarında güzel sonuçlara hazır olun. Kuracağınız ilişkiler iş hayatınıza olumlu bir şekilde yansıyacak.
33
33|36
Haftasonu itibarıyla maddi konularda güzel gelişmelerin yaşanacağı ve kazançlarınızı arttıracağınız bir döneme giriş yapacaksınız. 3 hafta boyunca ticaret konuları artabilir ve kadınlardan fayda ve yarar görebilirsiniz. Güzel eşyalar, objelere olan tutkunluğunuz artacak.
34
34|36
Balık Burcu:
Haftanız halletmeniz gereken banka veya para işlerinizle başlayacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Hayatı farklı şekilde algılayacak, size söylenenleri kendinize saklayacaksınız. Bu dönemde yalnız olma ihtiyacınız yüksek ve ilhamınızı değişik konulardan alıyorsunuz.
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35
35|36
Bu hafta parasal yönden şanslı etkileriniz var. Geri planda tuttuğunuz ilişkileriniz, tam zamanında devreye girebilir ve farklı düşüncelerinizle harekete geçebilir, para kazanma konusunda endişelerinizi bir kenara bırakabilirsiniz.
36
36|36
Haftasonu Pazar günü Venüs sizin burcunuza geçiyor. Kendinizle olan bağlantınız güçleniyor. Sosyal olmaya başlayacak, kendiniz için alışveriş yapacak, görüntünüzü yenileyeceksiniz. Bu dönemde kendinize olan sevginiz artacak. Gözler sizin üzerinizde olacak sevgili balıklar
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