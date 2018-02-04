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Bu hafta içinde partnerinize ya da size gelecek bir eğitim veya seyahat fırsatı sizi mutlu edebilir. Hayata yaklaşımınız farklı ve esnek olduğu için zor durumları toparlamasını daha iyi beceriyorsunuz. Özel hayatınızda keyfiniz yerinde olurken, çocuğunuzla olan ilişkilerinizde de istikrarı sağlayacak, sanatsal işlerinizde önemli görüşmeler altına gireceksiniz.