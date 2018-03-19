Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 19-25 Mart haftası burç yorumunuz...
1
1|63
KOÇ BURCU
Bu haftabaşı, duygusal olarak değişken ve farklı bir gün geçirebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuz bu dönemde, değişik konu ve olaylar daha fazla ilginizi çekecek. Kendinize ve yapacaklarınıza bu haftabaşında yer açın.
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2
2|63
Salı günü ve sonrasında artık kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Güneş sizin burcunuza geçiyor. Bazı planlarınız ve girişimleriniz için gereken güç yerine gelmeye, kendinize olan güveniniz artmaya başlıyor.
3
3|63
Cuma günü merkür gerilemeye başlıyor. Merkür sizin kişisel alanınızda geriliyecek. 15 Nisan a kadar çok önemli girişimlerden, anlaşmalardan kaçının. Kendinizi doğru ifade etmeye çalışın. Acelecilik ve içsel sabırsızlığınızı bu dönemde kontrol etmelisiniz.
4
4|63
Fikirlerinizi uygulamak, ifade etmek istediğiniz noktalarda zorlanmalar oluşabilir. Yine bu dönemde sağlığınıza özen göstermeniz gerekebilir. Bu dönemde eski hastalıklar nüksedebilir. Merkür sizin sağlık alanınızın yöneticisi olduğundan kendinizi çok fazla zorlamamaya çalışmalısınız.
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5
5|63
Cumartesi günü hırslı yapınızla toplum önü faaliyetlerde ve iş alanlarınızda gerginliklere açık olabilirsiniz. Kazalara veya sakarlıklara karşı dikkatli olun. Özel ilişkilerinizde de kendinizi tutmanız kolay olmayabilir.
6
6|63
BOĞA BURCU
Bu haftabaşında biraz isteksiz olabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bilinçaltınızda, duygusal konularda iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinize aşırı yüklenmemeniz gerekiyor. İş alanlarınızda güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Çevrenizdeki insanlar sizi iyileştirebilirler.
7
7|63
Salı gününden sonra enerjinizde geri çekilmeler görülebilir. Aslında oldukça aktif geçen bir ayın ardından dinlenmek ve geri planda durmak size iyi gelecek. Bu süreçte gelecek planlarınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kesinlikle harekete geçmeyin ve zamanınızı bekleyin sevgili boğalar. Zamanınız geldiğinde artık planlarınızı hayatınıza etkili bir biçimde akıtabilirsiniz.
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8
8|63
Cuma günü iletişim gezegeni Merkür gerilemeye başlıyor. Para ve aşk alanlarınızı yöneten Merkür gerilemesi bu alanlarda var olan iletişim sıkıntılarını ve problemleri karşınıza getirebilir.
9
9|63
3 haftalık süreç içerisinde hiçbir şekilde harekete geçmemeli, önemli anlaşmalarda bulunmamalısınız. Bilinçaltı düzenlemeleri, psikolojik yönden yardım almak için uygun bir dönem. Çözmeniz gereken geçmiş sorunlar, konular yeniden karşınıza gelebilir.
10
10|63
Cumartesi günü seyahat, eğitim alanlarınızda, dış ortamlarda enerjinizi kontrol etmeye çalışın. Anlık tepkileriniz yüksek olabilir, tutkularınız sizi ele geçirirse kavga ve sürtüşmelere hazırlıklı olun.
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11
11|63
İKİZLER BURCU
Sosyal ortamlarda, arkadaş meclislerinizde duygusal olarak farklı bir haftabaşı sizleri bekliyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Değişik davet veya organizasyonlar devreye girebilir. Geleceğiniz adına şanslı bir dönemdesiniz ve çevrenizden alacağınız destekler çoğalmaya başlayacak.
12
12|63
Salı gününden sonra arkadaşlarınızla paylaşımlarınız artmaya başlayacak. İstediğiniz destek ve yardımı onlardan alabilirsiniz. Yine beraber işlere soyunabilir ve değişik projelere adımlar atabilirsiniz. Yeni tanışacağınız insanlar, yeni gireceğiniz çevreler size fırsat getirebilir.
13
13|63
Cuma günü Merkür geriliyor. Merkür sizin sosyal çevre ve arkadaş evinizde gerileyecek. Bu alanlarda bir takım iletişim sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Bu dönemde arkadaşlarınızla olan konuşmalarınıza, toplum önü veya etkinliklerdeki faaliyetlerinize dikkat edin.
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14
14|63
Daha önceden tanıdığınız arkadaşlarınızla iletişiminizi arttırabilirsiniz. İş yapacaksanız yine 3 haftalık dönemde daha önceden yaptığınız insanlarla yapmaya çalışın.
15
15|63
Cumartesi günü bazı girişimlerinizde para engeline toslayabilir, sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Sinirinizi ve öfkenizi iyi kontrol edin, sosyal ortamlarda gergin tavırlarınızla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
16
16|63
YENGEÇ BURCU
Bu haftabaşı iş ve kariyer alanlarınız oldukça aktif olacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. İş hayatınızda farklı duygu ve düşüncelerle hareket edeceksiniz. Toplum içinde kolay sıkılabilir ve değişik davranabilirsiniz. Tanışacağınız ve bir araya geleceğiniz insanlar size farklı kapılar açabilir.
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17
17|63
Salı gününden sonra artık kimliğinizi iş ve kariyer ortamlarında göstermeye başlıyorsunuz. Yaptığınız işlerde istikrar ve maksimum faydayı sağlayacağınız bir dönem içinde olacağınızı bilmelisiniz.Yine bu Salı toğlum önü işlerinizde ve iş hayatınızda bazı konuşmalar ve anlaşmalar devrede olabilir. Elinizi çabuk tutun.
18
18|63
Cuma günü Merkür kariyer ve iş alanlarınızda geriliyor. Artık biliyorsunuz 3 hafta boyunca önemli anlaşmalara girmemeli, yeni başlangıçlardan sakınmalısınız.
19
19|63
Eğer yapmak zorunda kalırsanız şartları ve koşulları iki kez gözden geçirmeye çalışın. Bir projeniz varsa onu topluma sunmak için uygun bir dönem değil, bunu aklınızdan çıkarmayın.
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20
20|63
Cumartesi günü göz önünde olacağınız ortamlarda sevdiğinizle bazı sürtüşmeleriniz devrede olabilir. Birbirinizi anlamanız kolay olmayacak, tutkulu yaklaşımlar ilişkinizi çıkmaza sokabilir.
21
21|63
ASLAN BURCU
Bu haftabaşı, dış ortamlarda, daha az tanıdığınız insanların yanında farklı ve duygusal olarak değişik bir gün sizleri bekliyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Seyahatlerde bir anınız bir anınıza uymayabilir, çabuk sıkılabilirsiniz. Yine de farklı insanlardan alacağınız güzel enerjiler sizi mutlu edebilir.
22
22|63
Salı günü itibarıyla seyahat, eğitim, medya, hukuk, ticaret alanlarınızda yeni projeler gündeminizde olacak. Kimliğinizi artık bu alanlarda ortaya koymaya başlayacaksınız. Yeni fikirler, farklı kültürler, felsefe veya din konularına olan ilginiz artabilir. Bu alanlarda önemli konuşmalar içine girebilirsiniz.
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23
23|63
Cuma günü Merkür gerileyecek, seyahat, eğitim, hukuk, medya, yurtdışı bağlantılı işler, ticaret konularında bazı iletişim sıkıntılarını hayatınıza sokabilir. Bu alanlarda önemli kararlarınızı 15 Nisan’a kadar almamaya çalışın.
24
24|63
Almak durumundaysanız işlerinizin üzerinden birkaç kez geçin, şartların uygunluğunu kontrol edin. Daha önceden tanıdığınız insanlarla olan işlerinize odaklanabilirsiniz.
25
25|63
Cumartesi günü dış ortamlarda, seyahatlerde sinirli ve gergin olabilirsiniz. Bu yapınızla kazalara davetiye çıkarmayın, ilişkilerinizde daha sakin tutumlar içine girmelisiniz.
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26
26|63
BAŞAK BURCU
Ortaklaşa para konularınız devreye girmeye başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu haftabaşı para ödemelerinde, vergi konularında, para alışverişlerinde farklı etkilerle karşılaşabilirsiniz. Duygu iniş çıkışlarınız yüksek olabilir.
27
27|63
Salı günü itibarıyla ortaklaşa parasal konulara daha fazla ağırlık vermek durumunda kalabilirsiniz. Partnerinizin parasal konuları öne çıkabilir. Alacak, verecek dengesi, vergi, banka, kredi, borç konuları gündeminize yerleşebilir.
28
28|63
Yaşayacağınız krizler hayata farklı gözlerle bakmanıza neden olacak ve sizi büyütecek. Önemli bir para işinizi bu Salı halledebilirsiniz. Yine de elinizi çabuk tutun.
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29
29|63
Cuma günü Merkür gerilemeye başlıyor. Bu tarihten 15 Nisan’a kadar önemli bir borcun, kredinin, parasal anlaşmanın altına girmeyin. Anlaşmalar yapmayın, yapmak zorundaysanız şartları 2 kez gözden geçirin. Net olun. Borç almayın veya vermemeye çalışın.
30
30|63
Cumartesi günü dikkat olmalısınız. Özel hayatınızda, parasal konularda zorlanacaksınız ve sorumluluklar size ağır gelebilir. Gergin yapınızı kontrol etmeniz gerekebilir, stresli, riskli işlerden uzak durmalısınız.
31
31|63
TERAZİ BURCU
Bu haftabaşı özel hayatınızda duygusal olarak çabuk karar değiştirmeye meyilli olabilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Sevdiğiniz insanın hayatına göre hareket edecek, sevginizi daha çok güçlendireceksiniz. İş alanlarınızdaki yoğunluklarınız sizi yorarken, farklı alanlardan destek almalısınız.
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32
32|63
Salı gününden sonra artık ilginizi daha çok özel hayatınıza, evliliğinize veya birebir ilişkilerinize kaydıracaksınız. Bu dönem ilişkileriniz size yol gösterebilir. Diğer insanlara bağlı olmak, onlardan destek görmek önem kazanabilir. Yine bu Salı sevdiğinizle aranızı düzeltmek, ilişkilerinizdeki sorunları konuşmak için harika birgün olabilir.
33
33|63
Cuma günü Merkür gerilemeye başlıyor. Bu süreçte ilişkilerinizdeki iletişiminizde sıkıntılara ve yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Eski bir konu yeniden gündeme gelebilir. Eski ilişkiler aklınıza düşebilir veya haber alabilirsiniz.
34
34|63
3 hafta boyunca ortaklı işlerinizde önemli adımlardan ve başlangıçlardan kaçının. İmza atmayın, yeni bir projeye başlamayın. Yapmak zorunda kalırsanız şartları ve koşulları birkaç kez gözden geçirin.
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35
35|63
Cumartesi günü sevdiğinizle olan ilişkinize dikkat edin. Şüpheci, eleştirel tavırlarınız özel hayatınızda gerilimlere sebep olabilir. Aranızdaki gerginliklerin sevginizin önüne geçmesine izin vermemelisiniz.
36
36|63
AKREP BURCU
Bu haftabaşı, iş alanlarınızda beklenmedik bir gün sizi bekliyor olabilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Duygusal olarak çabuk fikir değiştirmeniz, iş arkadaşlarınızın sizi anlamasını zorlaştırabilir. Diğer yandan da anlayışlı ve sevgidolu olabilirsiniz. Hızlanan aktivitelerinizi bu hafta dengeleyin.
37
37|63
Salı günü itibarıyla iş, hizmet ve sağlık alanlarınıza daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Bu dönemde çok çalışabilir ve iş alanlarınızda yaptıklarınızın karşılığını almak isteyebilirsiniz.
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38
38|63
Sağlığınız da önem kazanıyor. Bu dönemde başağrılarına karşı tetikte olun. Sorunlarınıza çözüm bulmak, doğru şekilde konuşmak, iletişime geçmek için bu Salı günü güzle günlerden bir tanesi.
39
39|63
Cuma günü Merkür sizin iş, hizmet alanlarınızda gerilemeye başlıyor. 15 Nisan’a kadar iş başlangıçlarından, görüşmelerinden, yeni projelerden kaçınmalısınız. Anlaşma yapacaksanız, işe başlayacaksınız şartların netliğinden emin olun, durum ve koşulları 2 kez gözden geçirin.
40
40|63
Daha önceden iş yaptığınız insanlarla işbirlikleri içine girebilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza da gereken özeni göstermelisiniz. İş alanlarınızda yaşayacağınız sıkıntılar sağlığınızda da sorunlara neden olabilir.
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41
41|63
Cumartesi günü iletişim halinde olduğunuz, iş yaptığınız veya iş yaptırdığınız insanlara karşı sert çıkışlarınız ve müdahaleleriniz olabilir. Anlaşmak kolay olmayacak, şüpheleriniz üzerinizde baskı oluşturabilir.
42
42|63
YAY BURCU
Bu haftabaşı aşk hayatınızda farklı ve sıradışı duygular altında olabilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Yine değişik aktiviteler veya sportif faaliyetler içinde bulunabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız yüzünüzü güldürecek. Parasal harcamalarınız devreye girebilir.
43
43|63
Salı gününden sonra aşkta kendinizi öne çıkartacağınız ve daha fazla kimliğinizi aşk ve çocuk konularınızda göstereceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. Sevdiklerinizle olan bağlantılarınızı bu dönem kuvvetlendirebilirsiniz. Yine bu Salı aşk hayatınızda güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Açılmak istediğiniz biri varsa tam zamanı. Aynı zamanda birileri size hislerini dile getirebilir.
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44
44|63
Cuma günü Merkür geriliyor. Aşk evinizde gerileyecek olan merkür, ilişkinizde iletişim sıkıntılarını ortaya çıkarabilir. Kendinizi doğru ifade etmeyebilir, acelecilikle, patavatsızlıkla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla olan iletişiminize 15 Nisan’ a kadar dikkat edin.
45
45|63
Eski aşklar, yarım kalmış ilişkiler bu dönemde çözülmek üzere yeniden karşınıza gelebilir. Önemli işlere başlamayın ama yapmak zorundaysanız şartların gerçekçiliğini iki kez kontrol etmelisiniz.
46
46|63
Cumartesi günü sevdiğinize ve çocuğunuza karşı sinirli, gergin olabilirsiniz. Risk içeren işlerden uzak durmalısınız. Spor yaparken dikkatli olun, enerjinizi daha yaratıcı alanlara kullanmaya özen gösterin.
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47
47|63
OĞLAK BURCU
Bu haftabaşı ev ve aile alanlarınızda değişken ve sabırsız bir ruh hali baskın olabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Evde vakit geçirseniz bile farklı işler içinde olmaya çalışın. Sevdikleriniz sizi anlamakta zorlanırken, diğer yandan hiç beklenmedik şefkatli ve anlayışlı yönlerinizi görebilirler.
48
48|63
Salı gününden sonra kimliğinizi ailevi konularda ortaya koymaya başlayacaksınız. Ailenizle bir arada olmak önemli olabilir. İhmal ettiğiniz aile yaşantınızın üzerine eğilebilir, ailenizde ve yuvanızda size ihtiyacı olan aile bireylerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle aranızdaki ilişkiyi kuvvetlendirmek, bir meseleyi halletmek için bu Salı size göz kırpıyor.
49
49|63
Cuma günü itibarıyla Merkür ev, aile ve yuva alanlarınızda gerileyecek. Bu alanlarda daha önceden karşınız gelmiş bazı sorunlar yeniden alevlenebilir. Ailenizde iletişiminize dikkat etmelisiniz.
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50
50|63
Yine bu 3 haftalık süreçte emlak, alım, satım işlerinden uzak durmalısınız. Yapmak zorunda kalırsanız şartları 2 kez gözden geçirin ve merkür düzeldiğinde olayların değişeceğini aklınızın bir köşesinde tutun.
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51|63
Cumartesi günü aşırı kontrolcülüğünüzle ailenizdeki insanları bunaltmamaya çalışın. Çabuk tepki vermeye meyilli olacaksınız. Evinizdeki sürtüşmeler, ruh halinizi yorabilir, kazalara davetiye çıkarabilirsiniz aman dikkat.
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52|63
KOVA BURCU
Bu haftabaşı yakın çevrenizde iletişim halinde olacağınız insanlara karşı duygusal dengesizlikleriniz olabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Ani çıkışlarınız veya çabuk sıkılganlığınız ilişkilerinizde insanların sizi anlamasını zorlaştırabilir. Diğer yandan kısa bilgileri, yolculukları seveceksiniz.
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53|63
Salı günü itibarıyla yakın çevre ilişkileriniz daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Akraba veya kardeşlerinizle olan bağlantılarınızı arttırabilir veya satış, reklam, pazarlama işleriniz varsa onların üzerine daha fazla eğilebilirsiniz.
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54|63
Bu dönemde yakın çevrenizde olup bitenler daha fazla sizi ilgilendirecek. Yine önemli bir konuşma veya görüşme devreye girebilir.
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55|63
Cuma günü Merkür geriliyor. İletişime dayalı işlerinizde yanlış anlaşılmalara açıksınız. İnsanlara kendinizi anlatmak kolay olmayabilir. Bir eşyanız, elektronik bir aletiniz bu dönemde bozulabilir. Evrak kayıpları, randevuların karışması sizi zorlayabilir.
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56|63
15 Nisan’a kadar yeni bir işe başlamayın, önemli görüşmeleriniz olursa karar vermeyin. Vermek zorunda kalırsanız üstünden birkaç kez geçin.
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57|63
Cumartesi günü kolay sinirlenmelere ve tepki vermelere açık olacaksınız. Enerjinizi doğru düzgün kullanamamaktan kaynaklı kaza ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Korkularınızın sizi yönlendirmesine izin vermeyin.
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58|63
BALIK BURCU
Bu haftabaşı, parasal konularda beklenmedik tavırlar sergileyebilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Parasal konularda güçlü ve güzel şanslar karşınıza gelebilir. Siz kendinizi zor durumlara sokmadıkça bu Pazartesi hayat size beklediğiniz sonuçları verebilir.
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59|63
Salı günü itibarıyla artık daha fazla parasal konuların konuşulduğu bir döneme doğru gidiyorsunuz. Kimliğinizi ve kişiliğinizi para kazanma becerilerinizde ortaya koyacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız.
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60|63
Yine bu Salı günü önemli bir para görüşmesi içine girebilirsiniz. Böyle bir durum varsa elinizi çabuk tutun, şartları iyice gözden geçirin.
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61|63
Maddi konular, bu alanda yapacaklarınız, yatırımlarınız, harcamalarınız önem kazanırken Cuma günü Merkür para evinizde gerileyecek. 15 Nisan’a kadar önemli parasal işlerinizde sıkıntı ve aksiliklerle karşılaşabilirsiniz.
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62|63
Büyük para harcamalarından kaçının, borç almayın veya vermeyin. Yapmak durumunda kalırsanız da olayların ve şartların üzerinden birkaç kez geçmeli, işinizi sağlama almalısınız. Ticari işlerinizde daha önceden iş yaptığınız insanlarla yola koyulabilirsiniz.
63
63|63
Cumartesi günü maddi konularda sinirli ve agresif yapınızla bazı işlerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle parasal konularda bazı gerilimler oluşabilir. Toplum içinde enerjinizi daha doğru bir şekilde kullanmaya çalışın.
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