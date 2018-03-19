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Büyük para harcamalarından kaçının, borç almayın veya vermeyin. Yapmak durumunda kalırsanız da olayların ve şartların üzerinden birkaç kez geçmeli, işinizi sağlama almalısınız. Ticari işlerinizde daha önceden iş yaptığınız insanlarla yola koyulabilirsiniz.