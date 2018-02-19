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19-25 Şubat 2018 haftalık burç yorumları

19.02.2018 - 11:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 19-25 Şubat haftası burç yorumunuz...

  • 1 Haftalık burç yorumları! 19-25 Şubat 2018
    1 | 36

    Koç Burcu:

    Bu Pazartesi, duygusal olarak değişken ve farklı bir gün geçirebilirsiniz geçirebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuz bu dönemde, değişik konu ve olaylar daha fazla ilginizi çekecek. Uzak yerlerden alacağınız haberler bu haftabaşı sizi heyecanlandırabilir.

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  • 2 Haftalık burç yorumları! 19-25 Şubat 2018
    2 | 36

    Haftaortasında kafanızdaki planları hayata geçirebilirsiniz. Disiplinli ve planlı atılacak adımlar kariyerinizde istediğiniz oluşumları karşınıza getirebilir. Kalıcı ve uzun vadeli adımlar atabilir, verdiğiniz sözleri tutmanın hazzını yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde gizli ve platonik olana bu hafta daha fazla ilgi duyacaksınız. Yine başka insanlara yardım etme isteğiniz ön plana çıkabilir. Kalbiniz boşsa gizli ilişkiler, çok ön plana çıkmayan ilişkiler daha çok ilginizi çekebilir.

  • 3 Haftalık burç yorumları! 19-25 Şubat 2018
    3 | 36

    Haftasonu yakın çevre ilişkilerinizde, yanınızda çalıştırdığınız insanların hayatında veya yanında çalıştığınız insanlara karşı daha fazla ilgili ve fedakar adımlarla ilerleyebilirsiniz. Dış ortamlarda çatışmalara ve anlaşmazlıklara dikkat edin.

  • 4 Haftalık burç yorumları! 19-25 Şubat 2018
    4 | 36

    Boğa Burcu:

    Haftanıza biraz isteksiz başlayabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bilinçaltınızda, duygusal konularda iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinize aşırı yüklenmemeniz gerekiyor. İş alanlarınızda güzel fırsatlar karşınıza gelirken önemli parasal işlerinizi bu pazartesi rahatlıkla halledebilirsiniz.

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  • 5 Haftalık burç yorumları! 19-25 Şubat 2018
    5 | 36

    Haftaortasında geleceğinizi ilgilendirecek önemli kararlarınızı disiplinle, organize olarak uygulamaya koyabilirsiniz. Maddi konularda, yaratıcı işlerinizde sosyal çevrenizden destek alacak, arkadaşlarınız ve çevrenizdeki insanlar için fedakarlıklarda bulunacaksınız. Başka insanlar için birşeyler yapma isteğiniz yüksek olabilir. Çevrenize anlayışınız ve faydanız arttıkça kendinizle olan bağlantınızda kuvvetlenecek.

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