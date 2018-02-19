Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 19-25 Şubat haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Bu Pazartesi, duygusal olarak değişken ve farklı bir gün geçirebilirsiniz geçirebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuz bu dönemde, değişik konu ve olaylar daha fazla ilginizi çekecek. Uzak yerlerden alacağınız haberler bu haftabaşı sizi heyecanlandırabilir.
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2
2|36
Haftaortasında kafanızdaki planları hayata geçirebilirsiniz. Disiplinli ve planlı atılacak adımlar kariyerinizde istediğiniz oluşumları karşınıza getirebilir. Kalıcı ve uzun vadeli adımlar atabilir, verdiğiniz sözleri tutmanın hazzını yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde gizli ve platonik olana bu hafta daha fazla ilgi duyacaksınız. Yine başka insanlara yardım etme isteğiniz ön plana çıkabilir. Kalbiniz boşsa gizli ilişkiler, çok ön plana çıkmayan ilişkiler daha çok ilginizi çekebilir.
3
3|36
Haftasonu yakın çevre ilişkilerinizde, yanınızda çalıştırdığınız insanların hayatında veya yanında çalıştığınız insanlara karşı daha fazla ilgili ve fedakar adımlarla ilerleyebilirsiniz. Dış ortamlarda çatışmalara ve anlaşmazlıklara dikkat edin.
4
4|36
Boğa Burcu:
Haftanıza biraz isteksiz başlayabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bilinçaltınızda, duygusal konularda iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinize aşırı yüklenmemeniz gerekiyor. İş alanlarınızda güzel fırsatlar karşınıza gelirken önemli parasal işlerinizi bu pazartesi rahatlıkla halledebilirsiniz.
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5
5|36
Haftaortasında geleceğinizi ilgilendirecek önemli kararlarınızı disiplinle, organize olarak uygulamaya koyabilirsiniz. Maddi konularda, yaratıcı işlerinizde sosyal çevrenizden destek alacak, arkadaşlarınız ve çevrenizdeki insanlar için fedakarlıklarda bulunacaksınız. Başka insanlar için birşeyler yapma isteğiniz yüksek olabilir. Çevrenize anlayışınız ve faydanız arttıkça kendinizle olan bağlantınızda kuvvetlenecek.
6
6|36
Haftasonu da aynı etkiler devrede. Sosyal ortamlarınızda yapacağınız bazı konuşmalarda söylediklerinizin netliğinden emin olun. Fazla duygusallıkla hareket edebilirsiniz. Pazar günü, arkadaşlarınızla yapacağınız planlarda bazı anlaşmazlıklar oluşabilir.
7
7|36
İkizler Burcu:
Sosyal ortamlarda, arkadaş meclislerinizde duygusal olarak farklı bir gün sizleri bekliyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Değişik davet veya organizasyonlar devreye girebilir. Size yardım eden insanlardan, eşinizden, çevrenizden gereken desteği ve yardımı göreceksiniz.
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8
8|36
Haftaortasında iş alanlarınız fazlasıyla aktif. Yaptığınız planları uygulamaya koymanın tam zamanı. Kalıcı anlaşmalar, görüşmeler açısından bu haftayı iyi değerlendirin. İş hayatınızda para aşamasına gelmiş olan işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Bir yandan da göz önünde olacağınız yerlerde sevdiğiniz insan için yapacağınız fedakarlıklar yüksek olabilir. Kalbiniz boşsa kalabalık ortamlarda birini göünüzde yüceltebilir, romantik hayallerin peşinden koşabilirsiniz.
9
9|36
Haftasonu oldukça duygusal kararlar almaya yatkın olacaksınız. Kafanızın netliğinden emin olmaya çalışın. Pazar günü özel ilişkilerinizde karşı tarafla anlaşmak kolay olmayabilir. Değer verdiğiniz insanları kolay harcamamaya çalışmalısınız.
10
10|36
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı iş ve kariyer alanlarınız oldukça aktif olacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. İş hayatınızda farklı duygu ve düşüncelerle hareket edeceksiniz. Toplum içinde kolay sıkılabilir ve değişik davranabilirsiniz. Yapılması gereken günlük işleriniz sizi harekete geçirebilir.
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11
11|36
Haftaortasında geleceğinize yönelik önemli işlerinizde aradığınız desteği ve yardımı bulabilirsiniz. Ortaklı atacağınız işlerde hayat sizi destekliyor. Uzun vadeli, kalıcı adımlar ve sonuçlar için harekete geçeceksiniz. Sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız tatil veya gezi planlarınız güzel işleyebilir. Eğer hayatınızda biri yoksa aşk, ilham size yabancı yerlerden, seyahat halindeyken, eğitimdeyken gelebilir. Dış ortamlarda, daha anlayışlı ve fedakar etkilerle hareket edeceksiniz. Yine ilhama dayalı işleriniz varsa oldukça keyifli bir hafta olabilir.
12
12|36
Haftasonu, hafta içinde yaptığınız planları uygulamanın yolunu bulabilirsiniz. Kafanızda oldukça değişik fikirler olabilir ve siz bu fikirleri insanların hayrına ve yararına kullanabilirsiniz. Hayatınız için önemli adımlar atmak isteyeceksiniz.
13
13|36
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı, dış ortamlarda, daha az tanıdığınız insanların yanında farklı ve duygusal olarak değişik bir gün sizleri bekliyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Seyahatlerde keyfiniz yüksek olacak. Size keyif veren işlerinizin üzerine düşmelisiniz.
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14
14|36
Haftaortasında önemli parasal işlerinizi halletmenin yolunu bulacaksınız. Ortak parasal konularda fikirlerinizi harekete geçirecek, disiplinle yolunuzda ilerleyecek, kafanızdaki planları bir düzene oturtacaksınız. Önemli bir ödemenin veya borcun düzenini oturtabilirsiniz. Bir yandan da ruhsal çalışmalara, derinden giden konulara karşı ilginiz artabilir. Parasal yardımlar içine girebilir, sevdiğiniz insana ortak parasal işlerinizde yardım edebilirsiniz.
15
15|36
Haftasonu daha sakin etkiletle geçebilir. Harcamalarınızı sosyal ortamlarda daha kontrol altında tutmaya özen göstermelisiniz. Değişik deneyimler altında olacaksınız. Diğer yandan yapılması gereken işlerinizde öz güveniniz iyi çalışacak. Pazar günü sevdiğiniz insanla anlaşmak kolay olmayabilir çatışmaların sevginizi ve düşündüklerinizi bozmasına izin vermemelisiniz.
16
16|36
Başak Burcu:
Bu haftabaşı daha çok ortaklaşa para konularınızın üzerine eğiliyorsunuz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Para ödemelerinde, vergi konularında sabırsız ve düşüncesiz hareket edebilirsiniz. Fırsatları gören biri olarak bu pazartesi aile hayatınız için yapılması gerekenler önem kazanıyor.
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17
17|36
Haftasortasında oldukça romantik etkileşimler altındasınız. Hayatınızdaki insan için yapacağınız fedakarlıklar, anlayış önem kazanıyor. Onun isteklerine göre hayatınızı organize edebilirsiniz. Hayatınızda biri yoksa yeni bir ilişkiye kendinizi adayabilirsiniz. Kalıcı ve uzun soluklu sözler peşinde koşacaksınız. Önemli anlaşmalar da bu dönemde sanatsal işleriniz varsa devrede olabilir.
18
18|36
Haftasonu sevdiğiniz insanla yapacağınız planlar, atacağınız adımlar önem kazanıyor. Aile hayatınızda bazı anlaşmazlıklarınız olsa bile sevdiğiniz insanla bir bütün olmak isteyebilirsiniz. Hayalıkırıklıkları yaşamamak için gerçekçilikten uzaklaşmayın, olayları daha net görmeye çalışın.
19
19|36
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı özel hayatınızda duygusal olarak çabuk karar değiştirmeye meyilli olabilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Sevdiğiniz insanın hayatına göre hareket edeceksiniz. İş alanlarınızdaki yoğunluklarınız sizi yorsa bile, hayatın keyif veren yönlerinden de faydalanmasını bileceksiniz.
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20
20|36
Bu hafta aile sorumluluklarınızı yerine getirmek, yapılması gereken işlerinizi halletmek için kolları sıvayabilirsiniz. Önemli işlerinizi disiplin ve sorumlulukla ele alacak, karşınıza gelecek olan iş yükünüzü kolaylıkla kaldıracaksınız. Yanınızda çalıştırdığınız veya yanında çalıştığınız insanlara karşı oldukça anlayışlı ve yardım sever olabilirsiniz. Sanatsal işlerinizde hayalgücünüz iyi çalışacak. Bu hafta bu etkiden faydalanın.
21
21|36
Haftasonu iş hayatınız, günlük işleriniz veya sağlığınız için almanız gereken sorumluluklarınız sizi mutlu edebilir. Başkalarına her konuda hizmet etmekten, yardım etmekten keyif alacaksınız ama yemeye, içmeye olan düşkünlüğünüzü kontrol edin. Yakın çevrenizdeki insanlarla, sevdiğinizle bazı fikir çatışmalarının keyfinizi bozmasına izin vermeyin.
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22|36
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı, iş alanlarınızda yapmanız gerekenlere odaklanabilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Duygusal olarak çabuk fikir değiştirmeniz, iş arkadaşlarınızın sizi anlamasını zorlaştırabilir. Başkalarına karşı daha açık davranarak iş krizlerinizi aşmanız mümkün.
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23
23|36
Haftaortasında iletişimsel işlerinizin sorumluluklarını düzenli ve disiplinli bir şekilde ele alabilir, kalıcı ve uzun vadeli anlaşmalar içine girebilirsiniz. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanı el üstünde tutacaksınız. Duygusallığınız yüksek olacak. Fedakarlıklarla hareket edeceksiniz. Kalbiniz boşsa bu hafta aşk size yakın çevrenizin katkılarıyla yüzünü gösterebilir. Yeni biriyle tanışırsanız onu çok fazla gözünüzde büyütmeyin veya yüceltmeyin.
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24|36
Haftasonu yine aynı etkilerle devam edecek. Aşk hayatınızda veya varsa çocuğunuzla olan ilişkilerinizde oldukça yaratıcı, besleyici, duygusal adımlar atacaksınız. Maddi konularda sevdiğinizle bazı fikir çatışmalarınız olsa bile hayatı keyifli yönlerinden görmesini bileceksiniz.
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25|36
Yay Burcu:
Bu haftabaşı aşk hayatınızda çabuk ve hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Yine değişik aktiviteler veya sportif faaliyetler içinde bulunabilirsiniz. Parasal harcamalarınız devreye girdiğinde bu haftabaşında bazı duygusal yetersizlikler bu alanda sizi zorlayabilir.
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26|36
Bu hafta aile ortamlarınızda, evinizde oldukça keyifli, romantik ve bir o kadar da fedakar etkiler altında olacaksınız. Maddi konularda dikkatle hareket etmeniz, aile hayatınızda daha tutumlu ve istikrarlı davranmanıza neden olabilir. Bir yandan da aile büyükleriniz için fedakar yapınızı devreye sokabilirsiniz. Ev alacaksınız bu hafta gerçekçi adımlardan uzaklaşmayın.
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27|36
Haftasonu evinizde misafir ağırlayabilir veya aile büyüklerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla yapacağınız planlar keyfinizi arttırabilir sabırsızlığınız ve anlık çıkışlarınız zaman zaman aranızda problemlere neden olsa bile durumu rahat toparlayabilirsiniz sevgili Yaylar.
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28|36
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı ev ve aile alanlarınızda değişken ve sabırsız bir ruh hali baskın olabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Evde vakit geçirseniz bile farklı işler içinde olmaya çalışın. Sevdikleriniz sizi anlamakta zorlanabilirler. İşlerinizi toparlamak ve istediğiniz yöne çekmek için uygun şartları bulabilirsiniz.
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29|36
Haftaortasında yakın çevrenizle beraber hareket edeceğiniz işlerinizde sorumlu ve disiplinle davranacaksınız. İletişime dayalı işlerinizde toplantılar, önemli görüşmeler oluşabilir. İletişim halinde olacağınız insanlara yardım etmek isteyebilirsiniz. Akraba veya kardeşlerinizin hayatındaki olaylara daha yumuşak ve anlayışla yaklaşacaksınız. Yine yakın çevrenizdeki bir insandan kalbiniz boşsa etkilenebilirsiniz.
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30|36
Haftasonu yakın çevrenizle yapacağınız kısa vadeli planlar devrede olacak. Özel hayatınızdaki insanı ve sevdiklerinizi yanınızdan ayırmak istemeyebilirsiniz. Onların hayatını kolaylaştımak için elinizden geleni yapacaksınız. Anlık çıkışlarınız ve patlamalarınız aile hayatınızda sinirlerinizi gerse bile, kendinizi bazı noktalarda rahat kontrol edebilirsiniz.
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31|36
Kova Burcu:
Bu haftabaşı yakın çevrenizde iletişim halinde olacağınız insanlara karşı duygusal dengesizlikleriniz olabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Ani çıkışlarınız veya çabuk sıkılganlığınız insanların sizi anlamasını zorlaştırabilir. Sosyal ortamlarınızdaki hareketlilik iş konularında hızlı geri dönüşler almanızı sağlayacak.
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32|36
Bu hafta ortasında parasal işlerinizde istediğiniz sonuçları kendinize çekeceksiniz. Arka arkaya haberleriniz olabilir. Sıkışmamak için durumları kendi lehinize çekmek için kontrollü ve organize bir şekilde hareket etmelisiniz. Maddi konularda yaratıcı ama bir o kadar da harcamaya meyilli olacaksınız. Paranızın hesabını iyi yaparak hareket etmeye çalışın zira yardımseverliğiniz sizi zorlayabilir.
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Haftasonunda sosyal ortamlarda tepkilerinizi iyi kontrol etmelisiniz. Maddi konularda çıkışlarınız yüksek olabilir. Fedakarlıklarınızın sizi zorlamasına izin vermemek adına olaylara daha net ve gerçekçi gözlerle yaklaşmayı denemelisiniz. Beklenmedik yerlerden göreceğiniz destekler yüzünüzü güldürebilir.
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Balık Burcu:
Bu haftabaşında, parasal konularda beklenmedik tavırlar sergileyebilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Paraya bakış açınızda değişik ve farklı davranabilirsiniz. Kararsızlıklarınızın artacağı bu dönemde iş ve kariyer oluşumlarınıza daha etkili bir biçimde yer açmalısınız.
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Haftaortasında oldukça keyifli etkileriniz var. Kendinize ve yapacaklarınıza daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanlardan alacağınız desteklerle iş hayatınızda harekete geçmek istediğiniz konularda istikrarla davranacaksınız.
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Önemli anlaşmalar karşınıza gelebilir. Kararsızlıklarınızın hayatınızı etkilemesine izin vermeyin. Bu aralar duyacağınız, karşılaşacağınız olaylardan fazlasıyla etkilenebilirsiniz.
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