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Bu hafta aile ortamlarınızda, evinizde oldukça keyifli, romantik ve bir o kadar da fedakar etkiler altında olacaksınız. Maddi konularda dikkatle hareket etmeniz, aile hayatınızda daha tutumlu ve istikrarlı davranmanıza neden olabilir. Bir yandan da aile büyükleriniz için fedakar yapınızı devreye sokabilirsiniz. Ev alacaksınız bu hafta gerçekçi adımlardan uzaklaşmayın.