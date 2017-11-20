Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 21-26 Kasım haftası burç yorumunuz...
1
1|60
Koç Burcu:
Bu Haftabaşı hızlı ve koşturmalı yapınızla dış ortamlarda bir çok işinizi halledebilirsiniz. Anlamak ve gerçekten bilmek istediğiniz çok şey olabilir. Sizi daha az tanıyan insanlardan alacağınız destek ve sorumluluklar kendinizi değerli hissetmenize neden olabilir. Karamsarlıktan uzak durun.
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2
2|60
Bu hafta çevrenizdeki insanlara işleri konusunda yardım etmeniz sizi mutlu ederken bir yandan da kendi hayatınız için önemli kararlar almak arzusunda olabilirsiniz. Önemli parasal işlerinizi Salı günü kolay organize edebilirsiniz.
3
3|60
Çarşamba günü, güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi, yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim, hukuk alanlarınızda ortaya koymaya başlayacaksınız. Eğer bu işlerden herhangi biriyle uğraşıyorsanız, şartların sizin lehinizde olacağı güzel bir ay sizleri bekliyor olacak.
4
4|60
Kendinizi geliştirip, eğitmeye ve geleceğiniz üzerine daha fazla çaba harcamaya yönelik adımlar atacaksınız. Yine istediğiniz bir kurs, seminer veya eğitim dalları varsa harekete geçmenin tam zamanı. Hukuksal konular, yabancı insanlarla girilecek tartışmalar, konuşmalar bu dönem hızlanabilir. Hayata bakış açınızı genişletebilir ve geleceğinize yönelik değişik kararlar almak isteyebilirsiniz.
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5
5|60
Haftasonu ise, eğitim, seyahat, medya ve ticaret alanlarınızda oldukça esnek, farklı ve değişik bir gün geçirebilirsiniz. Gezmek, dolaşmak ve farklı yerleri görmek, konuşmak ruhunuza iyi gelebilir.
6
6|60
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı neler yaşadığınızı bir diğer kişiyle paylaşmak, size iyi gelecek. Çünkü herşeyi kendi içinizde saklamaya meyillisiniz. Ortaklaşa para alanlarınızda bazı konuşmalarınız için harekete geçebilirsiniz. Önemli para sorumluluklarınız sizi aşağıya çekmesin. Özel yaşantınızda keyfiniz yüksek olacak.
7
7|60
Maddi konularda harcamalarınızı bu hafta abartmayın. Kendinizi eğitmek ve geliştirmek için çok uğraşıyorsunuz ama bu uğraşılarınızın karşılığını bu hafta en çok birebir ilişkilerinizde göreceksiniz.
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8
8|60
Çarşamba günü, güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi, ortaklaşa para alanlarınıza kaydırabilir, banka, kredi, borç, vergi, stopaj, prim gibi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.Yine bu bir ay boyunca gizemli ve ruhani konular ilginizi çekmeye başlayacak.
9
9|60
Cinsellik hayatınızda ön plana çıkabilir. Kendinizi dönüştürecek ve değiştirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Başkalarından fayda ve destek görecek, diğer insanların kaynaklarından faydalanmasını iyi becereceksiniz. Tanışacağınız bir insan, hayatınızı yönetmede ve bazı gerçeklerin farkına varmanızda size yardımcı olacak.
10
10|60
Haftasonu Cumartesi günü ise, parasal fikirlerinizin sezgilerinizle desteklendiğini görebilirsiniz. Ruhsal konularda her tür fikre ve bilgiye açıksınız. Sizi besleyen insanlarla vaktinizi harcayacaksınız.
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11
11|60
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı sevdiğiniz kişiyle, ilişkiniz, hayatınız ve işleriniz üzerine konuşmalar yapabilirsiniz. Sizi ilgilendiren ve önünüzdeki dönemde hayatınızı değiştirecek kararlardan herkesi haberdar etmek istiyorsunuz ama sorumluluklarınız buna izin vermeyebilir. İŞ alanlarınızda bu hafta keyfiniz yerinde.
12
12|60
Salı günü iş bitiriciliğinizi, ortak para alanlarınızda gösterebilirsiniz. İş hayatınızda kuracağınız ilişkilerde tutkularınızla hareket etmeniz size güzel sonuçlarla geri dönebilir. Toplum önünde kafa dağınıklıklarına dikkat.
13
13|60
Çarşamba günü, güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde göstermenize neden olacak. Bu bir ay boyunca şartlar ve koşullar çoğunlukla karşı tarafın elinde olabilir ve sizde sevdiğiniz insanın hayatına göre program yapmak zorunda kalabilirsiniz.
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14
14|60
Veya ortaklı işleriniz varsa, ortaklarınızın hayatı ve düşünceleri daha ön planda olacak . Yine yeni projeler, çalışmalar, ortaklaşa başlatılan işler, danışmanlık alanları, halkla ilişkiler konuları gündeminizde yer alabilir. Taşınmak ve yer değiştirmek istiyorsanız bu ay bu isteğinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
15
15|60
Cumartesi günü özel hayatınızda esnek, farklı ve sürprizi fazla bir gün geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber yapacağınız organizasyonlar ilişkinizi besleyebilir. Arkadaşlarınızın planlarına sırtınızı dönmeyin.
16
16|60
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı değiştirme isteğiniz fazla olabilir. İşlerinizi gün içinde tamamlamaya çalışmalısınız. İş sorumluluklarınız sizi ne kadar bunaltıysa bir o kadar da iyimser etkiler altında ve fırsatlarla dolu bir dönemdesiniz.. Bu fırsatlar özel hayatınızdaki güzellikleri görmenizi sağlayabilir.
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17
17|60
Özel hayatınızda tutkularınızı sevdiğiniz insana göstermek bu hafta sizin için önemli olabilir. Sahiplenilmek hoşunuza gidiyor. Bu Salı günü partnerinizle geziler veya seyahatlerde bulunabilirsiniz.
18
18|60
Çarşamba günü, güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi iş ve hizmet alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Sağlığınızla ilgili konular yine bu bir ay boyunca gündeminizde olacak.
19
19|60
Sorumluluklarınız artıyor , daha fazla çalışacak, başkaları için uğraşacak, daha fazla iş yükünü omuzlarınızda taşımaya başlayacaksınız, o yüzden bu ay sağlığınıza çok dikkat edin ve aşırıya kaçarak kendinizi zorlamayın. Yine sizinle yaşayan ve baktığınız evcil hayvanlarınızla ilgili konularda gündemde olacak.
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20
20|60
Cumartesi günü, rahat, farklı ortamlar içinde bulunacak, değişik insanlarla bir arada olmak isteyeceksiniz. İş alanlarınızda ve günlük hayatınızın akışında değişik olanı seveceksiniz. Öğrenmeye açık bir dönemdesiniz.
21
21|60
Aslan Burcu:
Bu haftabaşında aşk hayatınızda eğlenceli ve özgür tavırlarınızla hareket etmeyi isteyebilir ama kafanıza takılan bazı sorunları ve konuları gözünüzde büyütebilirsiniz. Aile hayatınızda şanslarınız var ve aile ortamlarınızda keyfi abartabilirsiniz.
22
22|60
Salı günü aile hayatınız ya da eviniz için atacağınız adımlar sizi daha da güçlü kılabilir. Herşeyi planlayarak ve parasal konuları gözden geçirerek adım atacaksınız. Parasal ödemelerinizde dikkatli olun, kafa dalgınlıkları, neyi nasıl yapacağınızı bilememeniz sizi etkileyebilir.
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23
23|60
Çarşamba günü, güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi, aşk hayatınızda, özel yaşantınızda veya çocuklarınızla ilgili oluşumlarda göstermeye başlayacaksınız. Bir ay boyunca hayatı keyfili yönleriyle algılayabilir, aktiviteler, sportif faaliyetlerde özgür ve rahat bir şekilde kendinizi gösterebilirsiniz.
24
24|60
Enerjiniz yüksek olacak yalnız sabırsız hareketler ve ısınmadan yapılacak sportif faaliyetler size zor anlar yaşatabilir. Yine yaratıcılık ve sanatla ilgili işleriniz varsa kendinizi göstereceğiniz bir ay olacak. Aşk hayatınızda biraz özgür alanlara ihtiyaç duyabilirsiniz.
25
25|60
Cumartesi günü kendinizi dışarıya, farklı ortamlara atabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız gezi planları gününüzü esnek ve keyifli geçirmenize neden olabilir. Sürprizleri seveceksiniz.
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26
26|60
Başak Burcu:
Evinizde ve ailenizle bir arada olmanın keyfini çıkartacağınız bu haftabaşı harcamalarınızla ilgili olarak önemli konuşmalar gündeme gelebilir. Yoğunluklar ve sakinlik arasında gidip geliyorsunuz. Bu pazartesi dinlenin ve yakın çevrenizle ilişkilerinize odaklanın, güzel haberler alabilirsiniz.
27
27|60
Salı günü özel hayatınızda hem partnerinizle, hem de çevrenizde olan insanlarla planlar yapmak isteyebilirsiniz. Güçlü iletişimle aşk hayatınız giderek güzelleşebilir. Sevdiğiniz insanı düşünerek hareket edeceksiniz.
28
28|60
Çarşamba günü, güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi, evinizde ve ailenizle ilgili olaylarda göstermenize neden olacak. Bu bir ay boyunca aileniz herşeyden önemli olabilir ve iş çalışmalarınızı evinizden yapmaya istekli olabilirsiniz.
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29
29|60
Evinizle ilgili konular, ev alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa onlarla ilgilenmek daha fazla ilginizi çekecek. Çözülmemiş konular, evinizde tamamlanması gerekenler üzerine ağırlık verebilirsiniz.
30
30|60
Cumartesi günü aile hayatınızda farklı ve değişik bir gün sizi bekliyor. Eviniz için yapacağınız harcamalarınız esnek olabilir. Misafir ağırlamak, sevdiklerinizi eve toplamak isteyebilirsiniz.
31
31|60
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı çevrenizle olan bağlantılarınızda kendinizi çok fazla kasmayın. Onlara vereceğiniz bilgiler ve onlardan elde edeceğiniz fikirler girişimleriniz konusunda size yol gösterebilir. Belki de kararsızlığınızı yakın çevrenize danışarak yeneceksiniz. Maddi konularda güzel gelişmeler altındasınız.
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32
32|60
Salı günü aileniz için yapmanız gerekenler sizi huzurlu ve mutlu kılabilir. Parasal konularda onlara yardım edebilir bir yandan da günlük işlerinizle uğraşabilirsiniz. İş alanlarınızda duygusal dalgalanmalara açıksınız.
33
33|60
Çarşamba günü güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi, yakın çevre, akraba, kardeşler ve komşular alanında göstermenize neden olacak. Yine satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ulaşım, ticaret, öğrenim, bilgisayar alanlarında işi olanlar için kendilerini gösterecekleri bir dönem başlıyor.
34
34|60
Bu ay boyunca telefonunuz hiç durmayabilir, yakın çevrenizde bulunan insanlarla temas halinde olacak, kısa yolculuklar, geziler, alışverişi programlarınıza dahil edeceksiniz.
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35
35|60
Yaptığınız işten gerekli tatmini sağlayabilir, gün içinde işle ilgili konularda sevindirici haberler alabilirsiniz. Partnerinizle Cumartesi günü anlaşmak zor olmayacak, esnek olacaksınız ve beraber güzel planlar devrede olabilir.
36
36|60
Akrep Burcu:
Bu haftabaşında maddi konularda kafa patlatabilir, yapacaklarınızla ilgili olarak kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Sevdikleriniz size yol gösterebilirler. Gün içinde yapacağınız harcamalarınızda abartmamaya çalışmalısınız. Maddi konularda hep kendinizi bir zora sokma isteğiniz var.
37
37|60
Sizinle güçlü irtibat sağlayan veya iyi anlaşan insanlara krediniz sonsuz. Yakın çevrenizle paylaşımlarınız bu Salı artacak ve aşk hayatınızdan bahsedeceksiniz. Aşk hayatınızı gözünüzde fazla büyütmeye meyillisiniz, yine de yakın çevrenizden bir insanla dönüştürücü bir aşk karşınıza gelebilir.
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38
38|60
Çarşamba günü, güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi, maddi konularda ve sahip olduğunuz değerler alanında ortaya koymaya başlayacaksınız.
39
39|60
Para konuları sizin için önemli olacak. Kendinizi gösterdiğiniz ve girişimlerinizi başlattığınız bu ay içinde artık meyveleri toplamaya, kazancınızı arttırmaya başlayacaksınız. Gayrimenkulle ilgili işler, ticaret ve muhasebeye dayalı konular gündeminizde olabilir.
40
40|60
Cumartesi günü maddi konularda sürpriz gelişmeler ve anlaşmalar ve görüşmeler gündemde. Siz şartlarınızı esnek tuttukça işlerin daha rahat aktığını görebilirsiniz.
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41
41|60
Yay Burcu:
Bu haftabaşı kendinizle ilgili konuşmak ve sorunlarınızı, içinizde tuttuklarınızı anlatmak derdindesiniz. Bunu dinleyecek ve sizinle bütün bunları paylaşacak bir insandan öğrenecekleriniz olabilir. Hayatı olumsuz olarak algılamayın, negatifliklerden uzak durun.
42
42|60
Salı günü para gücünüzün iyi olması size kendinizi daha iyi hissettirtecek. Geri plandan yürüttüğünüz insan ilişkilerinden daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Aile hayatınızda duygusal karmaşalar veya belirsizlikler oluşabilir.
43
43|60
Çarşamba günü güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca rahat ortamlar için ışık yakmaya başlayacak. Bu tarihten sonra düşük hissettiğiniz enerjinizde yükselme görecek, fiziki olarak kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız.
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44
44|60
Kişisel girişimleriniz adına olumlu bir döneme giriş yapıyorsunuz. Kendinize olan güveniniz artacak, kafanız ve düşünceleriniz daha net olacak, yeteneklerinizi ortaya koyarak, dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Başkalarını etkilemek, kendinizi kabul ettirmek düşündüğünüzden daha kolay olacak. Artık planlarınızı ortaya koyabilirsiniz.
45
45|60
Cumartesi günü, aşka, eğlenceye kendinizi kaptırabilirsiniz. Aşk hayatınızda oldukça şanslı ve keyifli olacaksınız. Aktivitelerde, eğlenceli ortamlarda bulunmak hoşunuza gidebilir.
46
46|60
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşında kafanıza takılan sorular, geçmişte yolculuk yapmanıza neden olabilir. İş konularında ve özellikle ortak para alanlarınıza dayalı konuşmalarda arkadaşlarınızdan haberleriniz olacak.
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47
47|60
Salı günü sevdiğiniz arkadaşlarınıza karşı oldukça bonkör ve sevecensiniz. Onlarda sizin güçlü yapınızı seviyorlar. Bu hafta yardımlaşmalar devrede olurken iletişimsel işlerinizde biraz daha kararlı hareket etmeniz gerekebilir.
48
48|60
Çarşamba günü, güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kadersel alanınızda hareket etmeye başlayacak. Kişisel girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına hareket etmemeye, adım atmamaya özen göstermelisiniz.
49
49|60
Bir yıl boyunca yaptıklarınızı gözden geçirmeli ve gelecek ay başlayacak, diğer yılın atılımları için planlar yapmalısınız. Kendinizi geri plana çekmeniz ve olayları gözlemlemeniz işinize yarayacak. Yine bu bir ay boyunca enerjiniz düşük çalışacağından sağlığınıza dikkat etmeli, arkanızdan dönen olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız.
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50
50|60
Cumartesi günü iletişime dayalı konularda üzerinizde rehavet olabilir. Alacağınız haberlerle algınızı kendi aile hayatınıza çevirebilirsiniz. Hayata karşı esnekliğiniz fazla olabilir.
51
51|60
Kova Burcu:
Bu haftabaşı geleceğinize yönelik konuşmalarınız artabilir. İşinizle ilgili önemli kararlar alma aşamasında olabilir veya yaşayacağınız bir olayın bazı şeyleri daha rahat algılamanıza neden olacağını görebilirsiniz. Kalabalıklar içinde olacaksınız ve çeşitli iş şansları yakalayacaksınız.
52
52|60
Başka insanlara yardımcı olmak ve güçlü yapınızla hareket etmek Salı günü önem kazanıyor. Herkes sizden etkileniyor. Çevreniz üzerinde güzel bir etkiniz var. Maddi konularda insanlara yardım etmek sizi daha fazla rahatlatacak.
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53
53|60
Çarşamba günü güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi, sosyal çevrenizde, organizasyonlarda, grupsal işlerde ve arkadaşlıklarınız alanında göstermenize neden olacak. Bu alanda bu ay içerisinde önemli sorumluluklar üstlenmeye başlayacaksınız.
54
54|60
İşten elde edilen gelirlerinizi arttırmak için daha fazla çalışabilir, çevrenizden ve arkadaşlarınızdan destekler görebilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaşadıkları ve hayatı da sizin için önemli olacak. Bu dönem içinde yeni çevreler edinmek ve yeni insanlarla tanışmak için olumlu etkiler altındasınız.
55
55|60
Cumartesi günü sosyal çevrenizle yapacağınız ani ve sürpriz planlar keyfinizi yerine getirecek. Bu planlara ailenizden yakın dostlarınızı, kardeş veya akrabalarınızı da dahil edebilirsiniz.
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56
56|60
Balık Burcu:
Bu haftabaşı, iş alanlarınızda önemli sorumluluklar karşınıza gelirken, tüm yıl boyunca yaşadığınız deneyimler gözünüzün önünden geçebilir. Yeni bir işle uğraşmak veya yeni sorumluluklar üstlenmekten vazgeçmiyorsunuz ama önce karşınıza gelecek olan fırsatları tartmaya çalışın.
57
57|60
Güzel planlarınızı yakın çevrenizdeki güçlü insanlardan alacağınız güzel tekliflerle ortaya koyacaksınız. Gelecek planlarınıza karşı tutkularınız Salı günü önem kazanıyor. Bir de kafa karışıklıklarınızı bir kenara bırakabilirseniz hayat daha net akabilir.
58
58|60
Çarşamba günü güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi, kariyer ve iş alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Üzerinize gerekenden daha fazla sorumluluk alabilir, kendinizi işiniz alanında göstermek isteyebilirsiniz.
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59
59|60
Herşeyin göz önünde olmasını isteyecek, hırsınızı işinize kaydıracaksınız. Sorumluluklarınız artacak ve siz bu sorumlulukları üstlenmekten çekinmeyeceksiniz.
60
60|60
Cumartesi günü kafanıza göre harcamalar gndeminizde olacak, bir yandan da elinize beklenmedik bir para geçebilir. Maddi konularda şansınız yüksek. İş alanlarınızda güzel ve esnek konuşma ve görüşmeler oluşabilir.
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