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Yengeç Burcu:

Bu haftabaşı davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı değiştirme isteğiniz fazla olabilir. İşlerinizi gün içinde tamamlamaya çalışmalısınız. İş sorumluluklarınız sizi ne kadar bunaltıysa bir o kadar da iyimser etkiler altında ve fırsatlarla dolu bir dönemdesiniz.. Bu fırsatlar özel hayatınızdaki güzellikleri görmenizi sağlayabilir.