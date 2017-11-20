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21-26 Kasım 2017 haftalık burç yorumları

20.11.2017 - 09:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 21-26 Kasım haftası burç yorumunuz...

  • 1 Haftalık burç yorumları - 21-26 Kasım 2017
    1 | 60

    Koç Burcu:

    Bu Haftabaşı hızlı ve koşturmalı yapınızla dış ortamlarda bir çok işinizi halledebilirsiniz. Anlamak ve gerçekten bilmek istediğiniz çok şey olabilir. Sizi daha az tanıyan  insanlardan alacağınız destek ve sorumluluklar kendinizi değerli hissetmenize neden olabilir. Karamsarlıktan uzak durun.

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  • 2 Haftalık burç yorumları - 21-26 Kasım 2017
    2 | 60

    Bu hafta çevrenizdeki insanlara işleri konusunda yardım etmeniz sizi mutlu ederken bir yandan da kendi hayatınız için önemli kararlar almak arzusunda olabilirsiniz. Önemli parasal işlerinizi Salı günü kolay organize edebilirsiniz.

  • 3 Haftalık burç yorumları - 21-26 Kasım 2017
    3 | 60

    Çarşamba günü, güneş yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi, yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim, hukuk alanlarınızda ortaya koymaya başlayacaksınız. Eğer bu işlerden herhangi biriyle uğraşıyorsanız, şartların sizin lehinizde olacağı güzel bir ay sizleri bekliyor olacak. 

  • 4 Haftalık burç yorumları - 21-26 Kasım 2017
    4 | 60

    Kendinizi geliştirip, eğitmeye ve geleceğiniz üzerine daha fazla çaba harcamaya yönelik adımlar atacaksınız. Yine istediğiniz bir kurs, seminer veya eğitim dalları varsa harekete geçmenin tam zamanı. Hukuksal konular, yabancı insanlarla girilecek tartışmalar, konuşmalar bu dönem hızlanabilir. Hayata bakış açınızı genişletebilir ve geleceğinize yönelik değişik kararlar almak isteyebilirsiniz.

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  • 5 Haftalık burç yorumları - 21-26 Kasım 2017
    5 | 60

    Haftasonu ise, eğitim, seyahat, medya ve ticaret alanlarınızda oldukça esnek, farklı ve değişik bir gün geçirebilirsiniz. Gezmek, dolaşmak ve farklı yerleri görmek, konuşmak ruhunuza iyi gelebilir.

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