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22-28 Ocak 2017 haftalık burç yorumları

22.01.2018 - 09:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 22-28 Ocak haftası burç yorumunuz...

  • 1 Haftalık burç yorumları! 22-28 Ocak 2017
    1 | 60

    Koç Burcu: 

    Bu haftabaşı kendi isteklerinizle, zorunlu olarak yapacaklarınız arasında duygusal olarak zorlanmalar oluşabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. 

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  • 2 Haftalık burç yorumları! 22-28 Ocak 2017
    2 | 60

    Arkadaşlarınızla beraber organize edeceğiniz işlerinizin kolaylıkla altında kalkacaksınız. Bu hafta iyi bir planlamaya ihtiyacınız olabilir. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi etrafınıza yaymaya ve istediğiniz sonuçları almaya ihtiyacınız olabilir.

  • 3 Haftalık burç yorumları! 22-28 Ocak 2017
    3 | 60

    Çarşamba günü önemli işlerinizde olayların derinine inmeyi isteyebilir, tek bir noktaya, konuya takılı kalabilirsiniz. Bir olayı, meseleyi gözünüzde çok büyütmeyin, obsesyondan kaçının. Perşembe günü iş alanlarınızdaki uğraşılarınızın maddi yönden karşılığını alabilirsiniz. Diğer insanlardan göreceğiniz destekler iş ve kariyer hayatınızda sizi yukarılara taşıyabilir.

  • 4 Haftalık burç yorumları! 22-28 Ocak 2017
    4 | 60

    Cuma günü mars yay burcuna geçecek. Enerjiniz değişiyor. Bu dönemde daha  rahat hareket etme, istediğiniz konulara odaklanma, yabancı seyahatler, yabancı ortaklı işler üzerine düşme, eğitim alanlarınızı tamamlama, hukuksal işlerinize enerjinizi yönlendirme gibi etkiler altında olacaksınız. Daha az tanıdığınız insanlarla girişeceğiniz işlerinizde mücadeleleriniz olabilir.

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  • 5 Haftalık burç yorumları! 22-28 Ocak 2017
    5 | 60

    Pazar günü toplum önünde, kişiliğinizden kaynaklı bazı sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar yaşamaya meyilli olacaksınız. İş konuları, hayatla uğraşılarınız fazlasıyla gündeminizde olduğu için, sakin durmak sizi kurtarabilir.

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