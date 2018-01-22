Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 22-28 Ocak haftası burç yorumunuz...
1
1|60
Koç Burcu:
Bu haftabaşı kendi isteklerinizle, zorunlu olarak yapacaklarınız arasında duygusal olarak zorlanmalar oluşabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar.
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2
2|60
Arkadaşlarınızla beraber organize edeceğiniz işlerinizin kolaylıkla altında kalkacaksınız. Bu hafta iyi bir planlamaya ihtiyacınız olabilir. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi etrafınıza yaymaya ve istediğiniz sonuçları almaya ihtiyacınız olabilir.
3
3|60
Çarşamba günü önemli işlerinizde olayların derinine inmeyi isteyebilir, tek bir noktaya, konuya takılı kalabilirsiniz. Bir olayı, meseleyi gözünüzde çok büyütmeyin, obsesyondan kaçının. Perşembe günü iş alanlarınızdaki uğraşılarınızın maddi yönden karşılığını alabilirsiniz. Diğer insanlardan göreceğiniz destekler iş ve kariyer hayatınızda sizi yukarılara taşıyabilir.
4
4|60
Cuma günü mars yay burcuna geçecek. Enerjiniz değişiyor. Bu dönemde daha rahat hareket etme, istediğiniz konulara odaklanma, yabancı seyahatler, yabancı ortaklı işler üzerine düşme, eğitim alanlarınızı tamamlama, hukuksal işlerinize enerjinizi yönlendirme gibi etkiler altında olacaksınız. Daha az tanıdığınız insanlarla girişeceğiniz işlerinizde mücadeleleriniz olabilir.
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5
5|60
Pazar günü toplum önünde, kişiliğinizden kaynaklı bazı sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar yaşamaya meyilli olacaksınız. İş konuları, hayatla uğraşılarınız fazlasıyla gündeminizde olduğu için, sakin durmak sizi kurtarabilir.
6
6|60
Boğa Burcu:
Bu haftabaşında, kendinizi öne sürmeniz gereken konularda strateji geliştirmeniz ve buna göre hareket etmeniz fayda sağlayacak. Toplumsal konulara yönelmeniz ve iş alanlarınızda başkalarını düşünmeniz çevrenizin size olan saygısını arttırabilir. Takıntılarınızdan bu hafta uzak durmalısınız.
7
7|60
Çarşamba günü dünyayı ilgilendiren meselelerde, hayata bakış açınızda olayların derinine inmek isteyebilir, duyacaklarınız karşısında çabuk şüpheye düşebilirsiniz. Daha az tanıdığınız insanlarla, yabancılarla olan iletişiminizde olaylara tek taraflı bakmamaya çalışın.
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8
8|60
Perşembe günü, ortak hareket etmeniz gereken işlerinizde kendinizi mutlu ve şanslı görebilirsiniz. Özel hayatınızda, tatil programlarınızda çoşkulu bir iyimserlik devrede olabilir. Sevdiğinizden bir tatil sözü koparabilirsiniz.
9
9|60
Cuma günü mars yay burcuna geçecek. Enerjimiz değişiyor. 2 ay boyunca ortaklaşa gelirler evinizde hareketlenmeler yaşayacaksınız. Banka, ödeme, kredi, faiz, vergi, prim, sigorta alanında enerjinizi harcayacaksınız. Yine tehlikeli her tür aktivitelerden uzak durmalı ve acil değilse ameliyat olmaktan kaçınmalısınız.
10
10|60
Enerjiniz ve mücadeleniz ortaklaşa parasal konulara kayabilir. Pazar günü seyahat, eğitim ve yabancı ortaklı işlerinizde fikirsel olarak anlaşmazlıklar ve sorunlar oluşabilir. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insana karşı çok kolay tepki verebilir veya karşıdan tepki görebilirsiniz.
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11
11|60
İkizler Burcu:
Hafta başlarken, sosyal çevrenizle beraber yapacağınız planları kendi hayat yolunuza uyarlamanız, onlarla gelecek işlerinizde beraber hareket etmeniz işlerinizi kolaylaştırabilir. Maddi konularda daha dikkatli olmalı ve size zora sokan durumlarda ince ayarlar yapmalısınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler.
12
12|60
Bu hafta şüphelerinizi destekleyecek adımlardan kaçının. Çarşamba günü ortak bir parasal meselede olayların derinine inmek, sorgulamak isteyebilirsiniz. Kolay inanmayacak, düşündüklerinizi aktarırken tek taraflı olacaksınız. Bunu aşabilirseniz, güçlü yapınızla parasal sorunlarınız varsa onlara parasal çözümler bulabilirsiniz.
13
13|60
Perşembe günü günlük işlerinizin parasal yönlerini daha neşeli ve kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Yaptığınız işlerin faydasını, yardımlarını diğer insanlardan daha kolay görebilir, işinizde karşınıza gelecek olan fırsatlarda kendinizi şanslı görebilirsiniz.
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14
14|60
Cuma günü mars yay burcuna geçecek. Enerjimiz değişiyor. Mars 2 ay boyunca sizin evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklık evinizdedolaşacak. Karşı cinsi çekici bulacağınız bu dönem, ilişkiniz varsa enerjinizi ilişkinize akıtacaksınız.
15
15|60
Yine Mars’ın bu evden geçişiyle beraber sevdiğiniz insanla veya varsa evliliğinizde bir takım tartışmalar ve sürtüşmeler görülebilir. Pazar günü, sosyal ortamlarda ortaklaşa para alanlarınızda bazı anlaşmazlıklara veya sürtüşmelere açık olabilirsiniz. Hemen tepki vermemeye çalışmalısınız. Ev ortamları ve aileniz için yapacaklarınız sizi rahatlatabilir.
16
16|60
Yengeç Burcu:
Ortak parasal işlerinizde kendinizi öne sürmeniz, dengeyi oturtmaya çalışmanız bu haftabaşı önem kazanıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Sevdiğiniz insanın sorumlulukları sizi zorlarken algınızı ve ilginizi başka konulara çevirmeli, bu alanlarınızda konuşmalardan kaçmamalısınız.
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17
17|60
Bu hafta içinde özellikle Çarşamba günü sevdiğiniz insanın bazı konuşmalarının altında farklı anlamlar arayabilir, konuşmalarınızın derinliğini sorgulayabilirsiniz. Sizi ikna etmek kolay olmayabilir. Ortaklı işlerinizde de kafanıza takılan konular olabilir.
18
18|60
Perşembe günü özel hayatınızda şansınız ve keyfiniz yüksek olabilir. Sevdiğiniz size bazı sözler verebilir veya siz sevdiğinize önemli tahahhütler ve sözler verebilirsiniz. Aşk hayatınızda kendinizi şanslı görecek ve hissedeceksiniz.
19
19|60
Cuma günü mars yay burcuna geçecek. Enerjimiz değişiyor. Mars 2 ay boyunca sizin iş, hizmet ve sağlık evinizde hareket etmeye başlayacak. Çalışma koşullarınızda mücadeleleriniz artacak, sağlığınızla ilgili alanlarda enerjinizi harcayacaksınız. Yine bu dönem ateşli hastalıklara, karşı dikkatli olmalısınız.
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20
20|60
Pazar günü özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde bazı sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Kalabalık ortamlarda sakin olmaya özen gösterin. Yakın çevrenizden alacağınız tavsiyeler sizi sakinleştirebilir.
21
21|60
Aslan Burcu:
Özel hayatınızda sevecen ve anlayışlı yönleriniz ön planda olurken, geleceğinizle ilgili konuları sevdiğiniz insanla paylaşacaksınız sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Günlük hayatınızda ağırlaşan sorumluluklarınız zaman zaman planlarınızın aksamasına sebep olabilir.
22
22|60
Bu hafta sağlığınız ve günlük hayat akışınızdaki işlerinizde kafanız önemli konulara takılı kalabilir. Çarşamba günü günlük işlerinizde, iş hayatınızın düzeninde işlerinizi önemseyeceksiniz. Sağlığınızda kafanıza takılı duran fikirlerin üstesinden gelmeli, obsesif davranışlardan uzak durmalısınız.
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23
23|60
Perşembe günü aile hayatınızda şanslı ve iyi etkileriniz devrede. Yapılması gereken işlerinizi çabuk halledecek, ailenizdeki insanların sizin sözlerinizin dışına çıkmadıklarını farkedeceksiniz. Babanızın kardeşleriyle, amcalarınız, halalarınızla olan iyi ilişkiler keyfinizi arttırabilir.
24
24|60
Cuma günü mars yay burcuna geçecek. Enerjimiz değişiyor. Mars 2 ay boyunca sizin aşk, eğlence ve çocuk evinizde hareket etmeye başlayacak. Karşı cinsi çekici bulacak, enerjinizi daha fazla alana ve eğlenceye yaymak isteyeceksiniz. Bu dönem zarfında sevdiğiniz insanla, varsa çocuğunuzla ego savaşlarına ve ufak tefek sürtüşmelere açık olmalısınız.
25
25|60
Pazar günü iş alanlarınıza dayalı seyahat ve işlerinizde bazı sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sakin durmaya ve hayata keyifle bakmaya çalışın. Sizi sevenlere karşı daha fazla anlayışlı olun.
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26
26|60
Başak Burcu:
İş hayatınızda, günlük işlerinizde parasal yönden yapılması gerekenleri bu haftabaşı kolaylıkla halledebilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Enerjiniz doğru akacak. Diğer yandan eğlence ve aşk hayatınız için üstlendiğiniz sorumluluklarınız parasal yönden sizi zorlayabilir.
27
27|60
Bu hafta aşk hayatınızda kafanıza bazı konuları fazlasıyla takabilirsiniz. Özellikle Çarşamba günü, çocuğunuzla iletişiminizde, sevdiğinizle bağlantılarınızda derine giden kolay ikna olmayan yapınızla karşı tarafı zorlayabilirsiniz. Takıntılarınıza dikkat etmelisiniz.
28
28|60
Perşembe günü aşk hayatınızdaki konuşmaları yakın çevrenizdeki insanlarla paylaşacak, onlardan alacağınız güzel ilişkilerle, tavsiyelerle aşk hayatınızı veya çocuğunuzla olan iletişiminizi yoluna koyacaksınız. İyimser ve çoşkulu yönlerinizle hareket edeceksiniz.
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29
29|60
Cuma günü mars yay burcuna geçecek. Enerjimiz değişiyor. Mars 2 ay boyunca sizin ev ve aile evinizde dolaşmaya başlayacak. Aile ilişkilerinizde, ev hayatınızda enerjinizi harcayacaksınız. Sevdiğiniz insanla, aile bireyleriyle bir takım tartışmalar görülebilir, bu dönemde evinizin güvenliğini ihmal etmemelisiniz.
30
30|60
Pazar günü aşk hayatınızda tutkularınızla hareket etmek bazı zorlanmaları beraberinde getirebilir. Çocuğunuzla olan ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Sizi önemseyen ve seven yakın çevrenizdeki insanlarla paylaşımlarınızı arttırın.
31
31|60
Terazi Burcu:
Eğlenceyi, aşkı sevdiğiniz bu dönemde herşeyi sevdiklerinizle ve sevdiğinizle yapmak isteyebilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Aile hayatınızdaki sorumluluklar ilişkilerinizde sizi kısıtlayabilir veya zorlayabilir. Bu hafta takıntılardan ve dar bakış açısından uzak durmalısınız.
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32
32|60
Çarşamba günü aile büyüklerinizle bazı fikirsel anlaşmazlıklar oluşabilir. Söylenilenlere hemen inanmamanız, olayların altında başka nedenler aramanız öne çıkabilir. Bu da sevdiklerinizi zorlayacağınız anlamına gelebilir. Güçlü ve kendinizi düşünen düşünceleriniz anlaşmayı zorlaştırabilir.
33
33|60
Perşembe günü aile hayatınızda parasal yönden güzel gelişmeler altındasınız. Hem siz ailenizdeki insanlara yardım edebilir, hem de onlardan parasal destekler görebilirsiniz. Evinizle ilgili bir anlaşma, alım, satım işiniz varsa oldukça keyifli ve şanslı günlerden bir tanesi.
34
34|60
Cuma günü itibarıyla artık enerjinizi yakın çevrenize ve iletişimsel konulara kaydırıyorsunuz. Kısa yolculuklar, kafanızdaki planlarınızı hareketlendirmek önemli olacak. İletişime dayalı işlerinizde, yakın çevre, akraba, kardeşlerinize dayalı konularda mücadeleleriniz artacak.
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35
35|60
Araba kullanırken veya yolculuk yaparken dikkatli olmanız gerekebilir. Pazar günü özel hayatınızdaki iletişiminizde keyfiniz pek yerinde olmayabilir. Bazı konuları gözünüzde fazla büyütmeyin. Ev ve aile yaşantınızda bazı konuşmalara fazla tepki verebilirsiniz.
36
36|60
Akrep Burcu:
Aile alanlarınızda daha aktif, daha sevgidolu ve anlayışlısınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Bu haftabaşı günlük işlerinizi planlayarak yola çıkmalısınız. Yakın çevrenizin sorumlulukları, verilen sözler iş akışınızı, yapılması gerekenlerin dengesini bozabilir.
37
37|60
Bu hafta etkili konuşma şeklinizle etrafınızı yönlendirmek önem kazanabilir, özellikle Çarşamba günü bazı fikirlerinizi ortaya koyarken tek bir noktaya takılmamaya çalışın. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde şüpheci tavırlar sergileyebilirsiniz.
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38
38|60
Perşembe günü, iletişime dayalı işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar ayağınıza gelebilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla girişeceğiniz konularda keyfiniz yerinde olabilir. Vereceğiniz sözleri abartmadan yolunuzda ilerleyin.
39
39|60
Cuma günü itibarıyla enerjiniz değişiyor. Mars 2 ay boyunca sizin para evinizde hareket etmeye başlayacak. Paraya dayalı işlerinizde, kazanımlarınızda, maddi alanlarda, mücadeleleriniz ve uğraşılarınız artacak. Mars harcatmayı sevdiğinden gezmeye, dolaşmaya, özel hayatınıza dayalı harcamalarınızda artabilir.
40
40|60
Pazar günü iletişime dayalı işlerinizde bazı anlaşmazlıklar ve sorunlar oluşabilir. Sosyal ortamlarda ve arkadaşlarınızla bir aradayken parasal konuları kafanızda büyütebilirsiniz.
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41
41|60
Yay Burcu:
Aşk hayatınızı, çocuğunuzla ilgili konuları bu haftabaşı yakın çevrenizdeki insanlarla paylaşacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Risk almanız gereken bu dönemde en ufak bir sorun ya da olumsuzluk sizi hemen aşağıya çekebilir.
42
42|60
Duygusal yetersizlikten kaçının. Bu hafta takıntılarınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Çarşamba günü maddi konularda oldukça net ve güçlü davranışlar sergileyebilirsiniz. Ticaretle uğraşıyorsanız, birşey satın alacaksanız kolay ikna olmayabilir, olayları ardında başka nedenler arayabilirsiniz.
43
43|60
Perşembe günü geri planda durduğunuz işlerde şansınız yüksek olacak. Bir kurumda veya şirkette çalışıyorsanız, yabancılarla yaptığınız işleriniz varsa bu alanlarda güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. Beklenmedik yerlerden göreceğiniz desteklerle, maneviyatınızın güçlülüğüyle işlerinizde istediğiniz sonuçları yaratacaksınız.
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44
44|60
Cuma günü mars yay burcuna geçecek. Enerjiniz değişiyor. Mars 2 ay boyunca sizin kişisel alanınızda hareket etmeye başlayacak. Bir kaç aydır üzerinizde hissettiğiniz yorgunluk ve isteksizlik, yerini daha sağlam bir enerjiye bırakacak. Enerjiniz yerine gelmeye başlıyor. Hareketleneceksiniz, Düşünmeden adım atma, gezmek, dolaşmak, acelecilik hayatınızda artabilir. Kazalara ve sakarlıklara karşı enerjinizi iyi kontrol etmeye çalışmalısınız.
45
45|60
Pazar günü parasal harcamalarınızda, konuşmalarınızda bazı sorunlara ve anlaşmazlıklara hazır olmalısınız. Olaylara çok çabuk tepki verebilir, hayattan çabuk sıkılabilirsiniz. Sinirinizi ve öfkenizi kendinizden çıkarmayın.
46
46|60
Oğlak Burcu:
Aile hayatınızda sahip olduklarınız bu haftabaşında sizin için önemli olabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Diğer yandan üstlenmeniz gereken sorumluluklarınız üstünüzde ağırlık yaratabilir. Ev hayatınıza iş alanlarınıza yaklaştığınız gibi yaklaşmayı denemeli, işlerinizi sallamamalısınız.
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47
47|60
Çarşamba günü güçlü ve biraz da yönlendirici iletişiminizle başkaları üstünde hakimiyet kurmak önem kazanabilir. Etrafınızı ve etrafınızda olup bitenleri kontrol etmek isteyeceksiniz. Takıntılarınız, kolay ikna olmayışınız önemli işlerinizde bazı arkadaşlarınızla aranızda sorunları karşınıza getirebilir.
48
48|60
Perşembe günü arkadaşlarınızdan göreceğiniz destekler, yardımlar, şanslar önem kazanıyor. Geleceğinizi ilgilendiren önemli işlerinizde güzel anlaşmalar ve konuşmalar devrede olabilir. İşten elde edilen gelirlerinizde artış olabilir.
49
49|60
Cuma günü itibarıyla artık enerjinizi gizli alanlara kaydırıyorsunuz. Aile hayatınızda ger planda durmak isteyebilir bazı anlaşmazlıklara açık olabilirsiniz. Kendinizi yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Özellikle de bağışıklık sisteminize önem vermelisiniz. Enerjiniz düşük olacağından, ateşli hastalıklara, enfeksiyonel durumlara, alerjilere karşı dikkatli olmalısınız.
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50
50|60
Pazar günü ev ve aile hayatınızda bazı konularda fikir ayrılıkları ve sorunlar yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Kendi söylediklerinizi bu aralar herkese kabul ettirmeye çalışıyorsunuz.
51
51|60
Kova Burcu:
Yakın çevrenizdeki insanlarla irtibatınız bu haftabaşında yüksek olabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Kişisel istekleriniz ve bencilliğiniz artarken, kafanıza takılı konularla bu hafta uğraşacaksınız.
52
52|60
Çevrenizde olup biten herşeyi farklı gözlerle görecek, davranışlarınızı gözden geçireceksiniz. Çarşamba günü geçmişte yaptıklarınız kafanıza takılabilir. Kendinizi değiştirecek ve dönüştürecek önemli bir güce sahipsiniz ama korkularınız ve endişelerinizle baş etmek kolay olmayabilir.
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53
53|60
Perşembe günü yaptığınız planlarınız, iş ve kariyer hayatınızda güzel açılımlar sağlayabilir. Patronlarınız ve beraber çalıştığınız insanlardan güzel destekler alacaksınız. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde şanslı birgün sizi bekliyor. Cuma günü mars yay burcuna geçecek. Enerjiniz değişiyor.
54
54|60
Mars 2 ay boyunca sizin arkadaşlık ve sosyal çevre alanınızda hareket etmeye başlayacak. Hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, sosyal alanlarınızda mücadeleleriniz artabilir. Grupsal işlerde isteğiniz yüksek olacak, çevrenizin lideri haline gelebilirsiniz.
55
55|60
Pazar günü iletişim konularında zorlandığınızdan, yakın çevrenizle iletişiminizde bazı anlaşmazlıklar öne çıkabilir. Olaylara takılmaya meyillisiniz. Daha az tanıdığınız insanlarla olan paylaşımlarınız enerjinizi yükseltebilir.
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56
56|60
Balık Burcu:
Çalışmalarınızın karşılığını alacağınız bu dönem, sosyal çevrenizdeki sorumluluklar sizi aşağıya çekebilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu hafta geleceğinize yönelik konularda takıntılı davranmamalısınız. Sevdiğinizin, ailenizden bir insanın konuşmaları kafanıza takılabilir.
57
57|60
Çarşamba günü sosyal ortamlarınızda çevrenizi ve arkadaşlarınızla güçlü iletişiminizle yönlendirmek isteyebilir, bazı konuşmalarda takıntılı davranabilirsiniz. Olaylara daha geniş açıdan yaklaşmayı deneyin. Önemli işlerinizi devreye sokacaksınız.
58
58|60
Perşembe günü geleceğinizi ilgilendirecek önemli işlerinizde çevrenizden göreceğiniz destekler, şanslar yüksek olabilir. Beraber yapacağınız planlarınız önem kazanacak ve size fırsatlar yaratacak. Kendinizi şanslı ve mutlu göreceksiniz.
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59
59|60
Cuma günü itibarıyla enerjinizi kariyer ve iş hayatınızda ortaya koymaya başlayacaksınız. Toplumsal konularda ve kariyerinizde mücadeleleriniz ve önemli uğraşılarınız öne çıkabilir. Kendinizi ispatlamak ve göstermek isteyebilirsiniz, bu süreçte önemli insanlarla bir araya geldiğinizde düşünerek planlı adımlar atmaya çalışın. Yoksa bu uğraşılarınız bir savaş alanına dönüşebilir.
60
60|60
Bu Pazar, Sosyal ortamlarda ve arkadaşlık ilişkilerrinizde sabırsız ve anlayışsız davranmaya meyillisiniz. Çabuk sıkılganlıklar gösterebilirsiniz. Para konuşmalarınızda, harcamalarınızda kafanıza göre davranacaksınız.
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