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Cuma günü itibarıyla enerjinizi kariyer ve iş hayatınızda ortaya koymaya başlayacaksınız. Toplumsal konularda ve kariyerinizde mücadeleleriniz ve önemli uğraşılarınız öne çıkabilir. Kendinizi ispatlamak ve göstermek isteyebilirsiniz, bu süreçte önemli insanlarla bir araya geldiğinizde düşünerek planlı adımlar atmaya çalışın. Yoksa bu uğraşılarınız bir savaş alanına dönüşebilir.