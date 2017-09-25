25 Eylül 2017 Pazartesi, 10:58:36 | Güncelleme: 11:07:22
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 25 Eylül - 1 Ekim haftası burç yorumunuz...
1
1|48
Koç Burcu:
Bu haftabaşı bir iş seyahatinizde, iş eğitiminizde, dışarıda iş yaptığınız insanlarla olan iletişiminizde bir takım sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hayat sorumluluklarınız etrafınızdaki olup bitene olumsuz bakmanıza neden olabilir.
2
2|48
Bu hafta Perşembe günü farklılık rüzgarları, hayatınızdaki değişimler abartılı bir çoşkuyla karşınıza gelebilir. Özel hayatınızdaki gelişmeler yapmanız gereken değişimlerde sizi kolaylıkla harekete geçirebilir. Ya da karşı tarafa kolay tepki vermeye açık olabilirsiniz.
3
3|48
Cumartesi günü Merkür Terazi Burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca aşk hayatınız veya uzun süreli ilişkileriniz üzerine konuşmaya ve düşünmeye meyilli olacaksınız. Ortak davranmak ve hareket etmek,anlaşmak ön planda olacak. Ortaklaşa iş yapanlar, kendilerini geliştirecekleri bir dönem içindeler.
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4
4|48
Yine bu tarihte iş ilişkilerinizde ve sağlığınızı ilgilendiren konularda yanıltıcı ve aldatıcı etkilerekarşı dikkatli olmalısınız. İlişkilerinizdeki hayalkırıklıkları ve sıkıntılar devrede olabilir.
5
5|48
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı aşk, eğlence hayatınız için ya da keyif aldığınız alanlar için yapacağınız harcamalarda birtakım zorlanmalar söz konusu olabilir. Yine çocuğunuzla olan bağlantınız ve çocuğunuzla olan iletişiminize bu süreçte dikkat etmelisiniz.
6
6|48
Bu hafta Perşembe günü iş hayatınızda ve geri plandan yürüttüğünüz işlerinizde bazı gerginlikler oluşabilir. Kendi ruhunuzdaki değişimleri, özgürleşme arzunuzu iyi dengelemeli, karşınıza gelecek olayların iş hayatınızı çok fazla etkilemesine izin vermemelisiniz.
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7
7|48
Cumartesi günü Merkür Terazi’ye geçiyor. 2 hafta boyunca iş ve hizmet alanlarınızda konuşma ve görüşmeleriniz artacak. Kendinizi iş alanlarınızda göstermek ihtiyacında olacak, beraber çalıştığınız insanların sorunlarına çözüm bulacaksınız. Sağlıkla ilgili kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.
8
8|48
Yine bu Cumartesi aşk hayatınızda bazı hayalkırıklıkları veya ilişki sorunları oluşabilir. Sevdiğiniz insana gereğinden fazla değer verdiğinizi ve bu değerin karşılığını alamadığınızı düşünebilirsiniz. Karşınıza çıkacak bir ilişki sizi yanıltabilir.
9
9|48
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı ikili ilişkilerde karşı tarafla anlaşmakta biraz zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok ciddi hayal kırıklıkları ve sıkıntılar yaşamak istemiyorsanız iletişiminizde dikkatli olmaya özen gösterin.
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10
10|48
Bu hafta sosyal çevreniz ve özel hayatınız arasındaki dengeyi iyi sağlamalısınız. Kendinizi iyi, şanslı ve mutlu hissetmeniz sosyal ortamlarda abartılı davranmanıza neden olabilir. Arkadaş ortamlarınızdaki hızlı gelişmeleri, değişimleri özel hayatınıza olumsuz yansıtmamaya özen gösterin.
11
11|48
Cumartesi günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bir iki hafta boyunca aşk hayatınızda konuşmalarınız artabilir, aşkı konuşmak, paylaşmak ve yaşamak ön plana çıkabilir. Çocuklarınız varsa onlarla iletişiminiz güçlenecek, sorunlarınız varsa çözümleri rahatlıkla elde edeceksiniz.
12
12|48
Bir yandan da bu Cumartesi aile ilişkilerinizde, anne- baba ilişkilerinizde bazı hayalkırıklıkları, yanılgılar oluşabilir. Onlardan beklediğiniz davranışı bulamayacağınız gibi, onlar da sizi aynı noktadan görebilirler.
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13
13|48
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı hayat sizi desteklemeyebilir. Sorumluluklarınızla ilgili sıkıcı gelişmeler, endişeler, gerginlikler biraz sinirlerinizi bozabilir. Huzursuz ortamlar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Gece saatlerinde ailevi konulara odaklanacaksınız.
14
14|48
Perşembe günü iş hayatınızdaki değişimler, toplum içinde yaşanan olaylar, ailenize kolay tepki vermenizi, bazı çıkışlarınızı onlara göstermenize neden olabilir. Kendi aileniz ve eşinizin ailesi arasındaki diplomasiyi de göz ardı etmeyin.
15
15|48
Cumartesi günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu birkaç hafta boyunca ev ve aile hayatınızda konuşmalarınız hızlanabilir. Geçmişi anmak, ailenizle ilişkilerinizi güçlendirmek için olumlu bir dönem olacak. Yine ev alım, satım, kiralama ve emlak işlerinizi bu döneme denk getirmek işinize yarayabilir.
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16
16|48
Yine bu Cumartesi hem ailevi konularda, hem arkadaşlık ve yakın çevre ilişkilerinizde bazı hayalkırıklıkları ve sorunlara açık olabilirsiniz. İlişkilerde kafanız ve durumlar net olmayabilir veya siz düşüncelerinizde bazı insanlara gereğinden fazla paye vermeye meyilli olabilirsiniz.
17
17|48
Aslan Burcu:
Haftaya girerken, aile hayatınızda anlaşmazlıklara açıksınız. Aşk ve çocuk sorumluluklarınız hayata biraz olumsuz gözlerle bakmanıza neden olabilir. Bazı işlerinizdeki konuşma ve görüşmelerinizde engellere ve sorunlara bu haftabaşında dikkat etmelisiniz.
18
18|48
Perşembe günü özgürlüğünüze düşkün yapınızı özellikle dış ortamlarda fazlasıyla ön plana çıkartabilirsiniz. İnsanların söylediklerini yapmak sizin için kolay olmayacak. Fikirlerinizdeki iniş çıkışları kontrol etmeye çalışın.
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19
19|48
Cumartesi günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. Önünüzdek 2 hafta boyunca yakın çevre konularınızda iletişiminiz artıyor. Satış, pazarlama, ticaret alanınızda becerileriniz, konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Akraba veya kardeşlerinizin sorunlarına çözümler bulabilirsiniz.
20
20|48
Yine bu Cumartesi parasal konularda hayalkırıklıkları ve sorunlara dikkat edin. Önemli bir alışverişiniz varsa kolay aldanmalara ve kanmalara karşı kendinizi hazırlayın ya da dikkatli olun. İlişkilerde parasal konularda sorunlara açık olacaksınız.
21
21|48
Başak Burcu:
Bu haftabaşı ailevi ilişkilerde sorumluluklarınızla ilgili birtakım endişelerin, sinirsel gerginliklerin ve huzursuz ortamların devreye girdiğini görebilirsiniz. Özellikle bazı konuşmalarınız aile büyükleriniz tarafından onay görmeyebilir.
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22
22|48
Perşembe günü parasal konularda, ortaklaşa hareket etmeniz gereken alanlarınızda beklenmedik durum ve olayların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu biraz da abartılı tavırlarla devreye girebilir. Bu süreçte hareketlerinize dikkat etmelisiniz.
23
23|48
Cumartesi günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca maddi alanda kafanız iyi çalışacak, para ile ilgili konularda konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilir, bu alanda becerinizi kullanabilirsiniz. Önemli anlaşmalar gündeme gelebilir. Ticaretle uğraşanlar için olumlu bir dönem başlıyor.
24
24|48
Yine bu Cumartesi Özel hayatınızda hayalkırıklıkları ve sorunlar oluşabilir. Sevdiğiniz kişiyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. ilişki sorunları sizi mutsuz kılabilir ama bu konulara gereğinden çok kafanızı takmamaya çalışın.
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25
25|48
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı yakın çevrenizin sorumluluklarıyla baş etmek ve uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bakış açınız biraz dar olabilir, endişeli ve gergin halleriniz ön plana çıkabilir. Olayları bu hafta gözünüzde çok fazla büyütmeyin.
26
26|48
Perşembe günü özel hayatınızda çok çabuk tepkiler vermeye meyilli olacaksınız. Üzerinizdeki şans rüzgarı, ilişkilerinizdeki sıkıntılara veya karşınıza gelecek olaylarda kolay tepki vermenizi kolaylaştırabilir.
27
27|48
Cumartesi günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca kendinizle ilgili alanlarda konuşma ve görüşmeleriniz artabilir. Kendinizi rahat ifade etmeye başlıyorsunuz, zihinsel konular, fiziksel oluşumlardan daha önde olacak. Özel yaşantınızda sizi zorlayan durumları gözden geçirebilirsiniz.
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28
28|48
Yine bu Cumartesi alacağınız bazı haberler sizi hayalkırıklığına uğratabilir. Özellikle iş hayatınızdaki belirsizliklere çok fazla takılmamalısınız. İlişkilerinizde kendinizi kandırmaktan uzak durun.
29
29|48
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı maddi konularda birtakım sıkışmalar oluşabilir. Sorumluluklarınızla ilgili can sıkıcı gelişmeler ve endişeler karşınıza gelebilir Sosyal çevrenize karşı parasal konularda kendinizi biraz yetersiz hissetmeniz mümkün.
30
30|48
Perşembe günü iş hayatınızda veya sağlığınızla ilgili konularda beklenmedik durum ve koşullara, değişimlere kolay tepki verebilirsiniz. Hiçbirşeyden korkunuz olmayabilir, bana birşey olmaz tavrıyla hayata meydan okumamaya dikkat edin.
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31
31|48
Cumartesi günü Merkür Terazi burcuna geçecek. Önünüzdeki 2 hafta boyunca geçmişi anabilir, fikren yaptıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Başkalarına yardım etmek ön planda olacak. Sır saklamayı ve biraz gizemli davranmayı benimseyeceksiniz. Dedikodulara dikkat.
32
32|48
Yine bu Cumartesi bazı arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde sorunlara ve sıkıntılara açıksınız. Bazı sosyal çevre ilişkileriniz üzerinizde hayalkırıklığı yaratabilir. İlişkilerden veya kadınlardan yana şansınız yüksek olmayacak. Bu dönemde bir ilişkiye başlamamaya özen gösterin.
33
33|48
Yay Burcu:
Bu haftabaşında kariyerinizi ilgilendiren bazı konuşma ve görüşmelerde sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Hayat sorumluluklarınız size soluk aldırmayabilir, bu da bazı işlerinizde gerginliklere neden olacak. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınızı arttırın. Böylelikle hayata daha çok bağlanabilirsiniz.
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34
34|48
Perşembe günü, sosyal çevrenizdeki insanlarla özel hayatınız arasında gitgelleriniz yüksek olacak. Sosyal çevre oluşumlarınız, fırsatlarınız sevdiğiniz insanla takışmanıza ve özgürlüğünüzün kısıtlandığı hissiyatına neden olabilir.
35
35|48
Cumartesi günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca geleceğinize yönelik konular, arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilgili paylaşımlarınız artacak. Toplum içinde kendinizden bahsetmek öne çıkabilir. Arkadaşlarınız bu dönem sizden özel bir ilgi bekleyebilir.
36
36|48
Yine bu Cumartesi sosyal ortamlarda, kalabalık yerlerde yani toplum önünde sevdiğiniz insanla veya ailenizle olan ilişkilerinizde bazı hayalkırıklıkları, ilişki sorunlarına açık olabilirsiniz. Aile bireyleriniz arasındaki ilişkilerde sizi yanıltabilir veya yorabilir.
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37
37|48
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı yabancılarla yapılacak işlerde ve yurtdışı bağlantılı görüşme ve konuşmalarınızda sıkıntılara açıksınız. Özellikle seyahat ediyorsanız bazı noktalarda zorlanabilirsiniz. Olumsuzluklardan uzak durun.
38
38|48
Perşembe günü kariyer ve iş hayatınızdaki fırsatlar aile yaşantınızda abartılı davranışlara sebep olabilir. Ya da aile yaşantınızdaki sorunlar ve karşılaşacağınız olaylara tepkiniz yüksek olabilir. Eşinizin ve kendi ailenizin arasındaki dengeyi sağlayın.
39
39|48
Cumartesi günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca iş ve kariyer alanlarınızda uğraşılarınız ve becerileriniz artacak. Önemli iş anlaşmaları gündeme gelebilir. Kendinizi anlatmak, iş ortamınızda güçlü iletişiminizle dikkatleri üzerinize çekmek için harika bir dönem.
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40
40|48
Yine bu Cumartesi yabancılarla ( daha az samimi olduğunuz kişilerle) olan ilişkilerinizde, bazı hayalkırıklıkları oluşabilir. Fikirsel olarak aldanmalara veya kandırılmalara açık olabilirsiniz. Bazı seyahatler, ilişkiler sizi zorlayabilir.
41
41|48
Kova Burcu:
Bu haftabaşı ortaklaşa parasal işlerinizde sosyal çevrenizden destek göremeyebilirsiniz. Özellikle parasal konularda arkadaşlarınızla girişeceğiniz işlerinizde birtakım aksiliklere, sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Bu süreçte kimseye borç vermemeye çalışın.
42
42|48
Perşembe günü fikirlerinizde, düşüncelerinizde çok çabuk tepki vermeye açıksınız. Kendinizi geliştireceğiniz alanlarda daha ileri gitmek isterken, yakın çevrenizdeki olaylar buna izin vermeyebilir. İşler hızlanıyor, sakin kalmak sizi olası sıkıntılar koruyabilir.
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43
43|48
Cumartesi günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. Önünüzdeki dönem kendinizi öne çıkarmayı sevecek, konuşmalarınızda kendi düşüncelerinizden bahsedeceksiniz. Tanımadığınız yer ve ortamlar öne çıkacak. Seyahat, yabancı ortaklı işler, hukuk, eğitim, ticaret hayatınız renklenebilir.
44
44|48
Yine bu Cumartesi, ortaklaşa parasal konularda bazı sorunlar ve anlaşmazlıklar oluşabilir. Önemli harcamalarda bulunmamaya çalışmamalısınız. Parasal işlerinizde gözünüzü dört açın. Partneriniz için de aynı durum söz konusu olabilir.
45
45|48
Balık Burcu:
Bu haftabaşı ortaklaşa işlerinizde önemli adımlardan kaçınmalısınız. Ortağınızla göz önünde bulunacağınız önemli toplantılarda fikir anlaşmazlıkları gündeme gelebilir. Yine bu Pazartesi, özel hayatınızda sevdiğiniz insanla bazı sorunlara açık olabilirsiniz.
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46
46|48
Perşembe günü iş hayatınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Maddi konularda abartılı davranışlardan uzak durun. Ani şanslar ve gelişmeler altında olabilirsiniz. Duygusal çıkışlarınız, ortak parasal konularda yüksek olabilir.
47
47|48
Cumartesi günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca ortaklı ödemeler, harcamalar alanlarınızda fikirlerinizi ortaya koyacaksınız. Vergi, prim, nafaka, miras, banka konuları önde olacak. Gizemli konular, hayatın anlamı gibi önemli sorular kafanızı meşgul edebilir.
48
48|48
Yine bu tarihte özel hayatınızdaki birebir ilişkilerinize çok dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz insanla aranızda sıkıntılar oluşabilir. Hayalkırıklıkları ve bazı sorunlara açık birgün içindesiniz.
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