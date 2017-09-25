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Yine bu Cumartesi, ortaklaşa parasal konularda bazı sorunlar ve anlaşmazlıklar oluşabilir. Önemli harcamalarda bulunmamaya çalışmamalısınız. Parasal işlerinizde gözünüzü dört açın. Partneriniz için de aynı durum söz konusu olabilir.