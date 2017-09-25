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25 Eylül - 1 Ekim 2017 haftalık burç yorumları

25 Eylül 2017 Pazartesi, 10:58:36

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 25 Eylül - 1 Ekim haftası burç yorumunuz...

  • 1 25 Eylül - 1 Ekim 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 48

    Koç Burcu:

    Bu haftabaşı bir iş seyahatinizde, iş eğitiminizde, dışarıda iş yaptığınız insanlarla olan iletişiminizde bir takım sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hayat sorumluluklarınız etrafınızdaki olup bitene olumsuz bakmanıza neden olabilir.

  • 2 25 Eylül - 1 Ekim 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 48

    Bu hafta Perşembe günü farklılık rüzgarları, hayatınızdaki değişimler abartılı bir çoşkuyla karşınıza gelebilir. Özel hayatınızdaki gelişmeler yapmanız gereken değişimlerde sizi kolaylıkla harekete geçirebilir. Ya da karşı tarafa kolay tepki vermeye açık olabilirsiniz.

  • 3 25 Eylül - 1 Ekim 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 48

    Cumartesi günü Merkür Terazi Burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca aşk hayatınız veya uzun süreli ilişkileriniz üzerine konuşmaya ve düşünmeye meyilli olacaksınız. Ortak davranmak ve hareket etmek,anlaşmak ön planda olacak. Ortaklaşa iş yapanlar, kendilerini geliştirecekleri bir dönem içindeler.

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  • 4 25 Eylül - 1 Ekim 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 48

    Yine bu tarihte  iş ilişkilerinizde ve sağlığınızı ilgilendiren konularda yanıltıcı ve aldatıcı etkilerekarşı dikkatli olmalısınız. İlişkilerinizdeki hayalkırıklıkları ve sıkıntılar devrede olabilir.

  • 5 25 Eylül - 1 Ekim 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 48

    Boğa Burcu:

    Bu haftabaşı aşk, eğlence hayatınız için ya da keyif aldığınız alanlar için yapacağınız harcamalarda birtakım zorlanmalar söz konusu olabilir. Yine çocuğunuzla olan bağlantınız ve çocuğunuzla olan iletişiminize bu süreçte dikkat etmelisiniz.

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