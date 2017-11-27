Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 27 Kasım-03 Aralık haftası burç yorumunuz...
1
1|60
Koç Burcu:
Bu haftabaşı, işe dayalı, seyahat ve eğitime dayalı konularda hırslı yönleriniz sizi yönlendirebilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bazı sorularınızın yanıtlarıyla karşılaşabilir, bu alanlarda bir an önce harekete geçmek isteyebilirsiniz.
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2
2|60
Salı günü seyahat, eğitim, medya, hukuk, ticaret alanlarınızda geleceğinizi ilgilendiren sorumluluklarınız artacak. Fikirlerinizde fazla kalıplı ve eleştirel olabilirsiniz. Önemli işlerinizi düzene sokmak için harekete geçmeniz gereken bir süreçtesiniz. Sorduğunuz soruların cevaplarını alabilir, geleceğinizi uzun vadeli şekillendirmek isteyebilirsiniz. Karşınıza gelecek olan sorumluluklardan veya işlerden kaçmamalısınız.
3
3|60
Cuma günü itibarıyla 3 hafta boyunca uzak çevre, medya, ticaret, yabancı ortaklı işler, hukuk ve eğitim alanlarınızda ilişkileriniz öne geçecek. Bu alanlarda zorlanmalarınız varsa, sorunları istediğiniz gibi çözecek gücü bulacaksınız. Seyahat planlarınız devrede olabilir veya öğrenmekten mutluluk duyabilirsiniz. Diğer yandan bu Cuma değişkenliğiniz ve farklı davranışlarınız sevdiğiniz insanı çileden çıkarabilir. Farklı davranışlarınız eğer karşı tarafı zorluyorsa biraz geri adım atmaktan ve onun istediği gibi davranmaktan zarar gelmeyecek. Riskten ve düşünmeden atılacak adımlardan kaçının.
4
4|60
Pazar günü İkizler burcunda bir dolunay oluşuyor. Bu dolunay iletişimsel konularda hassas birkaç gün geçirmenize neden olabilir. Derin konu ve olaylardan ziyade, kısa vadeli konulara ve çözümlere odaklanmalı, iletişim halinde olacağınız yakın çevrenizle dengeyi iyi kurmalısınız. İşinizde ve gelecek sorumluluklarınızda aldanmalara, kandırılmalara ve fedakarlıklara açık olabilirsiniz.
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5
5|60
Yine Pazar günü Merkür seyahat, eğitim, medya ve yabancılarla yapılacak iş alanlarınızda gerileyecek. Bu süreçte seyahatlerinizde ve işlerinizde gözden kaçıracağınız detaylara dikkat edin. Yabancılarla yapacağınız işlerde şartları iyice gözden geçirin. Aldığınız sorumluluklarda bazı sorunların karşınıza revize olmak için yeniden geldiğini görebilirsiniz.
6
6|60
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı, sosyal ortamlarda ortak harcamalarınıza ve arkadaşlarınız için yapacağınız fedakarlıklara dikkat etmeniz gerekecek sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Sosyal ortamlarda sevdiğinizle beraber hareket etmek bu haftabaşı sizi mutlu edebilir. Sevdiğiniz insanın sevgiye yaklaşımları üzerinizde stres yaratırsa, çok gerilmeyin ve durumlara ayak uydurmaya çalışın.
7
7|60
Salı günü ortak parasal konularda önemli sorumluluklar devreye girebilir. Bir borcun, ortak bir parasal meselenin altına girebilirsiniz. Bakış açınızın dar olmamasına özen gösterin, negatiflikten kaçının ve karşınıza gelen ortak bir paranın sorumluluğunu üstlenin. Cuma günü Venüs Yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca, ortaklaşa giderler ve gelirler alanlarınızda özgür bir ruhla davranmak isteyebilir, parasal sıkıntı ve sorunlarınıza çözümler bulabilirsiniz. Kredi almak istiyorsanız bu dönemde hareket edilebilir ama maalesef Merkür 1 gün sonra gerileyeceğinden bu dönemde bu girişimde bulunmamalısınız.
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8
8|60
Yine bu Cuma beklenmedik değişimler, olaylar en çok çalışma hayatınızı ve sizin sağlığınızı etkileyebilir. İş hayatınızda çok çalışıyorsunuz karşılığını görmemediğinizde tepkileriniz çok ters olabilir. Beklenmedik olaylarla karşılaştığınızda risk almayın ve enerjinizi doğru kullanmaya özen gösterin.
9
9|60
Pazar günü Merkür ortaklaşa parasal alanınızda geriliyor. Para işlerinize önem göstereceğiniz bir süreç. Bu süreçte borç alıp vermemeye, parasal konularda dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Bu dönemde eski parasal işlerinizin üzerine düşmek önem kazanabilir. Arkadaşlarınız veya çevreniz parasal işlerde sizi kandırabilir. Aldanmalara açık olacaksınız.
10
10|60
Yine Pazar günü akşam saatlerinde Dolunay oluşuyor. Bu dolunay civarı parasal konulara odaklanacaksınız. Bir para mevzusu ortada dönebilir veya beklediğiniz bir para gecikebilir. Parasal konularda arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz veya hayalkırıklıkları yaşayabilirsiniz.
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11
11|60
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı, özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde önemli sorumluluklarla hareket edeceksiniz, güçlü sözler ortaya çıkabilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Salı günü özel ilişkilerinizde önemli bir sorumluluk karşınıza gelebilir. Özel hayatınızda ve ortaklaşa işlerinizde hayata biraz negatif baksanız bile, verdiğiniz sözleri tutmaya özen göstermeli, hem kendi hayatınızda, hem de aile hayatınızdaki konularda doğru ve disiplinli yollarla ilerlemelisiniz.
12
12|60
Cuma günü Venüs Yay burcuna geçiyor. Özel hayatınız ve ortaklı işlerinizde rahat ve içten tavırlarınız, istediklerinizi gerçekleştirmeye sizi daha yaklaştırabilir. 3 hafta boyunca, özel hayatınız ve ortaklı işleriniz konusunda olumlu etkiler altında olacaksınız. Sıkıntı yaşadığınız konuları toparlayabilirsiniz.
13
13|60
Yine bu Cuma günü sosyal çevrenizdeki değişimler, arkadaşlarınızın hayatındaki beklenmedik olaylar, hayata aşkla ve eğlenceli bir şekilde bakmanızı engelleyebilir. Sosyal ortamlarda sevdiğiniz insanla didişmelere açıksınız. Gelecek kararlarınızda riskten kaçının ve enerjinizi doğru yönlendirin.
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14
14|60
Pazar günü, Merkür özel hayat, ikili ilişkiler alanınızda geriliyor. Sevdiğiniz insanla birbirinizi yanlış anlama gibi etkileriniz olabilir. 23 Aralık’a kadar eski ilişkilerin, çözülmemiş eski konu ve olayların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu dönemde yeni ortaklıklara başlamayın, sözleşme yapmayın. Taşınma işlerinizde de sıkıntılar çıkabilir.
15
15|60
Pazar günü oluşan Dolunayda, özel hayatınızda hassas birkaç gün sizi bekliyor. Sorumluluklarınızdan kaçmayın ve yapmak zorunda olacaklarınızın sizi bunaltmasına izin vermeyin. Zira partnerinizin ailesine karşı, iş hayatınıza karşı kendinizi cesaretsiz hissedebilirsiniz. Kolay yanılmalara açık olacaksınız.
16
16|60
Yengeç Burcu:
Haftaya yabancı ortamlar, dış alanlarda yapılacak işlerinizle giriş yapacaksınız sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Bu alanlarda yaratıcı ama net olmayan konular karşınıza gelebilir. İş ve hizmet alanlarınızda bu hafta önemli sorumluluklarla ilerleyeceksiniz.
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17
17|60
Salı günü çok önemli iş sorumluluklarıyla karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızın ritminde de planlı ve programlı hareket etmelisiniz. Bu süreçte bakış açınızı geniş tutmaya çalışın. Aynı zamanda da gerçekçilikten uzaklaşmadan, disipline olarak adımlarınızı kolaylıkla atabilirsiniz. Sağlığınıza da özen gösterin.
18
18|60
Cuma günü itibarıyla iş, hizmet ve sağlık alanınızda güzel ilişkiler, güzel etkileşimler içinde olacaksınız çünkü venüs bu alanlarınızda dolaşmaya başlayacak. İşinizi sevebilir, başkalarına hizmet etmekten mutluluk duyabilirsiniz, sağlığınıza ilgi göstermek için güzel bir dönem. Yine Cuma günü iş ortamlarınızdaki değişimler ve farklılıklar en çok davranışlarınızı ve aile hayatınızı etkiliyor. Aile arasında çatışmalara, aile ortamlarınızda sinirli ve agresif tavırlara dikkat edin. Gereksiz risklerden kaçının.
19
19|60
Pazar günü gerçekleşen dolunay, bir olayın iç yüzü ortaya çıkabilir. Kadersel etkilerle yüzleşebilirsiniz. İş hayatınızdaki oluşumların karşılığında bazı hayalkırıklıkları ve iş sıkıntılarınız karşınıza gelebilir. Yine fiziki ve ruhsal sağlığınıza bu süreçte çok dikkat edin.
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20
20|60
Yine Pazar günü Merkür iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda geriliyor. İşinizle ilgili konularda önemli kararlardan kaçının. Yeni başlangıçlara açılmak, anlaşmalar yapmak açısından doğru bir zaman dilimi olmayabilir. Eski sağlık sıkıntılarınıza dikkat edin.
21
21|60
Aslan Burcu:
Haftaya para ödemeleri, banka işlemleriniz ön planda olarak giriş yapacaksınız sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu alanlarda kafanız karmaşık ve kararsız olabilir. Sanat ve yaratıcılığa dayalı işlerinizde, aşk hayatınızda veya çocuklarınızla olan ilişkilerinizde bu hafta önemli sorumluluklar devrede olacak.
22
22|60
Salı günü, takım çalışmalarınızda, geleceğe yönelik işlerinizde ve parasal konularda hayata dar bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Belki de üstleneceğiniz sorumluluklardan kaynaklı olarak böyle hissedeceksiniz. Aşk hayatınızda, çocuğunuzla olan iletişiminizde, kreatif işlerinizde yapacaklarınızı planlamalı, sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz.
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23
23|60
Cuma günü Venüs Yay burcuna geçiyor.3 hafta boyunca aşk hayatınızda, çocuklarınızla veya yaratıcılıkla ilgili konularda ilişkilerinizi güzelleştireceksiniz. Aşkı daha çok konuşabilir, eğlenceli ortamlarda vaktinizi daha çok harcayabilirsiniz. Yaratıcı ve sanatsal bir işle uğraşıyorsanız bu size keyif katabilir.
24
24|60
Cuma günü dış ortamlarda, seyahat veya eğitim konularındaki beklenmedik olaylar, vereceğiniz tepkiler en çok yakınınızdakileri etkileyecek. Bazı koşturmalarınızın iş alanlarınızda sizi engellediğini düşünebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden gelecek eleştirilere veya saldırılara açık olacaksınız. En iyisi bugünlerde herşeyi çok ciddiye almayın ve risksiz bir şekilde ilerleyin, sizinle aynı düşüncede olmayanlara karşı anlayışı elden bırakmayın.
25
25|60
Pazar günü İkizler burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dönemde arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize dikkat edin. Hassaslıklar sosyal çevre ortamlarında sizi yakalayabilir. Bir yandan da ortaklaşa parasal konularda kendinizi mutsuz ve yetersiz hissetmeniz mümkün. Sorumluluklarınızın üzerinize ağır geldiğini düşünebilirsiniz. Pazar günü Merkür aşk hayatınızda gerileyecek. Flört ettiğiniz, hoşlandığınız insanla olan iletişiminizde sıkıntılar oluşabilir. Çocuğunuzla olan iletişiminiz yine bu süreçte zorlanabilir. Aynı zamanda eski aşk konuları yeniden karşınıza gelebilir.
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26
26|60
Başak Burcu:
Bu haftabaşı özel hayatınızda, ilişkilerinizde kısa vadeli planlar içine girebilir, keyfinizi arttırabilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu hafta ev ve aile hayatınızda önemli sorumluluklarınız karşınıza gelebilir. Hayatınızla ilgili kararlarda daha net olmaya çalışmalısınız.
27
27|60
Salı günü söz verdiğiniz, aile büyüklerinizden biriyle fikir birliği içinde olduğunuz bir konunun önemli bir sorumluluğunu üstleneceksiniz. Ev hayatınızda yapılması gerekenleri ciddiye almanız gereken bir hafta olacak.Ya da ailenizde bazı konuşmalar hayata negatif bakmanıza neden olabilir. Aile büyüklerinizin hayatındaki olayları siz üstlenmek durumunda da kalabilirsiniz.
28
28|60
Cuma günü Yuva ve ev alanlarınıza Venüs’ün geçmesiyle beraber aile içi ilişkilerinizi güzelleştirebilirsiniz, sorunlarınızı 3 hafta boyunca halletmek için uygun ortamlar içinde olacaksınız. Evinize ilginiz artacak, tamirat, dekorasyon, tadilat işlerinizin üzerine gitmek isteyebilirsiniz yalnız 1 gün sonra Merkür bu alanlarınızda gerileyeceği için önemli girişimlerden kaçının.
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29
29|60
Cuma günü beklenmedik ödemelerin ortaya çıkması, parasal durumunuzu da etkiliyor. Bu dönemde senin paran, benim param çekişmelerinden, tehlikeli oyunlardan, riske girmekten mümkün olduğunca kaçınmalısınız. Pazar günü aile hayatınızda ortaya çıkacak bir olay iş ve kariyer hayatınıza yansıyabilir. Yine göz önünde olacağınız ortamlarda birkaç gün hassaslıklar yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Özel hayatınızın akışında bu dolunay sorunlara açıksınız. Kendinizi yetersiz ve mutsuz hissedebilirsiniz. Yine aldanmalara ve kanmalara dikkat edin. Kariyerinizle ilgili alacağınız kararlarda sevdiğiniz insan veya ortağınız sizi yanlış yönlendirebilir.
30
30|60
Yine bu Pazar, Merkür ev, aile, yuva alanlarınızda gerileyecek ve bu alanlarda iletişim sorunlarına açık olacaksınız. Geçmiş konu ve olaylar, daha önceden çözülmemiş sorunlar yeniden karşınıza gelebilir. Emlak alım, satım, kiralama gibi önemli işlere 23 Aralık’a kadar kalkışmayın.
31
31|60
Terazi Burcu:
Bu hafta, yakın çevre ilişkilerinizde sorumluluklarınız yüksek olabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bilgiye yönelik alanlarda bazı cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle iletişim halinde olacaklarınıza karşı anlayışı elden bırakmayın. Salı günü, sorumlu, ciddi, disiplinli yaklaşımlarla şu son dönemde istediğiniz çalışmaların karşılığını alabileceksiniz. Çalışmalarınızda her ne kadar zorlansanız bile bu dönemde sorumluluklarınızdan kaçmazsanız çok güzel mükafatlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanların sorumluluğu hayatınızda yer edebilir. Düşüncelerinizi biraz daha olumlu olmaya çalışın.
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32
32|60
Cuma günü Venüs iletişim alanlarınıza geçiyor. Biraz rahatlayabilirsiniz. Bu 3 haftalık dönem içinde yakın çevrenizde ve iletişimle ilgili işlerinizde sorunlarınızı çözebilirsiniz. Bilgisayar, yayıncılık, reklam, satış, pazarlama alanlarınızda yeni kapılar açılabilir, bu alanlarda işlerinizi daha çok sevebilirsiniz yalnız 1 gün sonra merkür gerileyeceği için önemli adımlardan bu dönemde kaçınmak yerinde olacak.
33
33|60
Cuma günü tek problem ilişkinizdeki çekişmeler, enerji sorunları olabilir. Siz daha fazla kendinize yönelik enerjinizi harcamak isterken, sevdiğiniz insanın hayatındaki değişimler sizi zorlayabilir. Birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Riskli adımlardan kaçının, kazalara yatkın olabilirsiniz.
34
34|60
Pazar günü İkizler burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunayda seyahat ve eğitim konularında, yabancılarla yapılacak işlerinizde bazı hassaslıklara açık olabilirsiniz. Alacağınız haberlerin doğruluğunu kontrol edin, zira hem kolay inanıyor olacaksınız hem de aldanmalara açıksınız. Kafanızın net olmaması günlük hayatınızı düzenlerken sıkıntılara neden olabilir. İş ve sağlık hayatınızda bazı yetersizlikleriniz oluşabilir.
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35
35|60
Yine bu Pazar günü Merkür geriliyor. Yakın çevrenizle olan iletişiminize çok dikkat etmelisiniz. Yanlış anlaşılmalara müsait olacaksınız. Bilgisayarınız, cep telefonunuz, elektronik aletleriniz bozulabilir. Geçmişte yaşadığınız bazı sorunların yeniden karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Önemli iş anlaşmalarından 23 Aralık’a kadar kaçının.
36
36|60
Akrep Burcu:
Haftaya aşk hayatınız veya varsa çocuğunuzla ilgili konulara odaklanarak başlayacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Bu alanlarda keyfiniz ve yaratıcılığınız yüksek olabilir. Paraya dayalı ilişkilerinizde önemli kararlar kapıda, bu hafta daha organize ve planlı olmalısınız.
37
37|60
Salı günü parasal konularda önemli sorumluluklar devreye giriyor. Ortaklaşa atılacak bir adım yüzünden ya da arkadaşlarınızın sizden yardım istemesiyle onların hayatı için birtakım parasal sorumluluklar altına girebilirsiniz. Paranızı kolay harcayamayacağınız, dikkatli olmak durumunda kalacağınız bu dönemde sorumlu atılacak adımlar uzun vadede işinize yarayacak sevgili Akrepler.
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38
38|60
Cuma günü para evinize giren venüs size bu alanlarda yatırımlarınız için yeşil ışık yakabilir. 3 hafta boyunca parasal konularında çeşitli şanslarla ve iyi ilişkilerle karşılaşabilirsiniz. Kazançlarınız artıyor yalnız 1 gün sonra merkür bu alanlarınızda gerileyeceğinden daha önceden iş yaptığınız insanlarla harekete geçmelisiniz. Yine bu Cuma enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koyamamanız, sizinle uğraşan insanların varlıkları, iş alanlarınızda bazı sürtüşmeler ve çekişmeler yaşamanıza ve çok fazla tepki vermenize neden olabilir. Enerjinizi daha yapıcı kullanmaya çalışın ve riskten uzak durun.
39
39|60
Pazar günü İkizler burcunda bir Dolunay oluşacak. Bu dolunay ortaklaşa para alanlarınızı tetikleyecek. Bu dönemde riskli işlerden kaçınmalısınız. Maddi kazançlarınıza odaklanmışken ortaya çıkacak bir borç veya ödeme sizi zorlayabilir. Kendinizi mutsuz, yetersiz hissedebilirsiniz. <parasal yatırımlarınızda yanılgılara açık olabilirsiniz.
40
40|60
Yine bu Pazar günü Merkür, para evinizde geriliyor. Maddi ve ticari konularda önemli anlaşmalara kalkışmamaya özen gösterin. Daha önceden konuştuğunuz, kişilerle iş yapmaya devam edebilirsiniz ama yepyeni, sıfırdan bir işe kalkışmayın ve imza atmayın.
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41
41|60
Yay Burcu:
Haftaya ev, aile alanlarınız ön planda olarak başlıyorsunuz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Kendi başınıza ve kendi isteklerinize göre hareket etmek bu aralar önemli olduğundan, ailenize daha fazla vakit ayırmalısınız, o zaman keyfiniz daha yüksek olabilir. İş hayatınızda boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın. Salı günü ortaklaşa işlerde ve kariyer hayatınızda çok önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Hayat planlarınızda disiplinli, iyice düşünülmüş, planlanmış ve programlanmış atılacak adımlar sizi çok etkili bir şekilde yukarıya taşıyabilir. Bazı işlerinizde düşündüklerinizin cevapları önünüze gelebilir. Sağlığınıza dikkat edin.
42
42|60
Cuma günü geri planda durduğunuz konulara bomba gibi bir giriş yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda ve özel ilişkilerinizde gizlenen ve açığa çıkmayan taraflar, artık görünür hale gelmeye başlayacak. Kendinizi sevecek ve önemseyeceksiniz. Bir yandan da alışveriş yapma, kendinizi yenileme isteğiniz artabilir, 1 gün sonra merkür gerileyeceği için önemli değişimlerden kaçının.
43
43|60
Cuma günü sosyal ortamlarda ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bazı sorunlara açık olacaksınız. Hayata, aşka ve eğlenceye yaklaşımınızdaki değişimler, onlarla bazı mücadelelere ve sürtüşmelere neden olabilir. Sosyal ortamlarda kolay tepkiler verebilirsiniz. Haklı olsanız bile bu tarihte riskten kaçının.
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44
44|60
Pazar günü Dolunay oluşuyor. Bu dolunayda özel hayatınızı mercek altına alabilirsiniz. Bu dönemde özel ilişkilerinizde ve evlilik hayatınızda bazı hassas kararlara açık olmalısınız. Aile hayatınızda da yaşayacağınız bazı hayalkırıklıkları ve sorunlar bu dönemde mutsuz ve yetersiz hissetmenize neden olabilir. Önce kendiniz net olmaya çalışın, ne istediğinizi bilmek bu dönemde önemli olacak.
45
45|60
Pazar günü Merkür sizin burcunuzda geriliyor. Yanlış anlaşılmalara ve kendinizi yanlış ifade etmemeye özen gösterin. Önemli anlaşmalardan 23 Aralık’a kadar kaçının. Yeni bir işe başlamayın, önemli adımlar atmayın. Bu dönemi sıkıntılarınızın derinine inmek için kullanmalısınız.
46
46|60
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı iletişiminiz hızlı akacak yakın çevrenizle yapacağınız planlar etkili olabilir yalnız bazı vereceğiniz kararlarınızda daha net olmaya çalışmalısınız sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu aralar içinize kapanmış bir haldesiniz ve başınızı dinlemeye ve biraz geri planda durmaya ihtiyacınız var.
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47
47|60
Salı günü başka insanlar için üstleneceğiniz sorumluluklar hayata biraz sıkıcı, biraz dar ve karamsar bakmanıza neden olabilir. Hayatın ve özellikle günlük akışın sizi bazı konularda zorladığını ve test ettiğini göreceksiniz. İş hayatınızda olayları biraz daha akışa bırakmakta fayda olabilir. Bu dönemde anlamak istediğiniz, çözmek istediğiniz konularda güzel veriler ve bilgiler elinize geçecek, bu sonuçlardan kaçmadan üstüne giderek yapılacak planlar sizi daha da büyütecek.
48
48|60
Cuma gününden sonra İlişkilerinizde zorlanmalar, geri çekilmeler, fedakarlıklar görülebilir. Yine bu 3 haftalık dönem içerisinde tutkularınızla hareket edebilir ve gizli saklı işlerin ve ilişkilerin peşinde koşabilirsiniz. Kariyerinize biraz geriden bakmanız gerekebilir. Cuma günü kalabalık ortamlarda alacağınız haberler sonrası anlık tepkilerden ve kendinizi çok fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Kariyerinizde engellendiğinizi düşünebilirsiniz. Ailenizle çatışmalara girmeyin ve onlara karşı daha fazla ılımlı olmaya özen gösterin.
49
49|60
Pazar günü İkizler burcunda bir Dolunay oluşacak. Bu dolunayda işinizde önemli sonuçlar elde edebilirsiniz. Kafanızdaki planlarla birebir doğrultuda ilerleyecek olan oluşumlar gözünüzü korkutmasın, negatiflikten uzak durun. İletişimsel konularda kendinizi mutsuz ve cesaretsiz hissetmeniz mümkün. Önemli kararlardan uzak durun.
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50
50|60
Pazar Günü Merkür kadersel alanınızda gerileyecek. Kafanızda büyüttüğünüz, daha önceden devreye girmiş birtakım çözülmemiş konu ve olaylar karşınıza, çözülmek adına gelebilir. Bu süreçte hiçbir şekilde anlaşmalara imza atmamalı, önemli girişimlerden kaçınmalısınız.
51
51|60
Kova Burcu:
Haftaya parasal konularınız ön planda olarak başlayacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu hafta kariyerinizde maddi konularda istediğiniz türden gelişmeler yaşanabilir. Bir yandan da sosyal çevrenizdeki işlerinizin sorumluluklarını iyi idare etmeye çalışın. Salı günü, geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, organizasyonlarda önemli sorumluluklar ve işler üstlenebilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki olaylar sizin bakış açınızı da etkileyecek. Takım çalışmalarında verdiğiniz sözleri tutmalı, disiplinle ve tutarlılıkla işlerinizin üzerine eğilmelisiniz.
52
52|60
Cuma günü, Venüs, sizin arkadaşlık ve sosyal çevre alanlarınızda 3 hafta boyunca ilişkilerinizi sağlamlaştırarak ilerleyecek. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlıklarınızdan fayda ve yarar görebilirsiniz yalnız 1 gün sonra Merkür bu alanlarınızda gerileyecek. Eski konu ve olayların, meselelerin üzerine gidebilirsiniz.
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53
53|60
Cuma günü yakın çevrenizdeki akrabalarınızın hayatındaki değişimler, sizi en çok dış ortamlarda ve onların yanında olamayacağınız zamanlarda zorlayabilir. Düşüncelerinizde agresiflik öne çıkabilir. Her yere yetişemeyeceğinizin farkına varmalı, kazalara davetiye çıkarmamalısınız. Sosyal medyada, işlerinizde bazı saldırılara açık olabilirsiniz.
54
54|60
Pazar günü İkizler burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunay aşk hayatınızı tetikleyecek. Bu dönemde aşk hayatınız daha fazla öne çıkabilir. Ya da varsa çocukla ilgili oluşumlar gündeminizde yer edecek. Maddi konularda sosyal ortamlarda kolay demoralize olmaya ve kendinizi yetersiz hissetmeye açıksınız. Para harcamalarınızda yanılgılara, aldanmalara dikkat edin.
55
55|60
Pazar gününden sonra önemli iş konuşmaları ve görüşmelerini birkaç hafta ertelemekte fayda var. Merkür geriliyor. Başlangıçlardan kaçının ama daha önceden konuştuğunuz, görüştüğünüz arkadaşlarınızla eski projelerin üzerinden geçebilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla iletişiminiz artabilir.
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56
56|60
Balık Burcu:
Haftaya şartlar lehinizde, heyecanlı haberlerle başlıyorsunuz. Tembellik yapmak, keyfinize göre hareket etmek isteyebilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu hafta, kariyer hayatınızda önemli konuşmalar ve sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Hayata anlayışla yaklaşmalısınız.
57
57|60
Salı günü kariyerinizde ve toplum önünde önemli bir işin veya teklifin sorumluluğunu hayatınıza ekleyeceksiniz. Bu süreçte projelere iyi odaklanmalı, iyi konsantrasyonla somut sonuçlar alabileceğinizi bilmelisiniz. Kariyerinizde zorlandığınız alanlarda aradığınız cevaplar bu hafta karşınıza gelebilir. Gelen bilgileri, çözümleri farketmeli ve uygulamalısınız.
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58|60
Cuma gününden sonra kendinizi işinizde göstermeyi seveceksiniz. Bu dönemde üstleriniz veya patronlarınızla ilişkilerinizi güzelleştirebilir, sorunlarınıza çözümler üretebilirsiniz. Yine bu Cuma günü para hayatınızdaki değişkenlikler, düzenli bir ödeme programı oluşturmanıza engel oluyor. Bu aralar bu dengeye özen gösterin, tehlikeli hareketlerden ve yerlerden uzak durun, enerjiniz zor olayları üzerinize çekebilir.
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59|60
Pazar günü oluşan Dolunay ev, aile ve yuva alanlarınıza odaklanmanıza sebep olacak. İş hayatınızda aldığınız kararların doğruluğunu bu dolunayla ailenizle birlikte sorgulayabilirsiniz. İş sorumluluklarınızı yeteri kadar karşılayamadığınızı düşünebilir, iş hayatınızda bazı yanılgılar ve hayalkırıklıkları yaşayabilirsiniz.
60
60|60
Pazar günü Merkür geriliyor. Kariyer alanınıza denk gelen bu gerilemede iş hayatınızda dikkatli adımlar atmalı, yanlış ifadelerden ve söylemlerden kaçınmalısınız. Bu dönemde işiniz ve kariyerinize dönük planların, konuşmaların üzerinden geçmelisiniz. Yeni başlangıçlardan ve anlaşmalardan 23 Aralık’a kadar kaçının.
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