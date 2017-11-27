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Yay Burcu:

Haftaya ev, aile alanlarınız ön planda olarak başlıyorsunuz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Kendi başınıza ve kendi isteklerinize göre hareket etmek bu aralar önemli olduğundan, ailenize daha fazla vakit ayırmalısınız, o zaman keyfiniz daha yüksek olabilir. İş hayatınızda boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın. Salı günü ortaklaşa işlerde ve kariyer hayatınızda çok önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Hayat planlarınızda disiplinli, iyice düşünülmüş, planlanmış ve programlanmış atılacak adımlar sizi çok etkili bir şekilde yukarıya taşıyabilir. Bazı işlerinizde düşündüklerinizin cevapları önünüze gelebilir. Sağlığınıza dikkat edin.