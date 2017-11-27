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27 Kasım-03 Aralık 2017 haftalık burç yorumları

27.11.2017 - 09:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 27 Kasım-03 Aralık haftası burç yorumunuz...

  • 1 Haftalık burç yorumları! 27 Kasım-03 Aralık 2017
    1 | 60

    Koç Burcu:

    Bu haftabaşı, işe dayalı, seyahat ve eğitime dayalı konularda hırslı yönleriniz sizi yönlendirebilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bazı sorularınızın yanıtlarıyla karşılaşabilir, bu alanlarda bir an önce harekete geçmek isteyebilirsiniz.

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  • 2 Haftalık burç yorumları! 27 Kasım-03 Aralık 2017
    2 | 60

    Salı günü seyahat, eğitim, medya, hukuk, ticaret alanlarınızda geleceğinizi ilgilendiren sorumluluklarınız artacak. Fikirlerinizde fazla kalıplı ve eleştirel olabilirsiniz. Önemli işlerinizi düzene sokmak için harekete geçmeniz gereken bir süreçtesiniz. Sorduğunuz soruların cevaplarını alabilir, geleceğinizi uzun vadeli şekillendirmek isteyebilirsiniz. Karşınıza gelecek olan sorumluluklardan veya işlerden kaçmamalısınız.

  • 3 Haftalık burç yorumları! 27 Kasım-03 Aralık 2017
    3 | 60

    Cuma günü itibarıyla 3 hafta boyunca uzak çevre, medya, ticaret, yabancı ortaklı işler, hukuk ve eğitim alanlarınızda ilişkileriniz öne geçecek. Bu alanlarda zorlanmalarınız varsa, sorunları istediğiniz gibi çözecek gücü bulacaksınız. Seyahat planlarınız devrede olabilir veya öğrenmekten mutluluk duyabilirsiniz. Diğer yandan bu Cuma değişkenliğiniz ve farklı davranışlarınız sevdiğiniz insanı çileden çıkarabilir. Farklı davranışlarınız eğer karşı tarafı zorluyorsa biraz geri adım atmaktan ve onun istediği gibi davranmaktan zarar gelmeyecek. Riskten ve düşünmeden atılacak adımlardan kaçının.

  • 4 Haftalık burç yorumları! 27 Kasım-03 Aralık 2017
    4 | 60

    Pazar günü İkizler burcunda bir dolunay oluşuyor. Bu dolunay  iletişimsel konularda hassas birkaç gün geçirmenize neden olabilir. Derin konu ve olaylardan ziyade, kısa vadeli konulara ve çözümlere odaklanmalı, iletişim halinde olacağınız yakın çevrenizle dengeyi iyi kurmalısınız. İşinizde ve gelecek sorumluluklarınızda aldanmalara, kandırılmalara ve fedakarlıklara açık olabilirsiniz.

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  • 5 Haftalık burç yorumları! 27 Kasım-03 Aralık 2017
    5 | 60

    Yine  Pazar günü Merkür seyahat, eğitim, medya ve yabancılarla yapılacak iş alanlarınızda gerileyecek. Bu süreçte seyahatlerinizde ve işlerinizde gözden kaçıracağınız detaylara dikkat edin. Yabancılarla yapacağınız işlerde şartları iyice gözden geçirin. Aldığınız sorumluluklarda bazı sorunların karşınıza revize olmak için yeniden geldiğini görebilirsiniz.

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