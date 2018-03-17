THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız MTS forması giyen James Feldeine, 26. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sırp temsilcisinin Valencia'yı 106-90 mağlup ettiği maçta 32 verimlilik puanıyla oynayan Feldeine, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayarak 28 dakika süre alan 29 yaşındaki oyuncu 30 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi. Feldeine, 2 sayılık atışlarda 8'da 4, 3 sayılık atışlarda 6'da 4 ve serbest atışlarda da 11'de 10 ile oynadı. Rusya'nın Khimki takımında forma giyen Alexey Shved, 29 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 28 verimlilik puanıyla Maccabi FOX takımından Pierre Jackson üçüncü sırada yer aldı.