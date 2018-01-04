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İtalya'dan gelen diğer bir iddiaya göre ise Roma'nın Brezilyalı savunmacısı Bruno Peres'le ilgili.

2016 yılında 13,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Torino'dan Roma'ya transfer olan savunmacının sarı-kırmızılıların gündeminde olduğu kaydedildi.