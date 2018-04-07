Modelliğe çok erken başladığını ve hala bu sektör için çok genç olduğunu söyleyen 21 yaşındaki Baldwin, “Kariyerimde var olabilmek ve güçlü kalabilmek için umursamaz olmam gerektiğini öğrendim. İnsanların beni yargılamasına izin vermiyorum” dedi.

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