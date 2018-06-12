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ABD’li model Hailey Baldwin, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada yaklaşık iki yıl önce aşk yaşadığı Kanadalı popçu Justin Bieber ile arkadaş olduklarını anlatıp Bieber için; "İlk ayrıldığımızda hiç konuşmadık ama şimdi bunu aştık. O gerçekten çok sevdiğim biri. " demişti.