Dünyadan

Hailey Baldwin yaz sezonunu açtı!

28.05.2018 - 10:25 | Güncelleme:

Hailey Baldwin, yatıyla tatil turuna başladı. Baldwin, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı

  • 1 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    1 | 14

    Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! 

  • 2 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    2 | 14

    21 yaşındaki ünlü manken Hailey Baldwin, yatıyla tatil turuna başladı.

  • 3 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    3 | 14

    Snapchat ve Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan Baldwin’i fanları beğeni yağmuruna tuttu.

  • 4 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    4 | 14
  • 5 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    5 | 14
  • 6 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    6 | 14
Kylie Minogue'den 50’nci yaş günü karesi - Magazin haberleri
DÜNYADAN

50’nci yaş günü karesi
Sofia Richie sevgilisi Scott Disick'in doğum gününü kutladı - Magazin haberleri
DÜNYADAN

“Benim olduğun için teşekkür ederim”

"Angelina Jolie mutlu değil" - Magazin haberleri
DÜNYADAN

"Angelina mutlu değil"
James Caan: Morgan Freeman iyi bir adam - Magazin haberleri
DÜNYADAN

"O iyi bir adam"
Kanye West'e Whitney Houston'un kuzeninden eleştiri! - Magazin haberleri
DÜNYADAN

"Korkunç bir reklam numarası"
Irina Shayk'ın eşi Bradley Cooper 14 aylık kızıyla gezintide - Magazin haberleri
DÜNYADAN

14 aylık kızıyla gezintide
  • 7 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    7 | 14
  • 8 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    8 | 14
  • 9 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    9 | 14
  • 10 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    10 | 14
  • 11 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    11 | 14
  • 12 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    12 | 14
Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau boşanıyor mu? Açıklama geldi - Maqgazin haberleri
DÜNYADAN

Yasak aşk iddiasına yanıt
Nicki Minaj ile Eminem aşk yaşıyor! - Magazin haberleri
DÜNYADAN

Sürpriz aşk!
Kit Harington-Rose Leslie çiftinin düğün tarihi belli oldu - Magazin haberleri
DÜNYADAN

Düğün tarihi belli oldu
Ariana Grande acı günü boynunda taşıyacak - Magazin haberleri
DÜNYADAN

Acı günü boynunda taşıyacak!

Lily Allen: Kocamı aldattım! - Magazin haberleri
DÜNYADAN

Ünlü şarkıcı itiraf etti: Kocamı aldattım!

Paris Hilton'dan Türkiye mesajı - Magazin haberleri
DÜNYADAN

Paris Hilton'dan Türkiye mesajı
  • 13 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    13 | 14
  • 14 Hailey Baldwin, yaz sezonunu açtı! - Magazin haberleri
    14 | 14

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Lady Gaga'nın sokak modası - Magazin haberleri
DÜNYADAN

Lady Gaga'nın sokak modası!

Victoria’s Secret meleği Behati Prinsloo eski formuna kavuştu - Magazin haberleri
DÜNYADAN

Ünlü model eski formuna kavuştu
8 kadından Morgan Freeman'a taciz suçlaması - Magazin haberleri
DÜNYADAN

8 kadından taciz suçlaması
Ünlü yönetmen Guy Ritchie eşi Jacqui Ainsley ile gecelerde - Magazin haberleri
DÜNYADAN

Ünlü yönetmen eşiyle gecelerde
Angelina Jolie sinirden küplere bindi - Magazin haberleri
DÜNYADAN

Angelina Jolie sinirden küplere bindi
Rus model Yulya Rybakova'nın zor anları - Magazin haberleri
DÜNYADAN

Kırmızı halıda büyük talihsizlik!
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.