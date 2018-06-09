İHA'lardan gelen görüntü incelenince harekete geçildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasına 11 Nisan 2017 tarihinde tünel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis 3 emniyet mensubu şehit oldu. Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, yapılan araştırmada PKK'lı teröristlerin emniyet binasına ulaşmak için bir depo satın alıp 40 gün tünel kazdıkları belirlendi. Saldırıyı tünelin kazıldığı depoyu da kiralayan 'Zınar' kod adlı Hiva Yüksekbağ'ın, Mehmet Hüseyin Maral ve dağ kadrosundaki PKK'lı teröristlerle birlikte planladığı tespit edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı sonrasında yaptığı operasyonlarda olayı gerçekleştirdiği belirtilen Mehmet Onur ve Mehmet Hüseyin Maral'i gözaltına aldı.

SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ



Saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede adı planlayıcı ve depoyu kiralayan kişi olarak geçen Hiva Yüksekbağ'ın ise kırsala kaçtığı belirlendi. Çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüksekbağ'ın yanındaki 3 teröristle birlikte Hani bölgesinde olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, ilgili birimlerle irtibat kurup bölgeye İHA gönderdi. İHA'dan gelen görüntüleri inceleyen güvenlik güçleri önceki gün teröristlerin saklandığı yere operasyon düzenledi. Operasyonda Hiva Yüksekbağ ile yanında bulunan Suriye uyruklu İbrahim Asuna öldürüldü. Diğer 2 teröristin ise yakalanması için araştırmaların sürdüğü bildirildi.

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