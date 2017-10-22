Hajduk Split-Dinamo Zagreb maçında ortalık karıştı

Hırvatistan'da ortalık karıştı, kulüp başkanları birbirine girdi.
Karşılaşmanın 89'uncu dakikasına 1-0'lık Hajduk Split üstünlüğüyle gidildi. Konuk takım Dinamo Zagreb, 89 ve 90'ıncı dakikalarda bulduğu gollerle deplasmanda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Maç sonuna eklenen kayıp sürenin 7'nci dakikasında mücadelenin hakemi Tihomir Pejin, ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi. Hajduk, penaltıyı gole çevirdi ve maç 2-2 sonuçlandı.
PROTOKOLDE KAVGA
Son dakikaları büyük heyecana sahne olan derbide iki kulübün başkanları tribünde birbirine girdi. Hajduk Split Başkanı Ivan Kos ve futbol direktörü Mario Branco ile Dinamo Zagreb Başkanı Tomislav Svetina ve finansal direktör Matej Skegro arasında yaşanan olaylar nedeniyle taraflar gözaltına alındı. Güvenlik görevlileri, Poljud Stadı'nın protokol tribününden 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün yönetici olması ise Avrupa basınında geniş yankı buldu.
Yaşanan olay hakkında konuşan Dinamo Zagreb Başkanı Svetina, "Golü kutluyorduk ve Branco gelip burnumun üzerine vurdu" diyerek olayları Hajduk cephesinin başlattığını iddia etti.
- hajduk split-dinamo zagreb
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