Hajduk Split - NK Osijek rakamlar

Hırvatistan 1.HNL maçında Hajduk Split ile NK Osijek, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Hajduk Split 65 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken NK Osijek 55 puanda ve 4. sırada. Hajduk Split son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. NK Osijek, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 533. İddaa'da Hajduk Split kazanır 0.00, berabere biter 0.00, NK Osijek kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hajduk Split son hafta oynanan Istra 1961 Pula maçında 1-5 kazandı.

NK Osijek ise Cibalia Vinkovci karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Hajduk Split, evinde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 17 gol yedi.

NK Osijek, dış sahada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda NK Osijek 16 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.