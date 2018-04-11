HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak 1 Mayıs’ı bu yıl kitlesel biçimde Adana’da kutlayacağız. Adana başta olmak üzere 81 ilde 1 Mayıs'ı taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız” dedi.

İHA'nın haberine göre; HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulunun bu sene 1 Mayıs’ı Adana’da kutlama kararı aldığını hatırlatarak, “HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu olarak her yıl ayrı bir ilde 1 Mayıs kutlama kararı çerçevesinde bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Adana İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirme kararı almış bulunmaktayız. HAK-İŞ olarak bu yıl işçi hareketi, Türkiye ekonomisi ve sanayisi açısından önemli bir şehrimiz olan Adana’da daha önce 2017 yılında Erzurum, 2016 yılında Sakarya, 2015 yılında Konya, 2014 yılında Kayseri, 2013 yılında Karabük ve 2012 yılında Ankara, 2010 ve 2011 yıllarında İstanbul Taksim’de yaptığımız gibi emekçilerin yoğun katılımıyla tarihi bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1 Mayıs’ı ideolojik kavgaların olduğu bir günden coşkularla, halaylarla kutlanan bir güne taşımayı başardık. Biz, Türkiye’nin bütün meydanlarını 1 Mayıs Meydanı olarak görüyoruz. 1 Mayıs'ı yalnızca bir alana indirgeyerek, tek bir meydanı kutsamayı kabul etmediğimizi hep vurguladık. HAK-İŞ olarak bu yıl 1 Mayıs’ı coşkuyla, barış ve kardeşlik türküleriyle Adana’da kutlayacağız. O gün hep birlikte alanlarda olacağız. Türkiye’ye yakışır bir 1 Mayıs’ı Türkiye’ye ve dünyaya armağan edeceğiz” dedi.

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