Haka - Jyvaskyla JK maçı ne zaman?

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. Haka, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Jyvaskyla JK takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 8 puanlı Haka 5. sırada bulunuyor, Jyvaskyla JK 2 puana sahip ve 10. sırada. Haka son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Jyvaskyla JK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 192. İddaa'da Haka kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Jyvaskyla JK kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Haka son hafta oynanan MP Mikkelin Palloilijat maçında 5-0 kazandı.

Jyvaskyla JK, Lahti karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Haka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Haka, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Jyvaskyla JK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jyvaskyla JK, 2 gol atarken 4 gol yedi.