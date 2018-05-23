Haka - KPV rakamlar

Finlandiya Ykkönen maçında Haka ile KPV, 24 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Haka 4 puanla 7. sırada, KPV 8 puanla 2. sırada bulunuyor. Haka, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. KPV, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 542 kodlu maçı oynayanlar; Haka galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, KPV galibiyet oranı 0.00.

Haka son hafta oynanan GrIFK maçında 2-1 yenildi.

KPV ise OPS-jp maçında 1-1 berabere kaldı.

Haka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Haka, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

KPV ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KPV, 3 gol atarken 1 gol yedi.