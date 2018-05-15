Haka - Oulu karşılaşma önü

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. Haka, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Oulu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Haka 1 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Oulu 3 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Haka, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Oulu, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; Haka galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Oulu galibiyet oranı 2.20.

Haka önceki hafta GrIFK mücadelesinde 2-1 yenildi.

Oulu ise EIF Ekenas maçında 3-2 kazandı.

Haka, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Oulu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Oulu, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.