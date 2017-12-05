Hakan Altun: Babam benim idolümdü

HT Magazin’den Serkan Öztürk’ün haberine göre, sahneye çıkmadan önce gazetecilerle sohbet eden Altun, “Babam benim idolümdü. Eğer hayatta olsa burada olurdu. Yaradanın takdiri. Beni burada görüyor ve benimle gurur duyuyor diye düşünüyorum” dedi.

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