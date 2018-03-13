HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, özel bir repertuvarla sahneye çıkan ünlü şarkıcı, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla bir ağızdan söyledi. Müzikseverler konser boyunca bol bol fotoğraf ve video çekerek yaşadıkları anları ölümsüzleştirdi.

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