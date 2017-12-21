Soğuk havalar ve yoğun iş temposu pek çok ünlü ismi hasta etmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce şarkıcı Edis’in hastanedeki görüntüleri ortaya çıkmışken bir kötü haber de şarkıcı Hakan Altun’dan geldi.

Hakan Altun'un konserleri ağır zatürre rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.



Resmi sosyal medya hesabından Altun’un konserlerinin ertelendiği söylenirken konserlerin ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi verildi.

Romantik şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı, kasım ayında babası Hasan Altun'u kaybetmiş, cenaze esnasında da fenalaşmıştı.

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