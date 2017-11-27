Hakan Altun: Sizi özlemişim

HT Magazin’de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden şarkıcı, yaşadığı acıdan sonra çıktığı ilk sahne programında hem duygusal hem hareketli şarkılar seslendirdi.

“Özlemişim burayı ve sizleri. Bundan sonra bu kadar uzun ayrı kalmayacağız” diyen Altun bir ara konuklar arasında olan Sinan Özen’i de sahneye davet etti.

hakan altun