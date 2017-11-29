Son dakika... Hakan Atilla davasında Reza Zarrab tanık koltuğunda

Rıza Sarraf ( Reza Zarrab) mahkeme salonuna cezaevi kıyafetiyle, elleri ve ayakları kelepçeli getirildi. Zarrab, savcının sorularını yanıtlıyor.

Sarraf, dünkü duruşmada Hakan Atilla’nın avukatlarının cezaevinde infaz koruma memuruna rüşvet vererek alkol ve cep telefonu temin ettiği iddialarını doğruladı. Sarraf, rüşvet karşılığı infaz koruma memurunun cep telefonunu kullandığını söyledi.

Sarraf ayrıca otel odasında olduğu iddialarını reddederken, FBI gözetiminde olduğunu belirtti. Sarraf, ifadesini Türkçe veriyor.

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