Halkbank eski Genel Müdür Hakan Atilla'nın ceza davasına ilişkin karar duruşması 11 Nisan'dan 7 Mayıs'a ertelendi.



Davaya bakan Yargıç Richard Berman, savunma ve savcılık makamları arasındaki uyuşmazlık gerekçesiyle duruşmanın 7 Mayıs tarihine alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde, ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin, "Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hakan Atilla'ya yapılan çok büyük bir haksızlıktır bu. Bu şimdi savcının talebi. Hakimin ne karar vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz bunun her yönden takipçisi olacağız, takipçisi olmaya da devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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